이 대통령 "호르무즈 해협 자유항행 지속되도록 국제사회와 공조"

큰사진보기 ▲이탈리아를 방문 중인 이재명 대통령이 15일(현지시간) 엑스(X. 옛 트위터)를 통해 미국과 이란의 종전 협상 타결을 환영하면서 호르무즈 해협에서의 자유롭고 안전한 항행이 지속될 수 있도록 국제사회와 긴밀히 공조하겠다고 밝혔다. 2026.6.15 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 미국과 이란의 종전 협상 타결을 환영하면서 호르무즈 해협에서의 자유롭고 안전한 항행이 지속될 수 있도록 국제사회와 긴밀히 공조하겠다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 "영구적 무료 통항 보장" 발언과 다르게 이란의 호르무즈 해협 통행료 징수 여부가 명확히 정리되지 않은 상황을 감안한 입장 표명으로 보인다.이탈리아를 방문 중인 이 대통령은 15일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 "중동 관련 협상이 타결된 것을 환영한다. 이는 국제사회가 오랫동안 기대해 온 사태 해결을 위한 중요한 진전"이라며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 "이번 협상 타결을 이끌어낸 트럼프 대통령의 리더십과 협상 당사국 및 관련국들의 외교적 노력을 높이 평가한다"며 "이번 합의를 통해 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되고, 역내 주민들의 안전과 번영을 위한 기반이 마련되길 기대한다"고 밝혔다."글로벌 에너지 수급이 안정화되고, 그간 호르무즈 해협 항행에 제약을 받아온 우리 선박과 선원들을 포함한 모든 선박이 조속히 안전한 운항을 재개할 수 있길 바란다"는 뜻도 밝혔다.이와 관련 이 대통령은 "그동안 중동 지역의 긴장 고조는 에너지 가격과 물류비 상승을 초래하며 국내 물가와 기업 경영, 일상생활 전반에 상당한 부담으로 작용해 왔다"면서 "단기간 내 변화를 체감하긴 어렵겠지만, 우리 경제의 불확실성이 점차 해소되며 회복의 계기가 마련되길 기대한다"고 했다.또한 "대한민국은 국제사회의 책임 있는 일원으로서, 이번 합의가 중동 지역을 넘어 세계 평화와 번영에 기여할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 아끼지 않겠다"며 "앞으로도 호르무즈 해협에서의 자유롭고 안전한 항행이 지속적으로 보장될 수 있도록 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀히 공조하며 필요한 역할을 수행해 나가겠다"고 다짐했다.