권오을 국가보훈부 장관, 런던 첼시 왕립병원서 한국전 참전용사 위문

큰사진보기 ▲첼시왕립병원을 방문해 한국전쟁 참전용사 5인을 위문한 국가보훈부 권오을 장관 ⓒ APPG NK 티모시조 사무국장 제공 관련사진보기

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영국을 공식 방문 중인 권오을 국가보훈부 장관은 지난 15일(현지시각), 런던에 위치한 참전용사 요양시설인 첼시 왕립병원(Royal Hospital Chelsea)을 방문해 한국전쟁 참전용사 5인을 만나 위문하고 깊은 감사와 존경의 뜻을 전했다.이번 행사에 영국 측에서는 '영국 의회 내 북한에 관한 초당파 의원 모임(APPG NK)' 소속으로 국방참모총장을 지낸 호튼 경(Lord Houghton of Richmond)과 전 외무부 장관인 캐서린 웨스트(Catherine West) 하원의원을 비롯하여 베네딕트 로저스(Benedict Rogers) 인권 운동가, 티모시조(Timothy Cho) APPG NK 사무국장 등 영국의 정·관계 주요 인사들이 참석했다. 한국 측에서는 권오을 장관을 비롯해 김흥종 주영 한국 대사, 최무룡 재향군인회 영국 지회장, 허윤 주영 한국 대사관 무관 등이 참석해 자리를 빛냈다.​권오을 장관과 대표단은 노병들의 손을 일일이 맞잡으며, 대한민국의 자유와 평화를 수호하기 위해 이역만리 타국으로 향했던 8만 명의 영국 장병들의 숭고한 희생과 헌신을 함께 기렸다. 영국은 한국전쟁 당시 미국 다음으로 많은 인원을 파병했다.특히 이날 행사에서는 지난 2019년 영국 유명 오디션 프로그램인 '브리튼즈 갓 탤런트(Britain's Got Talent 2019)'에 출연해 우승하며 큰 감동을 주었던 참전용사 '콜린 태커리(Colin Thackery, MBE) 옹'이 한국의 대표 민요인 아리랑을 열창해 참석자들에게 깊은 울림을 선사했다. 태커리 옹의 진심 어린 무대는 평화와 화합의 메시지를 다시 한 번 일깨우는 계기가 되었다.​한편 3박5일 영국 방문 일정을 이어가고 있는 국가보훈부와 대전광역시는 16일 영국 육군박물관에서 인빅터스게임재단 심사위원단을 대상으로 '2029 인빅터스 게임' 대전 유치를 위한 최종 프레젠테이션(PT)을 진행하며 본 유치전에 총력을 기울일 예정이다.