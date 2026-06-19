마이산 속 자연 암굴, 진경산수화가 펼쳐집니다

큰사진보기 ▲암마이봉고금당에서 바라본 마이산. 암마이봉과 비룡대로 이어지는 기암 능선, 숲에 안긴 금당사가 어우러져 진안을 대표하는 절경을 선사한다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲우화정 아래 뿌리내린 고목바위를 끌어안은 굵은 뿌리가 오랜 세월 우화정을 지켜온 시간의 흔적을 말해준다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲우화정우화산 중턱에 자리한 우화정. 울창한 숲과 어우러진 진안의 대표 누정이다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲우화산 영모대 암벽에 새겨진 암각서수많은 글씨가 이곳이 오랫동안 선비들의 풍류와 사색의 공간이었음을 말해준다. ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲암마이봉고금당에서 바라본 마이산 암마이봉. 거대한 암봉과 비룡대로 이어지는 능선이 초여름의 짙은 녹음과 어우러져 장관을 이룬다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한 이산묘.마이산 자락에 자리한 국가보훈부 지정 현충시설로, 나라를 위해 헌신한 선열들의 충의와 민족정신을 기리는 공간이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲'호남의병창의동맹단 결성지' 기념비마이산 용바위 앞에 세워진 '호남의병창의동맹단 결성지' 기념비. 1909년 호남 최초의 의병 창의동맹단이 결성된 항일 역사의 현장 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이산 용바위1909년 호남 최초의 의병 창의동맹단이 결성된 역사적인 장소로, 바위에는 '용암(龍巖)' 암각서가 새겨져 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲암벽에 새겨진 702명의 이름용바위 암벽에 새겨진 호남의병창의동맹단 참여자 702명의 이름. 나라를 되찾기 위해 뜻을 모은 의병들의 흔적이 바위에 고스란히 남아 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이산진안읍 가림리 도로에서 바라본 마이산 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이산성뫼산성지에서 바라본 마이산 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이산(암마이봉)고금당(나옹암)에서 바라본 암마이봉 ⓒ 문운주 관련사진보기

[탐방코스]

진안 우화정 →성산정→ 고금당 →대한이산묘

용바위

지난 11일 오후, 점심을 마친 뒤 다시 길을 나섰다. 오전이 수선루와 쌍벽루, 영모정을 따라 신선의 풍류와 효의 가치를 만나는 여정이었다면, 오후는 마이산을 중심으로 진안의 역사와 선비 문화를 찾아가는 시간이다.진안을 대표하는 산은 단연 마이산이다. 그 품 안에는 자연과 함께 진안의 역사와 문화를 간직한 누정과 유적이 곳곳에 자리한다. 오후 답사는 우화정을 시작으로 성산정과 고금당, 대한이산묘를 차례로 둘러보며 마이산이 품은 풍류와 역사, 그리고 선비 정신을 따라가는 여정이다.누정마다 마이산을 바라보는 풍경은 달랐다. 그 안에는 풍류와 학문, 그리고 지역의 역사가 켜켜이 쌓여 있었다. 하루 동안 이어진 답사는 마이산이 단순한 명산을 넘어 진안 문화의 중심임을 새삼 일깨워 주었다.우화정은 우화산 암벽 위에 자리한 진안의 대표 누정이다. 정자에 오르니 진안읍 시가지가 한눈에 펼쳐진다. 발 아래 거대한 암벽과 노송이 어우러져 빼어난 풍광을 이룬다. 우화정 일원은 가학대와 영모대, 암벽 곳곳에 새겨진 암각서와 선정비가 어우러진 문화 유산이다.정자 뒤에는 '가학(駕鶴)' 암각서가 남아 있다. 영모대에는 여러 암각서가 세월의 흔적을 전한다. 우화정이라는 이름은 효성이 지극한 선비가 선녀와 함께 하늘로 올랐다는 '우화등선(羽化登仙)' 전설에서 유래했다고 한다. 자연과 역사, 전설이 어우러진 우화정은 진안의 풍류를 가장 잘 보여주는 명승이다.우화정을 내려와 찾은 곳은 월랑체육공원이다. 공원이 자리한 성뫼산 정상에는 백제시대 테뫼식 산성으로 추정되는 성뫼산 성지가 남아 있다. 지금은 성벽의 흔적은 거의 사라졌지만, 한때는 진안읍을 지키던 산성으로 전해진다. 공원은 주민들의 산책과 휴식 공간으로 사랑 받고 있으며, 정상에 서면 진안읍과 주변 산세가 한눈에 들어온다.공원 안 성산정은 마이산을 가장 아름답게 조망할 수 있는 곳으로 알려져 있다. 기대를 안고 정자에 올랐지만, 무성하게 자란 나무들이 시야를 가려 마이산을 제대로 바라볼 수 없었다. 세월이 만든 숲도 아름다웠지만, 명소로 알려진 풍경을 온전히 담지 못한 아쉬움은 오래 남았다.고금당은 마이산 금당사 뒤편 암벽 아래 자리한 자연 암굴이다. 예부터 나옹선사가 수행했다는 전설이 전해져 '나옹암'이라고도 불린다. 실제 수행 여부는 확인되지 않았지만, 오래전부터 암벽에 의지해 암자를 짓고 수행하던 곳으로 알려져 있다.암굴 앞에 서자 마이산의 절경이 시원하게 펼쳐졌다. 암마이봉이 하늘을 떠받칠 듯 우뚝 솟아 있고, 비룡대와 기암 능선이 겹겹이 이어진다. 골짜기에는 금당사가 숲에 안긴 듯 고요히 자리하고, 초여름의 짙은 녹음과 흰 구름이 어우러져 한 폭의 진경산수화를 완성한다.한동안 말없이 풍경을 바라보았다. 눈앞의 마이산은 웅장했지만 마음은 오히려 차분해졌다. 왜 이곳이 오랜 세월 수행자들의 수행처이자 사색의 공간으로 전해져 왔는지, 그 이유를 풍경이 대신 말해주는 듯했다.오후 답사의 마지막은 대한이산묘였다. 마이산 자락의 숲길을 따라 들어서니 고즈넉한 경내가 모습을 드러낸다. 이곳은 연재 송병선을 비롯해 나라를 위해 헌신한 선열들의 정신을 기리는 국가보훈부 지정 현충 시설이다.회덕전에는 단군과 태조 이성계, 세종대왕, 고종 황제를 봉안했다. 영광사와 영모사에는 독립운동가와 충신 명현의 위패를 모셨다. 경내를 천천히 걷다 보니 아름다운 마이산 풍경 속에서도 나라를 잃은 시대의 아픔이 묵직하게 전해졌다. 해마다 추모대제가 열리는 이곳은 민족 정신과 나라 사랑의 뜻을 되새기는 공간이다.이산묘를 나와 발길은 마이산 용암 일대 암각서군으로 이어졌다. 암벽 곳곳에는 '용암', '주필대', '비례물동', '청구일월 대한건곤' 등 시대를 달리하는 글씨가 새겨져 있다. 바위에 새겨진 글씨마다 역사 한 장면을 품고 있었다.가장 인상 깊었던 곳은 용바위였다. 1909년 호남 최초의 의병 창의동맹단이 결성된 장소다. 뒤편 암벽에는 당시 동맹에 참여한 702명의 이름이 새겨져 있다. 또 '주필대'는 이성계가 황산대첩을 마치고 머물렀다는 이야기를 전하며, '비례물동'과 '청구일월 대한건곤'은 나라를 바로 세우려 했던 선조들의 뜻을 오늘까지 전하고 있다.마이산은 아름다운 풍경만 품은 산이 아니었다. 신선의 풍류와 선비의 학문, 의병의 항쟁과 독립을 향한 염원까지 품어온 진안의 역사 그 자체였다.