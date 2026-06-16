민경선 고양시장 당선인 "시장실 1층으로 내리고, 일자리 목숨 걸겠다"

큰사진보기 ▲15일 열린 제128회 고양포럼에서 강연장을 가득 채운 시민들과 앞줄에 자리한 당선인들의 모습. 시민들의 뜨거운 열기가 행사장 분위기를 대변하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

"여전히 부족하지만 새로운 고양시의 도약을 원하는 시민들의 희망이 이런 표심으로 표출된 게 아닌가 생각합니다. 책임감이 무겁고, 더 열심히 하고 또 실전처럼 제대로 해야겠다는 다짐을 계속하고 있습니다."

큰사진보기 ▲단상에 올라 시민들의 질문에 진지하게 답변하고 있는 민경선 고양시장 당선인. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼각 협력 체제의 중요성을 강조하는 이성한 경기도의원 당선인(왼쪽)과 발언을 경청하는 김혜련 당선인. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲여야를 넘어 협치를 다짐하는 손동숙 고양시의원 당선인(왼쪽)과 이해림 당선인(오른쪽). ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

마이크를 잡은 민경선 고양시장 당선인의 말이다. 15일 열린 제128회 고양포럼에서 강연장에서 열린 당선인과의 대화는 여야를 막론하고 '소통'과 '협치'라는 키워드로 수렴되는 자리였다.민경선 당선인은 시민과의 소통을 가로막는 물리적 장벽부터 허물겠다고 선언했다. 그는 "고양시청에 가면 몸이 불편한 분은 2층을 올라갈 수 없습니다"라며 "저는 1층으로 시장실을 낮추겠습니다"라고 밝혔다. 화장실 등 편의시설이 부족하더라도 1층에서 시민과 직접 대면하겠다는 강력한 의지다.또한 도시의 생존 전략으로 일자리를 꼽았다. 민 당선인은 "청년들이 돌아와서 일자리가 창출되고 북적북적해야 라페스타나 모든 상가들이 상권이 살면서 함께 만들어가는 고양시가 미래가 보일 수 있다"며 "그런 측면에서 저는 일자리에 목숨을 걸고 있다"고 강조했다.경기도의원으로 체급을 올린 당선인들은 고양시의 발전을 위해 경기도와의 유기적 연계를 강조했다.고양시의원 2선을 거쳐 도의회에 첫발을 내디딘 김련 당선인은 "고양시의 2040 도시 기본 계획과 자족 기능 확보, 교통 문제 등은 결국 경기도의 정책·예산과 밀접하게 연관되어 있다"며 "제도 개선과 예산 확보를 통해 고양시와 경기도를 잇는 든든한 다리가 되겠다"고 다짐했다. 특히 공원 등 인프라가 부족한 고봉동 주민들을 위해 '공릉천 수변공원 조성' 사업 예산을 반드시 챙기겠다는 각오를 밝혔다.국회의원 보좌관 출신인 이성한 당선인은 자신의 장점인 탄탄한 실무 및 정무 감각을 내세웠다. "고양시 자체 세수만으로는 굵직한 사업을 끌어가기 부족하다. 도의원이 중심이 되어 시-도-국회를 잇는 '삼각 협력 체제'를 가동해야 한다"고 강조했다. 임기 내 해결할 핵심 과제로는 멈춰 선 K-컬처밸리 아레나 공사의 조속한 재개와 황룡산 금정굴 평화공원 조성을 꼽으며 강한 추진력을 보여줄 것을 예고했다.﻿최일선에서 시민과 부대끼는 시의원 당선인들은 17대 17의 팽팽했던 지난 의회의 갈등을 반면교사 삼아 성숙한 의회를 약속했다.손동숙 당선인(국민의힘)은 "저희가 오늘 미래를 얘기하자고 온 자리 있지 않습니까"라며 소모적인 논쟁을 멈춰야 한다고 지적했다. 또한 공무원들의 소극 행정을 꼬집으며 "고양시에서 일어나는 모든 사업은 고양시의 사업이다. LH 사업이 어디 있고 경기도의 사업이 어디 있냐"고 반문하며 집행부의 책임을 촉구했다. 이어 "어떤 것이 시민에게 이득이 되는 일이냐라는 것입니다"라며 실용주의적 의정 활동을 예고했다.이해림 당선인(더불어민주당) 역시 다수당의 책임감을 언급하며 "한 명이 더 많다고 무조건 독식을 하거나 또한 명이 적다고 해서 무조건 우리는 반대라고 하면 고양시 미래가 밝지 않습니다"라고 말해 양보와 타협의 정치를 시사했다.행사 후반부에는 현안을 둘러싼 시민들의 날카로운 질의가 이어졌다.원마운트 사태 해결 촉구, 자유로 낙하물 청소 노동자 안전 문제, 아파트 분양 계약 위반에 대한 행정 처분 등 시민들의 구체적이고 절박한 민원이 쏟아졌다.이에 대해 민경선 당선인은 원마운트 갈등과 관련해 "문제를 해결하기보다는 같이 만나서 논의할 수 있는 장이 제일 먼저 선행돼야 됩니다"라며 일방적 개입이 아닌 대화를 통한 해법 모색을 강조했다. 시의원 당선인들 역시 시민과 노동자의 안전, 적법한 행정 처리의 필요성에 깊이 공감하며 간담회 등을 통한 조속한 사실관계 파악을 약속했다.