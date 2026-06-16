양대노총, 내년 최저임금 '시급 1만 2000원' 제시 발표

큰사진보기 ▲노동계, 최저임금 12000원 인상 요구!모두를 위한 최저임금 운동본부, 민주노총, 한국노총 주최로 15일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 2027년 적용 최저임금 요구안 발표 기자회견이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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양대노총과 시민단체가 2027년 최저임금으로 '시급 1만 2000원-월 250만원'을 제시해 발표했다.이와 관련해 전국민주노동조합총연맹, 한국노동조합총연맹, 모두를 위한 최저임금 운동본부는 15일 오전 10시부터 서울시 광화문 세종문화회관 계단에서 '2027년 적용 최저임금 노동계 최초 요구안 발표 기자회견'을 개최했다.기자회견은 최저임금 수준, 최저임금 적용 범위, 중소상공인과의 연대 등의 내용을 담았다.기자회견문을 통해 "요구하는 최저임금 시급 1만 2000원(월급 250만원)은 통계적 가구생계비의 90%에도 미치지 못하는 실질적인 '최소한의 요구'다"라며 "이 금액은 지난 5년간 급격히 하락한 실질임금을 보전하고, 이제 막 되살아나는 경제성장의 과실을 저임금 노동자에게도 나누기 위한 마지노선"이라고 밝혔다.이어 "직장인 대상 설문조사 결과, 60% 이상이 당장 생계를 유지하기 위한 최소한의 임금으로 시급 1만2000원 이상이 필요하다고 답했다"며 "정부와 최저임금위원회는 더 이상 노동자들의 절박한 목소리를 외면하지 말라"고 촉구했다.특히 "정부와 국회는 특고·플랫폼 노동자의 온전한 노동자성을 인정하라"며 "법의 테두리 안에서 보호받을 수 있도록 근로기준법 개정에 즉각 나서야 한다"고 피력했다.이날 모두를 위한 최저임금 운동본부는 "최저임금은 저임금 노동자의 생명줄이자 우리 사회의 평등과 정의를 가늠하는 척도"라며 ▲ 경제회복 과실을 저임금 노동자에게도 공정하게 분배 ▲ 헌법정신 실현 및 최저임금 기준을 가구 생계비 설정 ▲ 실질임금 인상과 최저임금 시급 1만2000원 쟁취 ▲ 특고·플랫폼 노동자 최저임금 적용 및 근로기준법 개정 등 4가지 개선 과제를 제시했다.발언에 나선 최저임금위원회 노동자위원인 류기섭 한국노총 사무총장은 "지난 몇 년간 최저임금 인상률이 물가상승률을 따라가지 못한 저율 인상과 최근 대기업 성과급 논란, 자산 가격 급등 등은 노동의 가치가 자산에 비해 과소 평가되는 극심한 양극화를 보여준다"며 "'점심 값보다 낮은 최저시급은 안 된다'는 국민 상식에 기반해 필수 생계비를 보전할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이어 최저임금위원회 노동자위원인 이미선 민주노총 부위원장은 "모든 노동자의 인간다운 삶과 헌법·최저임금법의 본래 취지를 지키기 위해 시급 1만 2000원, 월 250만 8000원을 요구한다"며 "고물가·고유가 상황에서 저임금 노동자가 최소한 생존할 수 있는 사회적 하한선이자 노동자와 영세 자영업자 모두를 살리는 내수경제 대책"이라 강조했다.최순임 전국여성노조 위원장은 최저임금 인상의 필요성을 역설했고, 이남신 한국비정규센터 공동대표는 최저임금 적용 확대의 필요성에 대해 밝혔다.최 위원장은 "OECD 최고 수준의 성별 임금 격차가 지속되는 현실"이라며 "여성노동자가 비정규직과 저임금 업종에 집중돼 있는 구조를 바꾸기 위해서는 저평가된 여성노동의 가치를 인정하는 출발점으로 최저임금 대폭 인상"을 촉구했다.이남신 공동대표는 "대리운전·택배·배달 노동자들과 학습지·방과후 강사, 가정방문기사들의 절박한 요구 만큼의 정부의 후속 대책 마련이 필요하다"며 "국회가 관련 법 개정을 서둘러 내년에는 최저임금 적용 확대가 시행될 수 있도록 모든 노동단체와 끝까지 연대해 지연된 정의를 바로잡겠다"고 밝혔다.소상공인·자영업자와의 연대와 관련해 발언을 한 김은정 참여연대 협동사무처장은 "최근 코스피 상승과 AI 반도체 산업의 성장, 초과이윤과 초과세수 논의 속에서도 그 과실이 노동자와 자영업자 모두에게 고르게 돌아가지 않는 현실"이라며 "물가 상승을 따라가지 못하는 임금은 사실상 삭감으로 올해 최저임금이 실질임금을 보장할 수 있도록 대폭 인상돼야 한다"고 강조했다.이어 "자영업 위기의 원인을 최저임금 탓으로 돌리는 것은 문제의 본질을 흐리는 것이고, 플랫폼수수료 가맹본사 비용 전가, 고임대료, 소비침체, 부채부담 등 구조적 원인을 바로잡아야 노동자 임금 인상과 자영업자 보호를 함께 실현할 수 있다"고 피력했다.