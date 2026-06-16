AI는 절대 모를 '화법', 구순 앞둔 엄마가 숨긴 진짜 마음

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"어디에 가면 무슨 한정식집이 있는데, 반찬이 맛깔스럽게 보이더라."

"어디에 무슨 나무가 있는데 글쎄 얼마나 큰지 몰라."

"거기 꽃 축제 한다더라."

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"네 아빠가 편찮으신데 어딜 가냐."

"넌 그렇게도 사정을 모르냐."

'엄마 인생도 그리 길게 남지 않았어요...'

"할머니, 저 다음 주에 기말 시험 끝나요. 목포에 한 번 다녀오시죠. KTX 타고요."

"목포가 멀어 보여도 KTX 타면 금방 가요."

큰사진보기 ▲엄마와 떠나는 기차여행. #Ornfilm ⓒ 915orn on Unsplash 관련사진보기

"온양도 좋지."

"온천은 별로세요?"

"좋아. 거기 떡집들 맛있잖아."

"엄마, 목포에 가보신 적 있으세요?"

"아니, 목포는 안 가 봤지."

큰사진보기 ▲엄마의 말에 비워진 맥락을 찾는 일. ⓒ dani_franco on Unsplash 관련사진보기

"놀러 가는 건 이번만이다."

'KTX 타고 목포 가고 싶다. 난 목포 처음이거든.'

엄마는 TV에서 KBS <한국인의 밥상>, <6시 내고향> 같은 방송을 즐겨 보신다. 전국의 멋진 풍경과 특색 있는 음식을 소개하는 장수 프로그램들이다. 엄마는 가끔 내게 말씀하신다.구순을 앞둔 엄마는 여전히 세상에 대한 관심과 궁금함이 많으시다. 하지만 노쇠한 아빠를 두고 혼자 돌아다닐 수 없다며 여행을 꺼리신다. 나는 당일치기로 바람 쐬러 가자고 몇 차례 설득했다. 그때마다 엄마는 완강히 거부하셨다.엄마는 자신의 바람을 쉽게 뒷전으로 미루셨다. 나들이 계획은 번번이 무산되었다. 나는 속으로 말끝을 흐렸다.그러다 며칠 전 대학생 손자가 말했다.그런데 엄마가 '싫다'는 말씀을 하지 않으셨다. 이때다 싶어 서둘러 여행 계획을 짰다. 기차 시간을 알아보고 동선을 짜고 식당을 검색했다. 비가 올 경우를 대비해, 가까운 온양에서 온천욕 하는 2안도 준비했다. 전에 엄마가 온천을 좋아하셨던 기억을 떠올리며 이만하면 빈틈없는 계획이라고 생각했다. 그렇게 6월 하순의 목포 여행 계획을 말씀드렸다.식탁 맞은편에서 엄마가 살짝 미소 띤 얼굴로 "응, 응"하며 들으셨다. 나는 날씨가 안 좋으면 온양으로 가면 된다고 덧붙였다. 그 순간 엄마가 눈을 약간 아래로 내리셨다. 몇 초 동안 아무 말씀이 없으셨다. 엄마가 다시 고개를 들었을 때, 미소 띤 표정은 그대로였다.나는 의아했다.말만 들으면 온양을 좋아하시는 게 맞다. 하지만 잠깐 눈을 내린 그 몇 초가 석연치 않았다. 언어와 비언어가 어긋날 때, 진실은 대개 비언어에 묻어 있기 마련이다. 나는 질문을 바꿨다.엄마는 목소리 톤을 바꾸지 않은 채 답하셨다.그제야 엄마에게 목포가 어떤 곳일지 생각해 보았다. 유달산이 있고, 김대중 대통령 기념관이 있고, 가수 박지현 부모님의 수산 가게가 있고, '목포는 항구다' 노래가 흐르는 도시다. 무엇보다 한 번도 가보지 못한, 가보고 싶은 곳이다.누군가의 언어를 이해하려면 그 사람의 삶을 알아야 한다. 엄마는 평생 자신이 좋은 것, 싫은 것을 강하게 내세우지 않으며 사셨다. 가족이 필요한 것을 중요시하며 자신은 묵묵히 따르는 삶이었다. 그래서인지 엄마의 말에는 에두르거나 비워진 맥락이 있었다.그건 맛난 반찬을 상대 앞에 놔주며 자신은 배부르다고 말하는 마음이다. 상대를 위해 선택이나 결정을 양보하는 것이다. '나는 괜찮다', '그것도 좋지', '어디든 상관없어' 같은 애매한 화법이 답답하게 느껴질 때가 많았지만, 이제는 조금 이해할 수 있다. 그날 저녁 엄마가 전화하셨다.엄마는 손자가 시험 끝나서 바람 쐬고 싶어 하니까 한번 가주는 거라고 덧붙이셨다. 나는 살며시 웃음이 났다. 돌려서 말하고 비운 채 말해도 엄마의 마음이 선명하게 느껴졌다.내 가슴엔 말이 아니라 말하는 사람이 들렸다. 아무리 똑똑한 AI라도 엄마를 듣지는 못할 것이다.