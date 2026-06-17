건강한 몸을 다짐했는데... 자장면 앞에서 무너지다

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올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

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큰사진보기 ▲침은 고이고, 젓가락은 멈췄다. 마음은 이미 자장면 앞에 가 있었다. ⓒ 황의정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

항암 3주 차가 되니 바닥으로 꺼질 것 같은 몸도 조금 버틸 만해 졌다. 몸이 좀 나아지니 먹는 것에 자꾸 신경이 쓰인다. 암이 재발한 후 먹는 것에 불안감이 몰려온다. 설탕, 밀가루, 붉은 고기를 줄이고 채소를 많이 먹으라는 이야기를 여기저기서 들었다.그래서 이번 주는 아침마다 야채수프를 먹었다. 몸에 좋다는 야채를 아침마다 씻어 데쳐도 먹고, 기름 두르고 살짝 볶아도 먹고, 푹푹 끓여도 먹었다. 점심엔 현미밥과 귀리밥을 먹었다. 한 숟갈 넘길 때마다 입이 까끌까끌했다. 김이 모락모락 나는 따끈한 하얀 쌀밥을 생각하니 절로 침이 돌았다.저녁엔 과일과 쌈 채소를 먹었다. 쌈 채소를 먹으니 머릿속에서 삼겹살이 지지직 소리를 내며 구워지고 있었다. 지글지글. 고기가 익는 소리가 들렸다. 상추에 싸서 한입 먹는 상상만으로도 즐거웠다. 정신을 차리면 다시 쌈 채소였다. 거울을 보니 얼굴이 쌈 채소같이 녹색으로 변한 것 같다.그때 남편에게 카톡이 왔다. "오늘 저녁 뭐 먹을까?" 나는 생각할 틈도 없이 답했다. "자장면. 탕수육." 보내고 나서 내가 더 놀랐다. 내 무의식이 먼저 대답해 버린 것이다.결국 우리는 자장면과 탕수육을 시켰다. 탕수육 봉지를 여는 바스락거리는 소리. 갓 튀긴 기름 냄새. 자장 소스의 진득한 향. 그 냄새가 방 안 가득 퍼졌다. 나는 그 냄새를 깊숙이 들이마셨다. 침이 고였다. 괜히 물 한 모금을 마셨다. 그래도 침은 계속 고였다.그런데 젓가락이 움직이지 않았다. 이걸 먹으면 암이 다시 스물스물 퍼질 것 같았다. 달콤한 단맛 뒤에 암세포들이 웃고 있는 모습이 눈앞에 어른거린다. 고개를 도리질 했다. 야채수프, 현미밥, 쌈 채소. 야채를 먹고 건강한 몸으로 거듭나겠노라 다짐했는데 이 한 그릇에 무너지는 것 같았다. 우물쭈물하고 있는데 남편은 면을 한 가득 입에 넣더니 말했다. "별로 맛이 없는데?"나는 눈이 동그래졌다. 맛이 없다고? 이렇게 진한 볶음 향이 나는 자장면이? 면발을 호로록하면서 몇 젓가락에 끝내버릴 기세로 먹으면서!﻿빌어먹을. 나는 더 이상 참지 못하고 남편 그릇에서 자장면을 한 젓가락 뺏어 입에 넣었다. 면발이 입안으로 미끄러져 들어왔다. 자장 소스의 짭조름하고 달큰한 맛이 혀끝에 번졌다. 탕수육도 하나 집어 소스에 푹 찍어 베어 물었다.바삭. 그 소리에 온 미각신경이 살아서 춤을 추는 것 같았다. 소스의 달콤함과 탕수육의 부드러운 고기가 입안에서 천천히 녹아내렸다. 그 순간 잊고 있던 혀가 맛을 기억해 냈다. 며칠째 무채색이던 세상에 갑자기 색이 돌아오는 느낌이었다.그날 내가 먹은 것은 자장면 세 젓가락. 탕수육 네 점. 그게 전부였다. 예전 같았으면 성에 차지도 않았을 양이다. 그런데 그날은 달랐다. 이상하게 든든했다. 아니, 든든한 게 아니었다. 맛이 났다. 며칠 만에 세상이 다시 조금 살아나는 것 같았다. 그것만으로 충분했다.