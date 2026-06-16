"방금 보셨어요?" 아기의 첫 미소에 환해진 초보 엄마

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"관리사님, 이것 좀 보세요."

"어제 웃는 장면을 딱 포착했지 뭐예요. 너무 예쁘지 않아요?"

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"너무 귀여워요. 그런데 이건 배냇짓일 가능성이 높아요."

큰사진보기 ▲배냇짓배냇짓을 하는 아기를 찍은 사진을 보여주고 있는 산모의 모습 ⓒ AI이미지 사진 관련사진보기

"그래도 너무 예뻐요. 엄마를 알아보고 저를 보고 웃어주는 날이 빨리 왔으면 좋겠어요. 상상만 해도 행복할 것 같아요."

"관리사님, 오늘은 저를 보는 것 같지 않아요?"

"방금 들으셨어요?"

"소윤아, 엄마 여기 있어."

큰사진보기 ▲첫 웃음아기의 첫 웃음을 바라보며 행복해 하는 산모의 모습 ⓒ AI이미지 사진 관련사진보기

"관리사님, 방금 보셨어요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.산후조리 현장에서 만나는 아기의 첫 미소처럼, 부모와 아이가 함께 자라나는 기적의 순간들을 기록하였습니다.

지난 4월 둘째 주였다. 아침에 출근하자마자 산모가 내 앞으로 휴대폰을 내밀었다. 전날 밤에 찍었다는 사진 속에는 소윤이가 잠든 채 입꼬리를 살짝 올리고 있었다.사진을 바라보는 산모의 얼굴에는 기쁨이 가득했다. 첫아이를 키우는 초보 엄마에게 아기의 작은 변화 하나하나는 놓치고 싶지 않은 특별한 순간이다. 나도 함께 사진을 들여다보며 웃었다.배냇짓은 신생아가 잠을 자는 동안 보이는 반사적인 미소다. 뇌와 신경이 발달하는 과정에서 자연스럽게 나타나는 현상으로, 아직은 부모를 알아보고 웃는 사회적 미소와는 다르다. 전문가랍시고 괜히 기대에 찬 초보 엄마의 마음에 찬물을 끼얹는 건 아닐까 은근히 걱정이 되었다. 하지만 산모는 실망하기보다 사진을 다시 소중하게 들여다보며 말했다.그 말을 듣는 순간 문득 그런 생각이 들었다. 부모들은 아이의 수많은 처음을 기다리며 견디는 사람들이라는 것을. 처음 뒤집기를 하는 날, 처음 엄마를 찾는 날, 처음 "엄마"라고 불러주는 날. 그리고 그 눈부신 시작점에는 엄마와 눈을 맞추며 웃어주는 바로 그 순간이 있다.그 뒤로도 소윤이의 성장은 하루가 다르게 이어졌다. 처음에는 허공을 배회하던 눈빛이 점차 사람 얼굴에 머무르기 시작했다. 가까이에서 이름을 부르면 잠시 시선을 멈추기도 했고, 소리가 나는 방향으로 고개를 돌리는 모습도 보였다.어느 날 산모가 기대에 찬 목소리로 물었을 때, "조금씩 엄마 얼굴을 보기 시작하는 것 같네요"라고 대답해 주자 산모는 한참 동안 아기 얼굴을 들여다보았다. 매일 밤샘 수유로 푸석해진 산모의 얼굴이었지만, 아기를 바라보는 눈빛만큼은 말갛게 빛나고 있었다. 아기는 아직 엄마라는 존재를 온전히 알지 못했겠지만, 엄마는 이미 온종일 아기의 작은 움직임 하나까지도 마음으로 받아내고 있었다.시간이 흐르면서 소윤이는 "아~, 우~" 같은 소리도 내기 시작했다.산모는 작은 소리 하나에도 금세 얼굴이 환해졌다. 아기에게는 그저 목구멍을 타고 새어 나온 숨소리였을지 몰라도, 밤낮없이 아기를 돌보는 엄마에게는 세상에서 가장 반가운 대화의 시작이었을 것이다. 그리고 얼마 뒤였다. 산모가 소윤이를 품에 안고 다정하게 말을 걸고 있었다.소윤이는 엄마 목소리가 들리는 쪽으로 고개를 돌렸다. 그리고 한동안 엄마 얼굴을 가만히 응시하더니, 입꼬리를 천천히 위로 올렸다. 찰나처럼 스쳐 지나가던 배냇짓과는 분명히 달랐다. 나를 키워주는 당신이 나의 엄마라는 것을 알고 건네는 분명한 눈인사, '사회적 미소'였다.들뜬 산모의 목소리에 나도 세차게 고개를 끄덕였다. 가슴 한구석이 찡해지며 나도 모르게 웃음이 났다. 몇 주 전 휴대폰 속 배냇짓 사진을 보여주며 기뻐하던 산모의 모습이 스쳐 지나갔다.돌이켜보면 아이의 성장은 거창한 사건보다 이런 작은 순간들 속에서 조용히 이루어진다. 무의식적인 배냇짓도 소중했고, 마침내 눈을 맞추며 지어 보인 오늘의 미소도 눈부셨다. 아기는 그렇게 조금씩 세상과 관계를 맺으며 자라고, 부모는 그 무수한 처음의 순간들을 함께 통과하며 진짜 부모가 되어간다.환하게 웃는 소윤이를 보며 따라 웃는 아기 엄마의 실루엣을 바라본다. 내가 하는 산모·신생아 관리사라는 일은, 단순히 아기를 대신 봐주는 노동이 아니다. 한 인간이 세상에 태어나 누군가와 처음으로 눈을 맞추고 미소를 건네는 그 경이로운 첫걸음의 순간을 가장 곁에서 지켜보고 돕는 일이다. 아기와 엄마가 서로에게 건네는 가장 아름다운 선물을 함께 나눌 수 있었던 그날, 나는 이 고단한 돌봄의 여정 속에서 말로 다 못 할 감사를 배웠다.