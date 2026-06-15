이 대통령, 레오 14세 교황 방한 초청... 한반도 평화 지지 재확인

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일(현지 시각) 교황청 사도궁에서 레오 14세 교황과 단독 면담을 하고 있다. 2026.6.15 [바티칸 미디어 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일(현지 시각) 교황청 사도궁에서 레오 14세 교황에게 준비한 선물을 설명하고 있다. 이재명 대통령은 레오 14세을 위해 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체의 회복을 상징하는 '하느님의 품' 조각상과 한국 백자의 정갈함과 비움의 미학으로 사제의 청빈과 성찰의 가치를 연상케 하는 백자 다용도 합을 전달했다. 2026.6.15 [바티칸 미디어 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

바티칸을 방문 중인 이재명 대통령이 15일(현지 시각) 레오 14세 교황을 만나 '2027 서울 세계청년대회'의 성공적 개최를 위해서 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 또한 이 대통령은 이 대회를 계기로 교황의 방한을 정중히 요청했다.위성락 국가안보실장은 브리핑을 통해 이같은 면담 내용을 전했다. 그에 따르면 이 대통령은 레오 14세 교황에게 한반도 평화 정책에 대한 우리 국민의 염원과 정부의 구상에 대해 설명하고, 교황청의 한반도 평화와 화해를 위한 변함없는 지지와 관심을 다시 확인했다.이 대통령은 레오 14세 교황과의 단독 면담 이후 이어진 피에트로 파롤린 교황청 국무원장과의 면담 때도 '남북 관계가 지금 단절돼 어렵지만 다양한 방법으로 긴장 완화와 신뢰 구축을 추진 중'이라며 정부 입장을 설명했다. 아울러 "두드려라, 그러면 열릴 것이다"는 성경 구절을 인용하기도 했다.이에 대해 교황청 측은 "인내뿐만 아니라 희망이 필요하다"라면서 남북 평화공존을 위한 노력에 지지 의사를 표한 것으로 전해졌다.특히 이 대통령과 레오 14세 교황은 배석자 없이 진행된 면담에서 남북 상황이 어렵지만 서로 대화하고 화해, 협력하는 길로 나아가야 된다는 데 서로 응한 것으로 알려졌다. 이 과정에서는 레오 14세 교황의 방북 가능성에 대해서도 언급된 것으로 보인다.다만, 청와대 고위 관계자는 관련 질문에 "여러 방안들도 거론됐을 것으로 생각하지만 (대통령과 교황의 면담 내용에 대한) 세부 사항을 말하기는 좀 제한된다"라면서 "북한 문제와 한반도의 평화 안전 문제를 포괄적으로 논의했다"라고만 답했다.한편, 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경은 지난 14일 기자들을 만나 레오 14세 교황의 방북 가능성에 대해 "제가 보기에는 북한에 달린 일"이라며 "북한에서 교황을 초청하고 여건을 만들어야 한다"라고 밝힌 바 있다.