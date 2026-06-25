쌓기는 쉽지만 무너지기는 건 더 쉽다

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

철거

- 정덕재

폐점 기념 눈물의 바겐세일을 알리는 현수막이

동네 야산 나무에 걸려 펄럭이는데

포클레인 한 대가 건물을 철거하기 시작했다

무너진 벽은 말라 버린 벽돌을 드러냈고

녹슬지 않은 철근은 마디마디 싱싱했다

점심시간이 되자

일꾼들은 식당에 몰려갔고

구겨진 철근 위에

새 한 마리 앉아 마디를 세고 있다

고개를 끄덕이며

스물일곱 스물여덟 스물아홉의

길지 않은 날들을 부리로 쪼았다

마늘 냄새 풍기고 나온 기사와

귀에 담배를 꽂은 일꾼 하나와

사탕을 입에 넣는 청년 하나가

새 한 마리에 눈길을 보냈다

배는 싫다며

비행기 타고 제주도 가고 싶다고 했다

철근 토막을 던지고 싸웠던 날

바닥에 떨어진 철근 녹이 벗겨져

잠시 빛난 적이 있다고 했다

쌓기는 쉽지만

무너지기는 건 더 쉽다고 했다

포클레인 엔진 소리가 커지자

새는 날아갔고

사람들 모두 하늘을 보며

날아가고 싶다며 중얼거렸다

하늘이 맑아 구름은 명랑했지만

비행기는 보이지 않았다

큰사진보기 ▲고단한 삶의 터전에서 올려다본 먹먹한 자유 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <치약을 마중 나온 칫솔>, 걷는사람, 2021시인_정덕재 : 1993년 <경향신문> 신춘문예로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <비데의 꿈은 분수다> <새벽안개를 파는 편의점> <간밤에 나는 악인이었는지 모른다> <치약을 마중 나온 칫솔> <정류장에 두고 온 뉴욕치즈케이크>가 있다.곧 철거될 현수막같이 건물이 철거되고 있다. 녹슬지 않는 젊음이 있다는 듯이, 무너진 벽의 벽돌은 말랐어도 건물의 뼈대가 되는 철근은 녹슬지 않고 싱싱한 부분이 남아있다. 한때 "스물일곱 스물여덟 스물아홉" 젊은 청년 노동자의 손길이 닿은 곳이리라. 지난 시간과 철거 현장에서 점심 먹고 나온 기사, 일꾼, 청년을 연결하는 것은 화자가 투영된 '새'이다. 새는 철근 위에 앉아 과거와 현재를 이어주는 매개체이다. 비행기를 타보는 것이 꿈인 사람도 있다. "철근 토막을 던지고 싸웠던 날" 반짝 빛났던 순간도 있었다. 어느 삶이든 빛난 적이 있다. 그래서 무너지는 것이 더 쉽다는 말이 반어로 읽힌다. 어쩌면 '새'는 마중 나온 이가 아닐까. (이지호 시인)