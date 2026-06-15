추방의 경로- 한국에서 난민은 왜, 어떻게 쫓겨나는가

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간존재의 안전하지 않음이 ‘국민’과 ‘인간’인 ‘우리’의 ‘안전’을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다. 12화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년에 기획한 '디딤돌 걸림돌 애매한 돌, 판례로 만나는 이주/난민 이슈'에서 논의된 결과물입니다. 난민/이주민이 겪는 상황들이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

"여기는 난민수용소야."

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큰사진보기 ▲난민 인정심사 불회부 결정 통지서난민 인정심사를 받지 못하게 하는 이유가 나열되어 있다. ⓒ 법무부 관련사진보기

큰사진보기 ▲"구금된 난민을 석방하라(Free the Locked-up Refugees)"화성외국인보호소에 갇힌 구금자가 만든 손피켓 ⓒ 화성외국인보호소방문시민모임마중 관련사진보기

"한국 인권 다 거짓말"

덧붙이는 글 | 이 기사는 2025년 7월 14일 트랜스보더링랩에서 주최한 <디딤돌, 걸림돌, 애매한돌 판결문 읽기-판례로 만나는 이주/난민 이슈> 제1강, “고문당했던 나라로 떠나라?-난민신청자의 강제송환”에서난민에 대한 강제추방이 일어나게 되는 법적 과정을 판결문을 통해 살펴보았던 공익법센터 이종찬 변호사의 발표에 대한 토론문을 바탕으로 쓰여졌다.

외국인 보호소의 구금자들에게 이 말을 여러 번 들었다. '외국인보호소'는 추방(=강제퇴거)명령을 받은 이들을 구금하는 행정시설이다. 이주구금 문제를 만나기 전, 나는 난민 인권에 관심을 갖고 여러 활동을 모색하던 중에 있었다. 그러다 난민 절차를 돕던 분이 구금되었다는 소식을 듣고 보호소를 찾아가게 된 것이 나에게 어떤 전환점이 되었다. 그곳에서 만난 사람들 중 상당수가 난민 제도에서 탈락된 사람들이었기 때문이다. 난민 신청이 기각된 사람들, 추방을 앞두고 심사와 소송을 이어가며 버티는 사람들이 있었다. 또 어떤 사람들은 더 이상 한국의 보호를 기대할 수 없으니 제3국이라도 보내달라 요구하고 있었다.그러나 법무부에 그들은 "난민 신청을 남용하는 가짜 난민"으로 불렸고, 하루빨리 영토 밖으로 치워버리고 싶어했다. 추방 후 어찌되든 한국의 관할권만 아니면 된다고 여기는 듯했다. 추방된 난민들은 국경을 다시 넘는 위험한 재이주를 감행하곤 했는데, 이 과정에서 난민 신청자들은 비호의 책임을 회피하려는 국가들의 핑퐁게임 속으로 밀어 넣어졌다. 나는 비로소 난민 제도에 함정이 있음을 알게 됐다.박해의 위험이 있는 곳으로 사람을 돌려보내서는 안 된다는 것은 최소한의 인권 규범이다. 난민에게 추방은 때로 죽음으로 이어진다. 한 인간의 생명과 자유, 존엄을 박탈하는 행위이다. 따라서 난민협약은 난민에 대한 강제 송환 금지를 핵심적인 원칙으로 두었다. 이 원칙은 난민으로 인정된 사람 뿐만 아니라 난민 보호를 요청하는 모든 사람들에게 적용된다. 한국의 난민법 역시 "난민인정자, 인도적체류자, 난민신청자는 본인의 의사에 반하여 강제로 송환되지 않는다"라고 규정한다(난민법 제3조 강제송환의 금지). 그럼에도 불구하고 왜, 한국에서, 여전히, 난민은 추방되는가? 그들은 어떤 경로를 거쳐 추방에 이르는가?난민의 추방이 이루어지는 방식을 살펴보면 난민 제도가 어떻게 운영되고 있는지에 대해 다음과 같은 사실들을 알 수 있다. 첫째, 현재의 난민 제도는 난민을 배제하는 통로이다. 2025년 기준 한국의 난민인정률 1.45%, 참혹하게 낮은 이 숫자는 난민제도가 국제사회에서 면피용으로 운영되고 있다는 사실을 말해준다(출처: 난민인권센터 https://nancen.org/416393). 또 이 숫자가 의미하는 것은 보호를 요청한 99%의 사람들이 미등록 상태로 전락하거나 미등록 상태가 될 위험에 있다는 것이다. 박해를 피해 온 나라로 돌아갈 수 없고, 비호를 요청한 한국에서는 체류 자격을 주지 않는다면 미등록이 당연한 귀결이 된다. 현재 난민 제도는 미등록을 만들어내는 주된 통로가 되고 있다.둘째, 난민 제도는 출입국 관리 체계 안에 묶여 있다. 1993년 난민협약 비준 이후 출입국관리법에 난민심사에 관한 조항이 처음 신설되었고, 그 심사주체와 제도가 법무부 출입국 관할에 놓였다. 그 이후 독립적인 난민법(2012년)이 제정되었지만, 난민을 출입국 관리의 대상으로만 다루는 구조가 유지되고 있다. 짧게 부여되는 체류기간, 제한된 비자조건, 취업 금지 등 체류 위협과 권리 박탈의 결과가 출입국관리법 위반으로 수렴된다. 출입국 관리 체계 안에서 난민은 보호가 아닌 통제 속에 존재한다.셋째, 난민이 '난민'이 되는 것을 차단하거나 제도로부터 밀어낸다. 난민이 공식적 보호 체계 안에 들어오게 되면 국가는 국제법 및 국내법 상의 의무와 책임을 갖게 된다. 강제송환금지의 원칙이 그 중 하나이다. 따라서 난민이 이 체계 안으로 들어오지 못하게 입구를 막는 한편, 이미 들어온 이들을 밀어내는 방식을 적극적으로 택하고 있다. 공항에서는 난민 심사를 할 자격이 있는지 따지는 '난민 회부 심사'를 통해, 국경의 문턱에서 "난민"이 되지 못한 난민들이 추방된다. 동시에 보호소와 같은 구금 공간은 난민들이 난민 절차를 포기하거나 탈락하도록 만든다.외국인보호소는 이러한 난민 제도의 모순들이 집약된 공간이다. 이종찬 변호사(공익법센터 어필)는 난민의 강제퇴거에 관한 판결문들을 검토하며, "명령과 집행의 이원화" 속에서 난민에 대한 추방이 이루어진다고 지적했다[1]. 추방 명령은 내리되, 난민신청자의 지위가 결정될 때까지 그 집행을 유예함으로써 난민강제송환금지의 원칙을 피해간다는 것이다. 외국인보호소는 이 유예의 전략에 중요한 역할을 한다.구금 상태의 난민들은 난민 신청, 이의신청에서의 계속되는 불인정, 소송 패소를 겪는다. 추방명령을 받은 난민에 대한 심사는 진지하게 여겨지지 않는다. 최근 보호소에서 난민 신청을 하면 2주 내로 인터뷰가 잡히고, 한 달 내로 결과가 나올 정도로 불인정 결정이 빠르다. 또한 구금 환경은 비호를 요청할 권리를 침해한다. 구금된 난민은 난민 인정 절차를 밟기 위해 필요한 자원들로부터 차단되어 있다. 인터넷 사용이 제한되고, 휴대전화 소지가 금지되며, 통화료는 비싸다. 이렇게 통신권이 제한되어 있는 환경에서 난민신청서를 작성하고, 증거서류를 모아서 제출하는 것은 곡예에 가깝다. 변호사가 접견을 오거나 상담을 받는 것도 어려우며, 평균 열 명 정도의 사람들이 개인 공간 없이 가두어지기 때문에 비밀 보장이 되지 않는다.한 성소수자 난민은 보호소 내에서 구금자와 직원에게 자신의 난민 사유가 밝혀질 것을 두려워해 난민신청서를 작성하는데 어려움을 겪기도 했다. 서류의 작성, 복사, 전달, 제출 요청을 무시하는 것, 난민면접일을 알려주지 않아 면접실에 들어서야 알게 되는 것, 결과 통보가 늦어져 이의신청 기간을 놓치게 되는 것, 이 모든 일들이 구금된 난민들의 권리를 잠식하고, 끝내 밀어낸다.2025년 6월, 이주구금과 관련해 개정된 출입국관리법이 시행되었다. 출국할 때까지 무기한 구금할 수 있었던 데에서 최대 9개월의 구금기간을 정한 것이다. 그러나 여기에서도 난민신청자는 예외로 최대 20개월을 구금할 수 있다. 관련 토론회에서 법무부 관계자는 이 예외 규정의 근거를 "난민절차가 평균 20개월이 걸리기 때문"이라고 설명했다. 난민 제도로부터 탈락을 기다리겠다는 의지의 표현이다.추방의 방식도 바뀌고 있다. 출입국관리법 개정 이후 구금자들을 연행하여 비행기를 태우는 강제집행 방식이 '일상화'되었다. 그 전에도 이러한 집행방식이 없었던 것은 아니지만 비교적 드문 편이었다. 기존의 추방 방식은 '느린 추방', 무기한 구금을 통해 구금자들이 스스로 출국을 선택하게끔 하는 것이었다. 반면, 거부하고 저항하는 사람을 물리력을 동원해 호송버스에 태우고, 공항으로 이송하고, 항공기에 탑승시키는 일은 출입국 입장에서도 비용이 많이 들며, 공항 측의 협조도 필요하다. 그럼에도 불구하고 구금기간의 상한에 도달하기 전 강제적으로 추방을 집행하는 관행이 굳어지고 있다.이제 구금자들은 선택을 강요받는다. 난민 신청을 유지하면 더 오래 구금된다. 포기하면 강제 추방될 수 있다. 어느 쪽도 괴로운 선택일 뿐이다. 어떤 사람들은 구금에서 벗어나기 위해 난민신청을 포기했고, 또 어떤 사람들은 20개월을 버티겠다고 했다. 장기구금이냐, 추방이냐를 강제하는 것, 이것이 현재 보호소에서 '난민에 대한 강제송환금지의 원칙'이 실현되는 방식이다. 한 구금자의 말이 떠오른다. 국경의 논리 속에서 인권원칙이 무력화된 현실을 이보다 잘 표현할 수는 없을 것 같다.