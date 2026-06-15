최만식·안광률 vs 방성환·이혜원…경기도의회 대표의원 선거 돌입

큰사진보기 ▲경기도의회전경 ⓒ 정은아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도의회 더불어민주당 대표의원 선거에 출마한 안광률 의원(왼쪽)과 최만식 의원두 의원은 오는 22일 열리는 민주당 당선인 총회에서 제12대 경기도의회 전반기 대표의원 자리를 놓고 맞대결을 펼친다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 경기도의회 교섭단체 대표의원 후보로 거론되는 방성환 의원(왼쪽)과 이혜원 의원.국민의힘은 오는 24일 의원총회를 열고 제12대 경기도의회 전반기 대표의원을 선출할 예정이다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

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제12대 경기도의회 개원을 앞두고 더불어민주당과 국민의힘이 각각 교섭단체 대표의원 선출 절차에 돌입하면서 원 구성 협상이 본격화되고 있다.이번 대표의원 선거는 향후 4년간 경기도의회 의장단 구성과 상임위원장 배분, 집행부와의 관계 설정에 영향을 미칠 것으로 전망된다.더불어민주당은 지난 15일 제1차 당선인 총회를 열고 대표의원 및 의장단 후보 선출을 위한 선거관리위원회를 구성했다.민주당은 후보 등록 절차를 거쳐 오는 22일 제2차 당선인 총회에서 대표의원과 의장·부의장 후보를 선출할 예정이다.현재 대표의원 선거에는 안광률 의원(시흥1)과 최만식 의원(성남2)이 출마를 선언한 상태다.안광률 의원은 제11대 경기도의회 후반기 교육기획위원장을 지냈으며 AI 의정혁신과 지방의회법 제정, 1인 1보좌관제 도입 등을 공약으로 내세웠다.최만식 의원은 성남시의원과 경기도의원을 합쳐 6선 경력을 앞세워 "압도적 여당에는 압도적 경험이 필요하다"며 초선 의원 지원 강화와 고위 당정협의체 운영 등을 공약으로 제시했다.특히 최 의원은 추미애 경기도지사 당선인 경기준비위원회 위원장을 맡고 있는 김태년 국회의원 지역구 소속으로, 새 도정과 의회를 연결하는 가교 역할을 강조하고 있다.민주당은 제12대 경기도의회 전체 167석 가운데 144석을 확보한 압도적 다수당이다.이에 따라 이날 선출되는 의장·부의장 후보는 사실상 전반기 의장단으로 선출될 가능성이 크다는 관측이 나온다.국민의힘은 오는 19일 당선인 상견례를 열고 대표의원 선출 일정을 확정할 예정이다.당 안팎에서는 방성환 의원(성남5)과 이혜원 의원(양평2)이 대표의원 후보군으로 거론되고 있다.방성환 의원은 제11대 후반기 농정해양위원장을 역임한 3선 의원으로 협상력과 추진력을 강점으로 평가받는다.이혜원 의원은 수석대변인과 대표단 활동 경험을 바탕으로 당내 소통 능력과 정책 대응 역량을 갖췄다는 평가를 받고 있다.국민의힘은 22일 후보 등록, 23일 선거운동을 거쳐 24일 의원총회에서 대표의원을 선출할 것으로 알려졌다.대표의원 선출 이후에는 본격적인 원 구성 협상이 시작된다.제12대 경기도의회는 의장 1명과 부의장 2명으로 구성되는 의장단과 13개 상임위원회, 경기도청·경기도교육청 예산결산특별위원회, 윤리특별위원회 등을 운영한다.정치권에서는 다수당이 의장과 부의장 1석을 맡고 제1야당이 부의장 1석을 맡아온 관례가 유지될지 주목하고 있다.특히 민주당과 국민의힘의 의석 차이가 122석에 달하는 만큼 국민의힘이 부의장직과 상임위원장직을 어느 정도 확보할 수 있을지가 최대 관심사로 꼽힌다.경기도의회는 오는 7월 7일 제392회 임시회를 열어 의장·부의장을 선출하고 상임위원회 구성을 마무리할 예정이다.