대한민국교육감협 정근식 새 회장이 내세운 목표는 "협력"

▲대한민국협의회 새 회장으로 뽑힌 정근식 서울시교육감이 15일 오후 5시 10분에 시작한 ‘최교진 교육부장관과 교육감 당선인·국가교육위원장과 간담회’에서 박수를 치고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기