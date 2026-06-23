성추행 피해, 연구 결과 강탈 후 '요리'로 세상 전복한 여성의 뚝심

큰사진보기 ▲'보니 가머스'의 소설 <레슨 인 케미스트리(화학 수업)> 표지. 다산책방 ⓒ 예쓰24 관련사진보기

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"저는 <6시 저녁 식사>를 통해서 화학을 가르치고 싶었어요. 여자들이 화학을 이해한다면, 세상이 어떻게 움직이는지 이해할 테니까요." (2권 191쪽)

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치 스토리에도 실립니다

2026년 한국에 사는 독자가 1960년대 미국을 배경으로 한 소설을 읽고 처음 접한 소설임에도 기시감을 느꼈다면 왜일까? 반세기를 훌쩍 넘겼는데 소설 속 이야기가 낯설지 않아서다. 직장이 여성에게 '순응하며 뒤치다꺼리나 하라'고 명령한 시대를 그린 드라마 <언더커버 미쓰홍>과도 닮았다.시공이 다른 데도 '지금 여기'를 써 내려간 느낌이 빽빽하게 들어찬 소설 <레슨 인 케미스트리(화학 수업) 1.2권>. 나아가려 해도 길조차 터주지 않는 관행. 능력보다 태도로 먼저 평가하려는 문화. 같은 상황이지만 다른 잣대를 들이대는 경향 같은 것들이 여성에겐 철저하게 적용됐다. 관습이란 건 생각보다 천천히 변하고 있다는 사실을 다시금 일깨웠다.첫 아이 낳고 육아 휴직 후 출근한 지 몇 달 만에 둘째 가진 걸 알게 된 지인은 2014년 당시 결국 퇴사를 택했다. 곧 다시 내야 할 육아 휴직이 부담스러웠던 데다 첫 아이의 돌발 상황으로 조기 퇴근을 몇 번 하다 보니 동료들의 눈초리가 곱지 않아서다. 신경을 쓰느라 종종 배가 뭉쳤던 그녀는 그만둘 수밖에 없었던 당시를 회상하며 아쉬워했다. 상황은 다르지만 소설 속 주인공 '엘리자베스 조트'가 겪은 사회적 시선과 별반 다르지 않았다.​​​​​'보니 가머스'의 소설은 주인공 엘리자베스 조트가 수석 화학자로 복귀해 자기 삶을 완성하는 내요을 다룬다. 여성이란 이유로 성추행, 대학원 탈락, 연구 결과 강탈 등 우여곡절을 겪지만 사회적 차별에 굴하지 않았던 그녀의 근성 때문에 가능한 일이었다. 쟁취란 단어가 유일할 만큼 치열했던 그녀의 삶에서 출중한 능력으로도 부수기 어려웠던 장벽은 관성처럼 작동하는 고정관념이었다.의심하거나 점검하지 않은 채 자동으로 반복되는 사고방식은 변화를 이끌어야 할 방송국에서도 여실히 드러났다. 생계를 위해 'TV 요리쇼'를 진행하게 된 조트에게 방송국은 '남편을 위한 예쁜 요정'이 되기를 원했다. 삶은 호박에 이도 안 들어갈 소리를 거부한 채 순수 화학으로 접근한 그녀의 요리 방송은 미국 전역을 뒤흔들며 세상 편견을 전복시켰다. 전투적인 뚝심이 얻어낸 쾌거에 전율하며 몰입할 수밖에 없었던 대목이다.조트는 화학을 접목한 요리 방송으로 세상은 고정불변이 아니란 걸 당시 여성들에게 알렸다. 화학의 핵심이 변화인 것처럼 불합리한 억압과 관습은 얼마든지 바뀔 수 있다는 이성을 가지도록 말이다. 그럼에도 세상은 조트의 생각만큼 변하지 않은 모습이다.뺏기고 쓰러지고 다시 일어선 조트는 화학자의 자리로 돌아갔지만 책을 덮은 후엔 통쾌함과 동시에 미안함이 따랐다. 조트가 맞닥뜨린 장벽의 일부가 어쩌면 내 안에도 있을지 모른다는 직감 때문이었다.1980년대 말 신입사원이었던 나는 직장생활이 의외로 무난했다. 여자라는 이유로 업무 외적인 노동에 노출되지도 않았고 '미스'라 부르는 호칭보다 이름을 불러주는 경우가 더 많았다. 부서장의 눈치를 살피며 칼퇴근을 반납하는 일도 없었고 업무 회의도 동등한 입장에서 참여했다. 그렇다고 회사 전체가 똑같은 사정은 아니었다. 내가 속한 부서만의 독특한 분위기였던 게 분명하다. 그것은 관습의 문제를 이해한 부서장의 사고방식에서 비롯된 환경이라 말할 수 있다. 부서장은 스스로 커피를 해결하는 솔선수범을 보인 데다 모든 직원을 이름으로 불렀다. 시대적 관습을 깬 한 사람의 시작은 40여 명에 가까운 부서원에게 암묵적인 동의를 이끌어냈다.차별의 중심에 서보지 못해 문제를 문제로 의식할 만한 동질감이 약했던 난 타협 없이 직진만 하려는 조트의 저항을 온전히 이해하는데 실패하면서 좀 불편했다. 조트의 가치관엔 공감하지만 갈등 회피 성향이기에 그를 이해하기 쉽지 않았다. 커피든 호칭이든 어쩌면 시대적인 분위기에 묻어갔을지 모른다는 그때의 나를 생각하면 속내가 털린 듯해 면구스러웠다.능력을 증명하고 또 증명하는데도 견고한 장벽이 더 선명해질 때는 피로감도 따랐다. '조트처럼 유능한 천재 화학자조차 부당한 대우를 받았다면 나같은 평범한 여성의 삶은 어땠을까? 이 정도로 독하고 완벽해야만 제자리를 되찾을 수 있는 건가?'란 무기력한 마음도 들었다.그럼에도 이 책을 놓을 수 없었던 건 해방감이 더 컸기 때문이다. 눈치 보지 않고 자신의 정체성을 꼿꼿하게 밀고 나간 조트의 실행력은 타인의 평가와 시선에 끊임없이 시달려야 하는 우리 사회에선 보기 드문 자극이므로 부담이 해소된 듯 후련했다. <화학 수업>은 조트의 저항에 동참한 듯 대리만족했다.'세상 관습은 의심할수록 바뀌고 바뀐 관습은 삶의 방식에 변화를 가져온다. 변화는 시간이 아니라 사람의 의식으로부터 나오는 것이다. 세상은 원래 그런 곳이라고 낙담하지 않는 한 삶을 변화시킬 우리 안의 원소는 언제든 화학반응을 일으킬 수 있다'고 한 60년 전 조트의 전언은 나의 신입 시절에서 파급될 기미가 보이는 듯했으나 안타깝게도 일부 현상이었다. 아직 그 앙금이 남아 있는 건 분명하다. 앙금을 파고 든 조트의 외침이 불투명한 논리와 모순을 분해해 새로운 사고와 결합하는 그날 우리 딸들의 삶은 분명 달라질 것이라 믿고 싶다.