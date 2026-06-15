울산 남구, '산업위기 선제대응지역' 지정..."석유화학 위기 극복"

큰사진보기 ▲울산 남구 석유화학공단 ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기

AD

산업통상부가 6월 15일부로 울산 남구를 '산업위기선제대응지역'으로 지정했다.이에 따라 앞으로 2년간 울산 남구에는 금융·재정, 연구개발, 고용안정 등에 대한 지원이 집중된다. 이 소식이 알려지면서 지역에선 최근 닥친 석유화학산업 위기 극복은 물론 미래 성장동력 확보에 대한 기대감이 생기고 있다.남구는 울산의 주력산업인 석유화학산업이 자리잡은 곳으로, 최근 중국과 중동발 공급과잉 여파로 구조적 위기에 직면했다. 이 때문에 기업들의 영업이익과 가동률, 생산량, 고용률, 설비투자 등이 전반적으로 감소하고 있다.특히 울산 석유화학산업의 85% 이상을 차치하는 남구 지역의 경우 석유화학기업으로부터의 법인지방소득세 납부감소 등으로 재정자립도가 하락했고, 소비가 위축되는 등 지역경제에도 악영향이 나타나고 있다.이에 따라 울산시는 지난 3월 4090억 규모의 묶음(패키지) 지원 신청을 포함해 정부에 산업위기 선제대응지역 지정을 신청한 바 있다.이후 산업통상부는 '지역산업위기대응법'에 따라 신청서 검토, 관계부처 및 지자체 실무협의, 현장실사, 산업위기대응 위원회의 심의를 거쳐 이날 최종적으로 울산 남구를 산업위기선제대응지역으로 지정했다.우선적으로 기업의 대출 부담을 완화하기 위한 이차보전과 기업 맞춤형 지원(기업지원, 인력양성 등) 등 지역산업위기대응 사업이 추진된다. 또한, 남구 지역에 소재하고 있는 기업이나 남구 지역에 신규 투자하는 기업에는 긴급경영안정자금과 지방투자촉진보조금을 우대하는 한편, 중소기업 만기연장·상환유예(정책금융기관), 협력업체 우대보증(신보·기보) 등 지역경제의 위기극복을 위해 필요한 지원이 제공된다.그 밖에도 석유화학산업의 친환경·고부가 전환을 위한 연구개발(R&D) 및 사업화 지원, 지역경제 활성화를 위한 지역사랑상품권(울산페이) 발행 등도 지원할 전망이다.울산시 관계자는 "이번 지정으로 시는 석유화학산업의 전환을 위한 국비 지원을 확보하고, 지역 내 중소기업·협력업체의 경영 안정성을 제고할 기반을 마련하게 되었다"고 반겼다.이어 "이번 '산업위기 선제대응지역' 지정은 석유화학산업의 경쟁력을 회복하고 미래 지속 가능한 성장 동력을 마련하기 위한 마중물이 될 것"이라며 "앞으로 관계 부처와 긴밀히 협력하여 지원 사업들이 현장에 신속하게 안착할 수 있도록 행정력을 집중하겠다"라고 강조했다.