생애 첫 공모전 당선, 나이는 정말 숫자에 불과했다

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"글로벌경제신문입니다. 시니어 신춘문예 동화 당선을 축하드립니다."

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큰사진보기 ▲문학을 향한 열정 앞에서 나이는 장벽이 될 수 없었다. ⓒ aaronburden on Unsplash 관련사진보기

"황 작가님, 너무너무 축하 드려요!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

학교 시험 기간은 언제나 마음이 조마조마하다. 나름대로 공부를 많이 했다고 생각하면서도 혹시 빠뜨린 건 없는지 몇 번이나 머릿속으로 되짚으며 긴장의 끈을 놓지 못한다. 지난 8일 오전, 여느 때처럼 설거지를 끝내고 물기를 털어내던 순간, 식탁 위 전화기가 부르르 몸을 떨었다.무심코 화면을 켜 확인한 메시지에는 '동화 부문 당선'이라는 문장이 또렷하게 박혀 있었다. 그 메시지를 몇 번이나 다시 읽었는지 모른다. 시험 때문에 팽팽하게 조여 있던 긴장은 어느새 눈 녹듯 사라지고 전혀 다른 종류의 두근거림이 가슴 깊은 곳에서 차올랐다. 이게 정말 내 이야기인지 한동안 가슴을 쓸어 내리며 멍하니 서 있었다.사실 당선 확인 문자를 받기 전, 예심을 통과해 본선에 올랐다는 메시지를 먼저 받았다. 처음으로 공모전에 낸 동화가 본선에 올랐다는 것만으로도 가슴이 벅찼다. 그런데 이튿날 최종심에 올랐다는 연락까지 받으니, 은근히 욕심이 생겨 더 마음을 졸였다.끝날 때까지 끝난 게 아니라는 생각에 주말 내내 전화기만 붙들고 있었다. 공부는 당연히 손에 잡히지 않았다. 온 신경이 전화기로 향해 있던 초조한 기다림 끝에 마주한 당선 소식이었기에 기쁨은 배가 되었다.처음 학교 게시판에서 공모전 공지를 보았을 때, '50세 이상 지원 가능'이라는 문구가 유난히 눈에 들어왔다. 그동안 글쓰기를 너무 늦게 시작한 건 아닐까 주저하던 나에게, 마치 "지금부터라도 괜찮다"라고 등을 떠밀며 용기를 주는 것 같았다.하지만 응모 과정이 생각보다 쉽지는 않았다. 원고를 우편으로 제출해야 하는 절차도 낯설었고, 원고지 30매 분량으로 써둔 글을 응모 요강에 맞춰 25매로 줄이는 작업도 녹록지 않았다. 문장을 덜어내고 다듬는 시간이 길어질수록 한 편의 글을 세상에 내놓는 과정이 더 엄숙하고 진지하게 다가왔다.막상 도전해보니 이 공모전은 단순한 '글쓰기 대회'가 아니었다. 늦은 나이에 다시 시작하는 사람들에게 새로운 세상을 열어주는 통로에 가까웠다. 나처럼 뒤늦게 동화를 배우기 시작한 사람도 오랜 시간 품어온 마음속 이야기를 꺼내놓을 수 있는 따뜻한 자리였다.나는 지난 1월부터 사이버대학교 문예창작학과에서 교수님, 학우들과 함께 줌(Zoom)으로 동화를 배우고 있다. 생활동화부터 역사, 판타지, 생태, 그리고 SF동화까지 다양한 장르를 쓰고 고치며 치열한 학기를 보냈다. 몇 차례나 퇴고해서 제출한 원고였지만, 학우들과 작품을 나누는 합평 시간이면 늘 마음이 쪼그라들었다.그럴 때마다 학우들은 "선생님이 쓴 동화는 슬픈 내용인데도 참 따뜻해요"라며 응원을 건넸고, 때로는 보완할 점을 허심탄회하게 짚어주었다. 합평 시간마다 쟁쟁한 학우들의 글을 들을 때면 '내가 과연 이 길을 계속 잘 따라갈 수 있을까' 하는 조바심이 들기도 했다.이번 시니어 신춘문예에 응모한 작품은 합평 과제로 썼던 SF동화 '빨간 점을 누르면'을 수정하고 다듬은 글이다. 이 동화는 내 어린 손주들에 대한 그리움과 사랑에서 출발했다. '자주 보고 싶어도 멀리 있어 만나지 못하는 손주들에게 나와 똑 닮은 돌봄 로봇을 보내면 어떨까' 하는 엉뚱하고도 애틋한 상상이 동화의 씨앗이 되었다.공모 요강에 적힌 "시니어 세대의 문학적 가능성을 발견하고 새로운 작가로 등단할 기회를 준다"라는 문장을 다시금 곱씹어 본다. 나도 그 가능성의 둥지 안에 무사히 안착했다는 사실에 마음이 뜨거워진다. 심사위원들께서 부족한 글을 좋게 평가해주신 덕분에 생애 첫 '당선'이라는 기쁨을 누리게 되었다.직접 온몸으로 부딪쳐보니 60대라는 나이는 무언가를 정리하고 끝내는 시기가 아니라 오히려 새로 시작할 수 있는 최적의 시간이었다. 이번에 함께 당선된 20명의 작가 중 가장 나이가 적은 분은 1975년생이고, 가장 연세가 많으신 분은 1944년생이라고 한다. 나보다 스무 살이나 더 많으신 어르신도 당당히 문학 청년으로 도전해 수상하셨다는 소식에 신선한 충격을 받았다. 문학을 향한 뜨거운 열정 앞에서 나이는 결코 장벽이 될 수 없었다.특히 올해는 모든 부문에서 응모 편수가 대폭 늘었고, 동화 부문은 지난해보다 응모작이 3배 넘었다고 들었다. 치열한 경쟁 속에서 내 동화가 뽑혔다니, 한 지인의 표현을 빌리자면 그야말로 '가문의 영광'이 아닐 수 없다. 당선 발표 후 며칠이 지난 목요일, 여전히 기말시험 공부에 몰입하느라 분주한 하루를 보내고 있었다. 그때 모르는 번호로 전화가 걸려 왔다. 문예창작학과 학과장님이셨다.학과 홈페이지에 당선 소식을 알리겠다며 소감문과 사진을 요청하셨다. 얼떨결에 글을 정리해 보내드렸는데 다음 날 학교 홈페이지에 내 이름 석 자가 당당히 올라갔다. 또한 포털 사이트에 내 이름과 '작가'라는 호칭이 함께 담긴 기사를 보니 비로소 실감이 났고 가슴 한구석이 찡해졌다.단순히 글쓰기를 제대로 배워보고 싶다는 열망 하나로 문을 두드렸던 사이버대학교. 그곳에서 부족한 나의 가능성을 알아봐 주시고 따뜻하게 이끌어주신 동화창작 교수님과 함께 울고 웃었던 학우들에게 깊은 감사를 전하고 싶다.나이는 정말 숫자에 불과하다는 것을 이번 기회를 통해 온 마음으로 배웠다. 조용한 방에 앉아 노트북 화면을 마주하고 혼자 글을 쓰는 이 시간이 참 행복하다. 늦게 시작한 발걸음이지만, 나는 앞으로도 '계속 쓰는 사람'으로 살아가고 싶다.내 작은 상상력이 담긴 동화를 읽고 누군가의 마음이 단 1도라도 더 따뜻해질 수 있다면 그것으로 충분하다. 그 소박하고도 거대한 꿈을 향해 오늘도 나는 책상 앞에 앉아 다시 새로운 한 줄을 꾹꾹 눌러쓴다.