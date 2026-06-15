조정식 "6.15 26주년 평화는 경제이자 민생, 국회도 책임 다할 것"

조정식 국회의장은 15일, 모든 대화가 단절된 남북관계에 대해 "우공이산(愚公移山, 오랜 시간이 걸려도 꾸준히 노력해 나간다면 결국엔 뜻을 이룰 수 있다는 뜻의 한자성어)의 마음으로 흔들림 없이 우직하게 평화의 산을, 희망의 불씨를 쌓아 올리자"고 강조했다.
조 의장은 이날 오후 서울 마포구 동교동 연세대 김대중도서관에서 열린 6·15 남북정상회담 26주년 기념식 축사에서 "김대중 대통령은 '기적은 기적처럼 오지 않는다'고 말씀하셨다"면서 이같이 밝혔다.
그는 "6·15 남북공동선언은 대결과 적대의 시대에서 협력과 평화의 시대로 나아가는 역사적 전환점"이라고 평가하면서, 이후 개성공단이 탄생하고 이산가족 상봉, 금강산 관광, 민간 교류 활성화가 이루어지면서 남북 간 정서적 통합의 물꼬를 텄다고 설명했다.
조 의장은 "안타깝게도 우리의 현실은 26년 전으로 돌아간 듯하다"라면서 현재 한반도 상황에 대해 우려했다. 그는 "이재명 정부에서 남북 관계를 복원하고, 통일의 길을 열기 위해 노력하고 있지만, 대화 창구는 닫혀 있고, 긴장과 불신은 상존해 있는 것이 작금의 현실"이라고 지적했다.
그러면서도 조 의장은 "다시 희망의 불씨를 살려야 한다. 김대중 대통령이었다면 어떻게 하셨을까 생각해본다"라면서 "대한민국 국회도 그 책임을 다하도록 하겠다"라고 다짐했다.
정청래 더불어민주당 대표는 6·15 정신 계승을 강조했다. 정 대표는 "2000년 6월 15일 우리 민족에게는 민족의 염원을 가슴에 품은 위대한 정치인이 있었고 한반도의 불행을 온몸으로 견뎌낸 위대한 국민들이 있었다"고 회상했다.
정 대표는 고 김대중 전 대통령에 대해 "한반도 평화의 길, 그 맨 앞자리에 계셨다"면서 "두려움이 없어 평화를 말한 것이 아니라 두려움이 있어도 평화를 포기할 수 없었기에 끝내 행동한 지도자였다"고 평가했다.
그는 또 "우리 곁에는 김대중 대통령의 바통을 이어받은 이 대통령이 있다"면서 "겸손하게 페이스메이커로 스스로를 규정하고 있지만 김 전 대통령의 정신을 가장 잘 체현하고 있는 피스메이커라 확신한다"고 말했다.
정 대표는 6·15 공동선언을 만들어 낸 주역들을 '피스메이커'라 호칭하면서 임동원·정세현 전 통일부 장관, 김대중 정부 당시 문화관광부 장관을 지낸 박지원 의원 등을 거론했다. 그러면서 "6·15 공동선언 26주년 기념식을 맞아 6·15를 만들어낸 모든 피스메이커들께 깊은 경의를 표한다"고 밝혔다.
현장에 함께 자리한 정동영 통일부 장관을 향해선 "'개성 동영'이라는 별명이 있는 만큼 이재명 정부 내에 개성공단·금강산을 다시 되살리는 일을, 실낱같은 희망이지만 그 불씨를 꺼뜨리지 않고 다시 불을 지폈으면 좋겠다"고 말했다.
정 대표는 "평화의 길은 따로 없다. 평화가 곧 길이다. 그것이 김대중 대통령의 6·15 정신이라 저는 굳게 믿는다. 우리 모두 평화의 길을 여는 피스메이커가 되자"고 주문했다.
연세대 김대중도서관과 김대중재단, 김대중노벨평화상기념관이 공동으로 마련한 이날 기념식에는 조정식 국회의장을 비롯해 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 정동영 통일부 장관, 강훈식 대통령비서실장 등이 참석했다.
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