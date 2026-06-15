'돌려차기' 가해자 영치금 사용 허용한 법원... 피해자는 반발

큰사진보기 ▲지난 2023년 6월 20일 오후 부산 연제구 부산 법원종합청사에서 돌려차기 사건 피고인 A씨가 항소심 선고 공판에서 징역 20년을 선고 받은 뒤 호송차에 오르고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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성폭행할 목적으로 20대 여성을 무차별 폭행해 교도소에서 복역 중인 '부산 돌려차기' 사건의 가해자가 영치금 일부 사용을 보장받게 돼 논란이다. 이 사건의 손배배상 소송에서 승소해 압류에 나섰던 피해자는 법원의 결정을 납득하기 어렵다며 항고장을 제출했다.15일 법원과 피해자 김진주(필명)씨 등에 따르면, 부산지법 서부지원은 가해자 이아무개(33)씨가 제기한 '압류금지 채권 범위 변경' 신청을 인용해 수감 기간 매달 10만 원 범위 안에서 영치금을 사용하도록 했다.앞서 김씨는 이씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송(1억 원)에서 승소했지만, 배상금을 받지 못하자 영치금 압류 절차를 밟았다. 이씨와 같은 수용자는 기본 생활을 교도소가 보장하기에 최저 생계비 이하 금액도 강제 집행이 가능하기 때문이다.그러나 이씨는 이러한 조처를 수용하기보단 범위 변경 신청으로 맞대응했다. 영치금 일부 금액을 시설의 매점 사용 등 물품 구매 등에 쓸 수 있게 해달라는 것이었다. 이를 검토한 법원은 결국 이씨의 손을 들어줬다. 서부지원은 "(이씨의) 사건 신청에 이유가 있다"라고 판단했다.김씨의 요구에 기운 결과를 접한 피해자는 황당하단 입장이다. 김씨는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "바로 항고장을 접수했다"라며 "피해자로 느끼는 무력감에 화가 난다"라고 말했다. 이 사안의 확산 우려도 내비쳤다. 그는 다른 가해자들이 이씨의 사례를 악용해 비슷한 방식으로 압류를 사실상 무력화할 수 있다고 걱정했다.지금껏 가해자 이씨는 제대로 된 반성이나 자발적 변제 노력을 기울이지 않았고, 피해자인 김씨가 그동안 회수한 손해배상금은 46만 원(회수율 0.43%)에 불과하다. 그러나 법원의 주문으로 잔여 형기 16년간 월 10만 원씩 약 1900만 원이 압류 대상에서 영구히 제외될 여지가 생겼다.김씨는 피해자의 회복권이 우선돼야 하는데도 법원이 되레 가해 지원금을 결정한 것과 다를 바 없다고 비판했다. 그는 자신의 인스타그램에도 관련 기사를 공유해 답답함을 표시했다. 김씨가 남긴 글은 '너무 가해자가 살기 좋은 세상'이라는 냉소적 반응이다.'부산 돌려차기 사건'은 이씨가 지난 2022년 5월 22일 새벽 5시께 부산 부산진구 서면에서 집으로 돌아가던 김씨를 성폭행할 목적으로 쫓아가 뒷머리를 강하게 돌려차고 여러 차례 폭행한 사건을 말한다. 이씨는 의식을 잃은 김씨를 폐쇄회로(CC)TV가 보이지 않는 사각지대로 옮겨 7분간 머무르다 현장을 벗어났다.강간·살인 미수 혐의로 재판에 넘겨졌던 이씨에게 2023년 11월 대법원은 징역 20년 선고를 확정했다. 이씨는 또 부산구치소 수감 중 동료 재소자에게 피해자의 주소를 언급하며 죽이겠다고 보복 협박을 한 혐의로 1심에서 징역 1년을 추가로 선고받았다.