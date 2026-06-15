이상일 시장 재선 의미, 반도체 편중엔 우려

큰사진보기 ▲2026년 1월 촬영된 용인 반도체클러스터 팹 공사장 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이상일 국민의힘 후보가 현근택 더불어민주당 후보의 반도체 국가산단 이전 때 직을 걸겠다고 한데 대해 비판하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲영상회의에 참석한 독자위원, 위 가장 왼쪽부터 이해달, 서강진, 김춘식, 김장환 위원, 하단 윈쪽부터 김안나, 임현준, 김민준 위원 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

<용인시민신문> 독자위, 지방선거 평가 간담6월 3일 열린 전국동시지방선거 결과를 두고 <용인시민신문> 독자위원회가 시장선거를 비롯한 용인지역 선거 전반을 평가했다. 독자위원들은 이상일 시장 재선이 갖는 의미를 인정하면서도, 선거 과정에서 반도체 공약이 지나치게 전면에 놓인 점에 대해서는 우려를 드러냈다.위원들은 용인 발전에서 반도체 산업이 차지하는 비중은 크지만 시민 일상을 모두 설명할 수 있는 의제는 아니라고 봤다. 선거가 '반도체 대결'처럼 흘러가면서 교통, 복지, 문화, 체육, 관광, 생활환경 등 시민이 당장 체감할 수 있는 공약은 상대적으로 두드러지지 못했다는 것이다.김장환 위원은 시장 재선의 의미부터 짚으며 "용인에서 현직 시장이 재선됐다는 것은 중요한 의미가 있다"면서도 "선거 과정에서 공약을 들여다보면 상당 부분이 반도체로 포장돼 있었다"고 말했다. 이어 "반도체가 용인의 핵심 산업인 것은 맞지만 110만 시민을 관장하는 시장이 반도체에만 매이는 것은 한계로 보일 수 있는 부분"이라고 지적했다.이해달 위원도 반도체 공약이 정치적 힘겨루기로 흐를 가능성을 걱정했다. 이 위원은 "반도체는 이제 중앙정부와 시장 사이의 힘겨루기가 될 수도 있다"며 "그 피로감은 결국 시민이 느끼게 된다"고 말했다.이어 "당의 유불리를 떠나 용인시 발전을 위해 협업해야 한다. 언론이 중앙정부와 지방정부의 갈등이 시민 피해로 이어지지 않도록 계속 감시하고 중재 역할을 해야 한다"고 강조했다.김안나 위원은 반도체 외 의제의 균형을 주문하며 "용인에 반도체만 있는 것은 아니다. 반도체만으로 도시를 이끌 수 있을지 생각해야 한다"라며 특히 "시민 일상과 맞닿은 분야를 더 세심하게 봐야 한다. 체육, 관광 등 시민이 직접 체감할 수 있는 영역에도 관심을 가져야 한다"고 밝혔다.임현준 위원과 김민호 위원은 정치 구도와 실행 가능성 문제를 거론했다. 임 위원은 "정당이 다른 상황에서 공약을 제대로 이끌고 갈 수 있을지 걱정된다"고 언급했다. 김민호 위원은 "반도체는 1~2년 안에 바로 성과가 나오는 사업이 아니다"라며 "당장 해결해야 할 지역 현안도 많은데 이를 어떻게 풀어갈지 지켜봐야 한다"고 말했다.간담회에서는 선거 결과를 단순히 당락으로만 볼 것이 아니라, 시민이 정치 구조를 바꿀 수 있다는 가능성도 읽어야 한다는 의견도 나왔다. 일부 위원들은 공천 과정에서 잡음이 있었음에도 유권자가 정보를 모으고 결집하면 정당의 계산과 다른 결과를 만들 수 있다는 점에 주목했다.김춘식 위원은 "당 공천이나 낙하산식 후보 배치에 대한 불만이 있었지만 결과가 바뀌는 것을 보며 선거공학이 늘 통하는 것은 아니라는 생각이 들었다"며 "시민들이 제대로 정보를 알고 힘을 합치면 원하는 후보를 선택할 수 있다는 점을 보여준 선거였다"고 평가했다.김민호 위원은 시·도의원 공천 문제를 더 구체적으로 지적했다. 그는 "공천권 문제는 선거 때마다 반복된다"며 "주민 중심이 아니라 권력자 의지와 인맥이 기준이 되면 지방의원의 독립성은 약화할 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "공천 과정의 투명성 부족과 특정 정치세력 종속이 대표적인 문제"라며 "시민들이 후보와 공천 과정을 더 잘 알 수 있는 논의장이 필요하다"고 밝혔다.김안나 위원도 "시민의식은 이미 많이 높아졌다"며 "정당이 시민이 알 수 있게 정보를 공개하고, 언론도 그 역할을 해야 한다"고 강조했다. 김민호 위원은 "후보자 인터뷰뿐 아니라 정당이 왜 해당 후보를 추천했는지까지 함께 다뤄야 한다"고 제안했다.무투표 당선 지역에 대한 문제 제기도 이어졌다. 위원들은 무투표 당선이 법적으로 가능한 절차라 해도 시민이 직접 의사를 표현할 기회를 잃는다는 점에서 보완책이 필요하다고 봤다.김장환 위원은 "무투표 당선은 시민을 위한 투표라고 보기 어렵다"며 "투표하지 못하는 시민은 자기 생각을 표현할 방법이 없다"고 말했다. 이어 "정당이 경쟁 구도를 만들 책임이 있고 무소속 후보도 경주할 수 있는 토대가 필요하다"며 "시의원 선거에서도 언론이 토론의 장을 마련해 후보를 더 잘 알 수 있게 해야 한다"고 밝혔다.서강진 위원장도 후보 배치와 선거구 이동 문제를 언급하며 "후보가 선거구를 옮기는 등 상식적으로 이해하기 어려운 상황이 있었다"며 "양당이 이를 개선점으로 받아들이고 시민에게 정확한 후보 정보를 제공해야 한다"고 말했다. 또 "일정 수준의 지지를 받지 못하면 선택될 수 없도록 하는 방안도 고민해야 한다"고 덧붙였다.간담회에서는 지역언론의 역할에 대한 주문도 강했다. 독자위원들은 언론이 특정 진영이나 행정의 대변인이 아니라 시민의 대변인이 돼야 한다고 했다. 보도자료를 그대로 옮기는 데 그치지 말고 공약 이행, 인사 검증, 공천 구조, 무투표 당선 문제까지 지속해서 다뤄야 한다는 것이다.이해달 위원은 "언론이 한쪽 이야기만 듣는 것도 문제이고, 보도자료를 그대로 싣는 것도 문제"라며 "시민의 대변인이 돼야 한다"고 말했다. 김안나 위원도 "언론의 힘으로 시민이 판단할 수 있는 정보를 제공해야 한다"고 강조했다.독자위원들은 이번 선거를 통해 용인 정치가 여전히 정당 중심 구조에 갇혀 있지만, 시민이 정보를 모으고 판단하면 그 구조를 흔들 수 있다는 가능성도 확인했다고 봤다. 동시에 이상일 시장의 재선 이후 4년은 반도체라는 큰 구호를 시민 일상으로 어떻게 연결할 것인지가 핵심 과제가 될 것이라고 진단했다.