"이용률 27%인데 3조 더 쓴다고? 당진 LNG터미널 확장 중단 촉구"

큰사진보기 ▲당진환경운동연합이 15일 충남환경운동연합, 기후솔루션 등과 기자회견을 열고, ‘당진 LNG터미널 사업’ 중 아직 기본계획 수립 전인 ‘3단계 확장 사업’의 전면 중단을 촉구했다. ⓒ 당진환경운동연합 관련사진보기

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전국 LNG터미널 이용률이 20%대까지 떨어지며 가스 인프라 과잉 투자 우려가 현실화된 가운데, 당진에 추진 중인 대규모 가스 터미널 확장 계획을 즉각 중단하라는 시민사회의 목소리가 나왔다.당진환경운동연합, 충남환경운동연합, 기후솔루션 등 시민사회단체는 15일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 한국가스공사가 총사업비 약 3조 3000억 원을 들여 추진 중인 '당진 LNG터미널 사업' 중 기본계획 수립 전인 '3단계 확장 사업'의 전면 중단을 촉구했다.현재 가스공사는 충남 당진 석문국가산업단지에 270만㎘ 규모의 LNG터미널(1·2단계)을 건설 중이며, 여기에 저장 탱크 3기를 추가하는 3단계 확장 사업(81만㎘)을 정부의 제16차 장기 천연가스 수급 계획에 반영하려 하고 있다.그동안 가스공사는 "동절기 피크 수요 대응과 국가 에너지 안보 및 수급 안정성 등을 고려한 사업"이라는 입장을 밝혀왔다.그러나 기후솔루션의 분석 결과 가스공사 기존 LNG터미널의 연평균 이용률은 2025년 기준 27%에 그쳤으며, 수요가 몰리는 겨울철(12~2월)조차 전국 월평균 이용률은 40%대에 머물러 설득력을 잃은 것으로 나타났다.시간대별 송출량 분석에서도 연중 피크 수요조차 기존 설비로 충분히 대응 가능한 것으로 확인됐다. 단 한 시간의 피크 수요를 위해 대규모 설비를 상시 유지하는 것은 막대한 유휴 용량만 키운다는 지적이다.정부의 제15차 장기 천연가스 수급계획에 따르더라도 국내 가스 수요는 2036년까지 16.5% 감소할 전망이다. 쓰임새는 줄어드는데 설비만 늘리는 꼴로, 3단계 확장을 강행할 경우 수천억 원의 세금이 '좌초자산'이 될 가능성이 크다.특히 이번 기자회견에선 석탄화력발전소가 밀집해 수십 년간 국가 에너지 생산의 부담을 떠안아 온 당진과 충남 지역사회가 직접 나서 반대의 목소리를 높였다. 시민사회는 화석연료 인프라를 또다시 당진에 들이는 것은 지역의 에너지 전환을 가로막는 행위라고 비판했다.손창원 당진환경운동연합 공동의장은 "당진 LNG터미널은 우리 아이들이 살아갈 2070년까지 남게 되는 장기 시설"이라며 "투자금 회수가 불투명한 상황에서 수조 원대 좌초자산의 부채 부담을 미래 세대와 시민에게 떠넘겨선 안 된다"고 목소리를 높였다.황성렬 충남환경운동연합 상임대표 역시 "에너지 대전환 시점에 충남이 화석연료 인프라 집적지로 남는 것이 아니라 재생에너지 선도 지역이 될 수 있도록 3단계 사업을 즉각 재검토해야 한다"고 촉구했다.기자회견 참석자들은 끝으로 "LNG는 결코 청정연료가 아닌 화석연료일 뿐이며, 대규모 인프라 확대는 장기간 화석연료 의존을 고착화한다"며 ▲ 가스공사의 당진 LNG터미널 3단계 확장사업 추진 즉각 중단 ▲ 정부와 가스공사의 제16차 장기천연가스수급계획 제외 ▲ 당진 지역의 재생에너지 및 그린수소 중심의 구체적 전환 정책 추진 등을 요구했다.