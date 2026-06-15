여주시, 고령 민원인 위한 '내 땅 위치 안내' 서비스 시범운영

큰사진보기 ▲경기 여주시는 올해 6월부터 지번을 모르는 고령 민원인이 민원실을 방문하더라도 서류 발급이 가능하도록, 민원인 맞춤형 '내 땅 위치 안내' 서비스를 시범 운영한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시는 올해 6월부터 지번을 모르는 고령 민원인이 민원실을 방문하더라도 서류 발급이 가능하도록, 민원인 맞춤형 '내 땅 위치 안내' 서비스를 시범 운영한다.이 서비스는 경기도부동산포털 연동 QR코드를 민원 발급 창구에 비치하여, 민원인이 휴대폰으로 QR코드를 스캔하면 포털에서 직접 본인 토지 위치를 검색할 수 있도록 안내하는 비예산 혁신 서비스이다.또한, QR코드 활용이 어려운 민원인의 경우에는 안내 도우미가 민원인 컴퓨터를 활용하여 항공사진으로 지번을 확인한 후 참고용 도면을 발급‧제공하는 방식으로 운영된다.이 서비스를 통해 민원인의 헛걸음 및 재방문을 줄이고, 위치 확인만으로 충분한 민원인에게 불필요한 서류 발급을 안내하던 관행을 없애 민원인의 비용 부담도 줄일 수 있을 것으로 기대된다.특히, 이번 서비스는 여주시가 추진 중인 WHO 고령화신화도시 제2기 사업의 일환으로,고령자 행정 서비스 접근성 향상에 직접 기여하는 고령자 맞춤형 민원 서비스이다.여주시 민원토지과 관계자는 "이번 서비스를 통해 시민의 불편을 해소하고, 앞으로도 고령자 맞춤형 행정에 최선을 다하겠다"라고 전했다.