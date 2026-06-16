박찬욱 감독 인터뷰가 떠오르는 '너그러운' 그림들

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"솔직히 말하면 누구에게도 황금종려상을 시상하고 싶지 않았습니다. 왜냐하면 제가 한 번도 받아보지 못한 상이기 때문이죠. 그러나 어쩔 수 없이 줘야 하기 때문에, 주지 않으면 안 될 만큼 좋은 영화가 있었기 때문에 할 수 없었습니다."

"화가 나거나 슬프거나 그런 일이 있을 때도 끊임없이 농담을 시도하고 주변 사람들을 웃기려고 하고 자기 자신을 비하하는 농담을 자꾸 하는 그런 자세가 필요하다고 생각합니다. 그래야 분노와 슬픔의 에너지에 김을 빼고 출구를 찾을 수 있는 것 같습니다."

큰사진보기 ▲페르난도 보테로 전시를 다녀와서. ⓒ 이영민 관련사진보기

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'나는 뚱뚱한 사람을 그리는 것이 아닙니다. 풍성함에 대해 말하는 것입니다. 이 관대함이 나는 좋습니다.'



'나는 그림을 통해 풍요로움을 선물하고 싶습니다. 현실은 다소 메마르기 때문입니다.'



'예술은 즐거움을 줘야 합니다. 삶에 대한 끊임없는 찬미이자, 어려움으로부터 벗어나게 하는 오아시스여야 합니다.'

큰사진보기 ▲페르난도 보테로 전시를 다녀와서. ⓒ 이영민 관련사진보기

'나의 야망은 화가가 되는 것, 오직 그것 뿐이었다. 열네 살에 그림을 그리기 시작했고, 그 이후로 단 한 번도 멈춘 적이 없다. 나는 예술에 대한 갈망 속에서 살아간다. 회화의 근본적인 문제들을 밝히는 것을 열망한다. 지금까지 회화만큼 나에게 큰 기쁨을 주는 것은 없었다.'

큰사진보기 ▲페르난도 보테로 전시를 다녀와서. ⓒ 이영민 관련사진보기

'무엇을 할 수 있는지 알기 위해 밖으로 나가는 위험을 시도했습니다.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 5월 13일, 프랑스 칸 영화제에서 심사위원장을 맡았던 박찬욱 감독이 폐막식 직후 기자회견에서 남긴 말이다. 황금종려상을 어느 영화에 주어야 할지 결정하는 데 어려움을 겪었다는 내용을 자신의 영화 <어쩔 수가 없다>의 제목을 활용해 재치 있게 말했다는 기사를 보고 웃음이 났다. 앞서 지난 5월 8일 열렸던 백상예술대상 작품상 수상 때의 박 감독의 발언과 맥을 같이하는 말이라 순간 마음이 멈칫했다. 적어 두었던 메모를 다시 찾아보았다.'유머 있는 사람이 좋지, 그런 재주가 있으면 좋지' 정도로 바라봤던 유머가 다른 무게로 다가오는 순간이었다. 실없는 말을 하냐며 핀잔을 주곤 했던 남편의 농담과 우스꽝스러워 보이진 않을까 걱정했던 아들의 개그가 문득 반짝 떠올랐다. 유머를 새롭게 바라보게 된 순간이 희미해질 무렵, 지난 10일 서울 서초구 예술의전당에서 열리고 있는 '페르난도 보테르 전'에서 박찬욱 감독의 인터뷰를 다시 떠올리게 하는 순간을 만났다.시골 우리 집에서 버스를 타고 1시간 40분 뒤면 도착할 수 있는 남부터미널 근처에서 전시한다는 이유로 예매한 전시였다. 아이들을 등교 시키고 얼른 다녀오면 아이들 하교 전에 돌아올 수 있겠다 싶었다. 일탈의 기쁨과 좋은 미술 작품을 만날 설렘을 안고 도착한 미술관. 환영하듯 커다랗게 걸린 포스터 속 푸른색 배경과 푸른색 드레스를 입은 소녀의 모습이 익숙한 듯 왠지 익숙하지 않았다.미술 유사 전공인 디자인을 공부했지만, 회화에는 아주 소박한 지식만 있을 뿐 아니라 외국인 이름을 잘 외우지 못하는 나는 외국 화가의 이름과 작품을 잘 외우지 못한다. 그럼에도 알 수 있는 익숙함이었다. 입안을 맴도는 이름, 분명 벨라스케스의 그림 같은데 뭔가 다른 느낌이었다. 색감과 구도가 분명 익숙한데, 자세히 보니 형태가 빵빵했다. 아마 이 익숙함에 별생각 없이 표도 예매했을 거다. '클래식한 명화를 보고 싶었는데, 잘못 온 건가?' 살짝 김이 샌 채 관람이 시작되었다.앞 순서에 전시된 '변주' 파트에서는 런던 내셔널 갤러리에서 만났던 얀 반 에이크의 아르놀피니 부부의 초상, 포스터로 미리 만났던 벨라스케스의 시녀들을 포함해 여러 고전 작품들이 특유의 볼륨감으로 빵빵하게 표현되어 있었다. 여섯 개의 섹션을 따라 만나는 다양한 소재의 작품들은 하나같이 가득 찬 화면, 멀뚱한 표정, 화려한 컬러, 따뜻한 색감을 가지고 있었다.'뭐야? 패러디야?'라며 어리둥절하게 시작한 관람이었는데, 어느새 작가의 철학과 가치에 젖어 들고 있었다. 그 웃음은 절대 가볍지 않았다. 웃기기 위한 유머가 아니라 삶을 견디기 위한 여유에 가까웠다. 전시장을 가득 채운 따뜻함에 마음이 열리고 표정이 풀렸다. 누구라도 쉽게 다가갈 수 있을 것 같은 친근함이 예술 작품을 보고 '뭐라도 느끼고 싶다'는 긴장과 조급함을 무장 해제시켰다.작품들은 '그저 보면서 쉬어요. 한 번 웃으면 더 좋아요. 뭐 그렇게 어렵게 다가오려 해요. 재미있죠? 따뜻하죠? 내 그림 앞에서 당신이 그렇게 한 번 마음을 풀고, 쉬어갈 수 있으면 그것으로 충분해요. 그럴 수 있다면 난 정말 행복해요'라고 말하는 것만 같았다. 내가 그 순간 누린 편안함과 따뜻함은 작가가 그림을 통해 끊임없이 건네고 싶어 했던 풍요와 여유였다. 그림을 보는 눈과 감각이 아직 자라지 않은 나조차도 알아챌 수 있을 만큼 그 의도는 분명했다.삶의 무게를 아는 사람이 '그럼에도 놓치지 말라'며 나누는 여유는, 마음을 쉬게 하는 완전한 위로가 되었다. 다음 걸음을 걷게 할 작지만 큰 힘이 되었다. 다소 메마른 현실에서, 분노와 슬픔이 공존하는 인생에서 더 웃고 여유를 가지라 권하는 이들이 고마웠다.공모전에 당선되며 이제 막 실력을 확인 받기 시작할 스무 살 무렵, 보테르는 고향인 콜롬비아를 떠나 유럽으로 떠나 자신이 진짜 어떤 화가가 될 수 있는지 시험해 보고 싶었다고 했다.그리고 91살에 죽기까지 매일 작업하는 것을 중요하게 여긴 사람이었다. 자신답게 사는 것에 대한 열정과 삶과 타인을 향한 너그러운 시선을 끝까지 놓지 않았던 작가의 마음과 태도가 그대로 전달되었다. 나에게 보테르는 이제 콜롬비아를 대표하는 화가나 특유의 볼륨감으로 보테니즘을 창시했다는 찬사를 받는 화가로 기억되지 않을 것 같다.삶의 무게를 알면서도 웃음을 잃지 않는 사람, 분노와 슬픔 속에서도 여유를 권하는 사람. 그래서 조금 더 너그럽게 세상을 바라보게 만드는 따뜻한 어른 같은 화가로 오래 기억될 것 같다. 여름 방학이 되면 아이들과 함께 이 재미있고 따뜻한 그림을 다시 만나고 싶다.