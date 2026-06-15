최현덕 남양주시장 당선인, '현장 중심 민생행보' 본격화

큰사진보기 ▲남양주시 시민주권위원회가 지난 11일 출범한 가운데, 최현덕 남양주시장 당선인이 출범 후 첫 주말부터 지역 곳곳을 찾아 시민들과 현장 중심 소통에 나섰다. ⓒ 인수위 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남양주시 시민주권위원회가 지난 11일 출범한 가운데, 최현덕 남양주시장 당선인이 출범 후 첫 주말부터 지역 곳곳을 찾아 시민들과 현장 중심 소통에 나섰다. ⓒ 인수위 제공 관련사진보기

민선 9기 남양주시 시장직 인수위인 시민주권위원회가 지난 11일 출범한 가운데, 최현덕 남양주시장 당선인이 출범 후 첫 주말부터 지역 곳곳을 찾아 시민들과 현장 중심 소통에 나섰다.최현덕 당선인은 지난 12일 봉선사 산문 '교해선림 대본산 운악산문' 현판식에 참석한 데 이어 13일에는 남양주 걷기대회와 남양주배드민턴협회장기 클럽대회 현장을 차례로 방문했다.민선 9기 공식 출범을 앞두고 시민들의 목소리를 직접 듣고, 지역 현안과 민생 과제를 선제적으로 살피기 위한 행보다.현장에서 최 당선인은 시민들로부터 축하와 격려를 받는 한편, 생활 불편 사항과 시정에 바라는 다양한 의견을 청취했다.최 당선인은 "많은 시민께서 새로운 남양주를 위해 애써달라는 말씀을 해주셨다"며 "시민들의 생생한 목소리를 들을수록 더 큰 책임감을 느낀다. 시민들의 기대와 염원을 시정에 충실히 반영하겠다"고 밝혔다.이어 최 당선인은 13일 오후 정약용도서관을 찾아 구리에서 출발해 도보로 이동한 '기후정의 대행진' 참가자들을 맞이하고 격려했다.최 당선인은 무더운 날씨 속에서도 기후위기 대응과 생태 보전의 필요성을 알리기 위해 행진에 참여한 시민들에게 감사의 뜻을 전했다.특히 금곡고 학생이 "지금 당장 어른들은 행동에 나서라"고 발언한 데 대해 깊이 공감하며 기후위기 대응과 환경 보호에 대한 사회적 책임을 강조했다.이날 현장에서는 왕숙천 일대에 서식하는 멸종위기종 및 보호종 조류의 서식 환경과 보호 필요성에 대한 의견도 공유됐다.최현덕 당선인은 "왕숙천은 다양한 생명이 살아가는 소중한 생태 공간인 만큼 세심한 보호 대책이 필요하다"며 "특히 퇴계원 인근 준설 공사 구역의 경우 흰목물떼새의 부화 시기와 맞물려 있는 만큼 적절한 조치가 필요해 보인다"고 말했다.이어 "장마철을 대비한 방재 조치 역시 시민 안전을 위해 반드시 필요한 과제"라며 "환경 보존과 장마 대비라는 두 가치가 충돌하지 않도록 현장을 면밀히 살피고 균형 있는 해법을 찾아가겠다"고 밝혔다.