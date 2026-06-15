추미애 당선인 인수위 출범... "공정·혁신·포용으로 새 경기도 만든다"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인의 도지사직인수위원회인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’가 15일 경기신용보증재단에 마련된 인수위원회 사무실에서 현판식을 열고 공식 출범했다. ⓒ 인수위 제공 관련사진보기

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추미애 경기도지사 당선인의 도지사직인수위원회인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'가 15일 경기신용보증재단에 마련된 인수위원회 사무실에서 현판식을 열고 공식 출범했다.이날 출범식에는 추 당선인을 비롯해 인수위원장인 김태년, 부위원장인 김영진, 각 분과장과 특별위원회 위원장 등이 참석해 민선 9기 경기도정의 청사진 마련에 본격 착수했다.추 당선인은 출범식에서 "공정·혁신·포용은 새 경기도정의 방향이자 도민께 드리는 약속"이라며 "선거 과정에서 드린 약속을 도정의 성과로 답해야 할 때이며, 경기준비위원회는 그 첫걸음"이라고 밝혔다.그는 "공정은 특혜와 반칙을 막는 행정의 기본"이라며 "불법과 편법, 특권과 봐주기가 발붙이지 못하도록 인사와 예산, 인허가, 행정 절차를 투명하고 예측 가능하게 운영하겠다"고 강조했다.이어 "31개 시·군 어느 곳도 도정의 우선순위에서 소외되어서는 안 되며, 경기북부와 동부 지역에는 합당한 보상과 새로운 기회가 마련돼야 한다"고 말했다.또 "교통·주거·일자리·돌봄·안전·균형발전 등 도민 삶과 직결된 과제가 산적해 있다"며 "도정은 더 빠르게 움직이고 더 치밀하게 집행해야 하며, AI와 데이터 등 첨단기술을 활용해 민원은 신속하게, 복지는 촘촘하게, 산업정책은 전략적으로 설계해야 한다"고 밝혔다.포용을 새 도정의 핵심 가치로 제시한 추 당선인은 "출생부터 노년에 이르기까지 생애주기별 돌봄 체계를 구축하고, 청년·중장년·어르신·장애인·소상공인·취약계층까지 누구도 소외되지 않는 경기도를 만들겠다"며 "경기도형 돌봄 기준을 마련해 도민 삶을 끝까지 책임지는 행정을 펼치겠다"고 말했다.특히 그는 현재 경기도 재정 상황과 관련해 "도민의 기대는 높지만 이를 뒷받침할 재정 여건은 매우 빠듯한 것으로 알고 있다"며 "사실상 가용예산이 거의 없는 어려운 상황이지만, 이럴 때일수록 실력이 필요하다. 준비위원회가 정책의 실행 가능성을 면밀히 검증하고 도민과의 약속을 실제 행정계획으로 옮겨야 한다"고 주문했다.추 당선인은 인수위원들에게 ▲현장 중심 ▲실행 중심 ▲협력 중심의 자세를 당부하며 "정책은 도민의 삶에서 출발해야 하고, 무엇을 할 것인지뿐 아니라 어떻게 해낼 것인지까지 준비해야 한다"며 "31개 시·군, 국회, 중앙정부, 도의회, 민간 전문가와 힘을 모아야 한다"고 강조했다.김태년 위원장은 "우리가 만들어갈 경기도의 비전은 공정·혁신·포용이며, 그 토대는 공정"이라며 "공정이 바로 설 때 혁신은 모두의 기회가 되고 포용은 모두의 성장으로 이어진다"고 말했다. 이어 "최근 선거관리위원회 사태 역시 특권의식이 빚어낸 공정 가치 훼손의 사례"라며 "경기도는 모든 특권의식을 타파하는 데서 출발하겠다"고 밝혔다.김영진 부위원장은 "도민들이 진정으로 원하는 것은 슬로건이 아니라 삶을 바꿔주는 안전망"이라며 "민생안전을 최우선 과제로 삼고 100가지 화려한 약속보다 도민의 일상에서 실제로 작동하는 실효성 있는 정책을 만드는 데 집중하겠다"고 말했다.앞서 추 당선인은 지난 11일 김태년 의원과 김영진 의원을 각각 위원장과 부위원장으로 임명했으며, 이날 인수위원회 구성도 함께 공개했다.인수위는 정책조정·기획재정·경제·도시주거·사회복지·행정혁신 등 6개 분과와 15개 특별위원회, 3개 태스크포스(TF), 도정자문단 및 대변인단으로 구성됐다.특별위원회는 30분출근대전환, 반도체초격차전략, AI대전환, 북부대전환, 에너지순환경제, 미래농어업혁신, 규제개혁, 시민참여, 통합돌봄, 문화예술, 지방자치, 평화안보, 대외협력, 필수공공의료, 장애인동행 등 분야를 맡는다.또 TF는 전용기 의원이 위원장을 맡은 청년경기TF, 김영진 의원이 이끄는 공정경기TF, 김주영 의원이 맡은 안전경기TF로 운영된다.법정 인수위원과 자문위원, 실무위원 등 250여 명이 참여하는 인수위는 지방자치법에 따라 도지사 임기 시작 후 20일 범위 내에서 운영되며, 향후 실·국 업무보고를 통해 주요 도정 현안과 우선 추진 과제를 점검하고 민선 9기 경기도정의 정책 기조를 구체화할 예정이다.추 당선인은 "경기도는 대한민국의 축소판이자 대한민국의 미래"라며 "도민께서 맡겨주신 권한을 오직 도민의 삶을 위해 사용하겠다. 함께 준비하고 함께 해내겠다"고 말했다.