9대 사천시의회, 4년 여정 마무리

큰사진보기 ▲제9대 사천시의회(의장 김규헌)가 15일 오전 제291회 임시회 마지막 본회의를 열고 2026년도 제2회 추가경정예산안과 조례안을 통과시켰다. 본회의 직후에는 시의회 소회의실에서 폐원식을 갖고, 9대 의회 4년 임기를 마무리했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 본회의에서는 구정화 시의원은 지난 12년 소회를 밝히는 신상발언을 했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲최동환 예산결산특별위원장, 임봉남 행정관광위원장, 강명수 건설항공위원장도 차례로 안건 심사 결과 발표 후 마무리 인사말을 했다. 이들은 4년간의 의정활동을 돌아보며 시민과 동료 의원, 집행부에 감사의 뜻을 전했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲제9대 사천시의회가 15일 폐원식을 갖고, 4년의 여정을 마무리했다. 사진 왼쪽부터 김규헌 시의회 의장, 박동식 시장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시의원들과 사천시 간부공무원들이 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9대 사천시의원들이 의회 앞에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 제9대 사천시의회(의장 김규헌)가 15일 오전 제291회 임시회 마지막 본회의를 열고 2026년도 제2회 추가경정예산안과 조례안을 통과시켰다. 본회의 직후에는 시의회 소회의실에서 폐원식을 갖고, 9대 의회 4년 임기를 마무리했다.이날 291회 임시회 본회의에서는 제2회 추가경정세입세출예산안이 원안 통과됐다. 이에 사천시 예산은 총 1조 555억 원으로 확정됐다. 이는 1회 추경보다 328억 원(3.21%) 늘어난 규모다. 일반회계가 9815억 원으로 328억 원이 증액됐고 특별회계는 변동이 없다.증액 사업으로는 고유가 피해지원금이 158억 원으로 가장 많았고, 경남도민생활지원금 110억 원, 유가보조금 8억 5000만 원, 대중교통비 환급 지원 4억 4400만 원 등이 뒤를 이었다. 완사1소하천·중소하천 정비사업에는 각각 5억 원, 2026년 교육발전특구 시범지역 사업에는 7억 8000만 원이 배정됐다.이날 조례안도 다수 처리됐다. 사천통합보훈회관 설치 및 운영에 관한 조례안, 사천시 재난 대피에 관한 조례안, 사천시 목재문화체험장 운영 및 관리 조례안 등 20여 건이 각 상임위원회 심사를 거쳐 이날 일괄 통과됐다.본회의 신상발언에 나선 구정화 의원(3선)은 12년간의 의정활동을 마무리하는 소회를 밝혔다. 구 의원은 "지역구 출신 최초 여성 3선 의원으로 일할 수 있도록 격려와 성원을 보내주신 사천시민들께 머리 숙여 감사드린다"며 "시민들이 베풀어주신 사랑은 의정활동의 가장 큰 에너지였다"고 말했다. 그는 새롭게 출범하는 10대 사천시의회를 향해 "시민의 열망에 부응하는 의정활동으로 더 큰 성과를 이루길 기원한다"고 덧붙였다.최동환 예산결산특별위원장, 임봉남 행정관광위원장, 강명수 건설항공위원장도 차례로 안건 심사 결과 발표 후 마무리 인사말을 했다. 이들은 4년간의 의정활동을 돌아보며 시민과 동료 의원, 집행부에 감사의 뜻을 전했다.이날 본회의에 이어 폐원식에서는 감사패 수여, 재임 기념패 증정, 9대 의정 발자취 앨범 증정, 시의회 의장과 시장의 마무리 인사말, 기념촬영 등이 진행됐다.마무리 인사에 나선 김규헌 의장은 "오늘 제9대 사천시의회 마지막 본회의를 마치고 4년간의 여정을 마무리하는 폐원식 자리에 서니 감회가 새롭다"며 "오직 시민만을 바라보며 현장에서 열정적으로 의정활동을 펼쳐주신 동료 의원 여러분 정말 고생 많으셨다"고 말했다.그는 또 의정활동을 뒷받침해 온 의회 직원들과 박동식 시장, 김제홍 부시장을 비롯한 집행기관 공직자들에게도 감사를 전하며 "여러분의 헌신 덕분에 사천이 우주항공 중심 도시로 힘차게 도약할 수 있었다"고 평가했다.이어 "제9대 사천시의회 임기는 오늘로 막을 내리지만, 사천의 밝은 미래를 향한 우리의 걸음은 앞으로도 계속될 것"이라며 "4년 동안 좋은 일도 안 좋은 일도 있었지만 모두 털어버리고 더 행복한 나날을 보내자"고 동료 의원들에게 당부했다.박동식 시장도 폐원식에 참석해 인사말을 했다. 박 시장은 "4년 전 시민들의 뜨거운 희망과 기대를 안고 출발했던 제9대 사천시의회가 어느덧 폐원을 맞이하게 됐다"며 "언제나 시민과 가장 가까운 곳에서 시민의 뜻을 경청하고 시정에 반영하며 오직 사천의 발전을 위해 헌신해 온 의원 여러분께 깊은 감사와 존경의 말씀을 드린다"고 말했다.그는 특히 우주항공청 유치를 의회와 집행부가 한마음으로 이뤄낸 성과로 꼽으며 "의원들이 놓아주신 발판 덕분에 사천이 재도약의 시대로 나아갈 수 있게 됐다"고 강조했다. 박 시장은 우주항공 복합도시 건설 특별법 제정 건의, 우주항공산업진흥원 사천시 설립 추진 건의, 남강댐 방류 피해 대책 촉구, 사천공항 국제공항 승격 촉구, 고등교육법 개정 건의 등 9대 의원들의 활동도 소개했다.한편 제9대 사천시의원들의 임기는 이달 말로 끝나며, 제10대 사천시의원들은 다음달부터 4년의 임기를 시작한다.