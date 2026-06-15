손글씨와 수채화로 재해석한 박재삼 시 세계

큰사진보기 ▲박재삼문학상 운영위원회(위원장 이재용)가 제4회 박재삼 시 엽서 공모전 대상작으로 정순옥 씨의 손글씨 작품을 선정했다고 15일 밝혔다. 정순옥 씨의 대상 수상작품. ⓒ 박재삼문학상운영위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우수상을 받은 이자로 씨의 작품. ⓒ 박재삼문학상운영위 관련사진보기

큰사진보기 ▲우수상을 받은 홍미래 씨의 작품 ⓒ 박재삼문학상운영위 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 박재삼문학상 운영위원회(위원장 이재용)가 제4회 박재삼 시 엽서 공모전 대상작으로 정순옥씨의 손글씨 작품을 선정했다고 15일 밝혔다.올해로 4회째를 맞은 '박재삼 시 엽서 공모전'은 박 시인의 시가 감성적인 엽서와 손글씨를 통해 대중에게 더 가까이 다가갈 수 있도록 하기 위해 준비한 행사다. 참가자들은 박재삼 시인이 남긴 언어의 결을 손끝으로 옮기고, 각자의 정서와 시선을 더해 엽서 작품을 완성했다.대상을 받은 정순옥씨의 작품은 박재삼 시인의 시 '장독에 괸 빗물' 중 한 대목을 발췌해, 빗물이 고인 장독의 이미지를 노란빛과 갈색 수채 번짐으로 표현했다. 빗방울이 떨어지는 선과 장독의 질감이 글씨와 어우러지며, "잘못 내린 빗방울 몇몇은 모여 우리집 장독에 뚜껑마다 괴었네"라는 구절이 화면 전체에 스며드는 듯한 인상을 준다. 최우수상은 이민혜씨가, 우수상은 홍미래·이자로씨가 각각 수상했다.심사위원단은 "올해도 우열을 가리기 힘든 좋은 작품들이 많이 출품됐다"며 "박재삼 시에 담긴 의미와 그림, 글씨 등의 호응을 종합적으로 평가해 수상작을 가렸다"고 밝혔다.이번 공모전 시상식은 오는 20일 사천시 노산공원 박재삼문학관 일원에서 제27회 박재삼문학제 일환으로 열린다.박재삼문학제는 19일부터 20일까지 이틀간 이어진다. 19일에는 박재삼청소년문학상 예심과 박재삼 시 백일장이 열린다. 20일에는 박재삼문학상 시상식과 시 엽서공모전 시상식이 함께 진행된다. 식전 공연과 전시도 있을 예정이다. 제13회 박재삼문학상의 주인공으로는 시집 <오고가고 수목금>(시인의일요일, 2025)을 펴낸 길상호 시인이 선정된 바 있다.한편, 이번 시엽서 공모전 수상자 명단은 다음과 같다.▲대상=정순옥('장독에 괸 빗물') ▲최우수=이민혜('시인 가장') ▲우수=홍미래('아득하면 되리라'), 이자로('물 옆에 노는 아이') ▲특선=류혜련('어느 풍경화'), 최정원('곡조'), 박용엽('밤바다'), 이애란('풀잎의 노래'), 정경옥('아름다운 사람'), 김옥란('아득하면 되리라'), 조은영('곡조'), 양하은('아지랑이'), 하미선('그대가 내게 보내는 것'), 전소영('눈물 속의 눈물'), 김기숙('맑은 하늘 한복판'), 김경민('여름 가고 가을 오듯') ▲입선=오수미('구름의 여름 방학'), 하유진('도장'), 이동희('바람 앞에서'), 이하민('시계'), 이세아('허무의 큰 괄호 안에서'), 하정은('나는 아직도'), 이미나('과일가게 앞에서'), 박기용('첫사랑 그 사람은')