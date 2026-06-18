서울 한복판에서 아드레날린 폭발, 과연 성지답네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲드디어 마주한 수영인들의 성지, 올림픽수영장. 입장 전부터 마음이 청량하게 출렁였습니다. ⓒ 문현호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲따릉이를 타고 성지로 향하는 호기로운 여정. 조만간 온몸으로 거슬러야 할 한강 변을 달리는 내내 괜히 마음이 두근거렸습니다. ⓒ 문현호 관련사진보기

'아, 할 만하다! 나한테 이런 힘이 쌓여 있었구나.'