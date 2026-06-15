"과감한 투자 나선다" 용인시, 민선 9기 로드맵 수립 추진기획단 출범

큰사진보기 ▲경기 용인시는 민선 9기 로드맵을 설정하기 위한 용인 르네상스 2.0 추진기획단을 출범, 이달 15일부터 7월 20일까지 운영한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 민선 9기 로드맵을 설정하기 위한 용인 르네상스 2.0 추진기획단을 출범, 이달 15일부터 7월 20일까지 운영한다.이상일 용인특례시장이 제9회 전국동시지방선거에서 용인특례시 역사상 첫 재선시장에 당선되면서 민선 8기 주요 정책을 연속해 추진할 수 있게 된 만큼 민선 8기 정책의 완성도를 높이고, 이 시장의 새로운 공약 등도 실천하기 위한 로드맵도 만드는 등 민선 9기가 할 일들의 가닥을 잡기 위해서다.추진기획단은 제1·2부시장을 공동 단장으로 행정·복지·경제분과, 교육·문화·농업분과, 도시·교통·건설분과, 반도체·미래·환경분과 등 4개 분과로 구성됐다. 외부 자문위원 7명도 포함해 전문적이고 종합적인 관점에서 정책을 검토한다.이들은 분야별 핵심 공약사항을 체계화해 우선 순위를 정하고 내·외부 회의와 시민 의견 청취 등을 통해 사업의 실효성을 논의한 후 세부 추진 계획을 수립할 방침이다.이 시장은 15일 시청 영상회의실에서 간부회의를 주재해 추진기획단 출범을 비롯한 각 부서 주요 현안 사항을 보고 받았다.이 시장은 "민선 8기의 연속성을 갖고 출범하는 민선 9기는 '용인 르네상스 시즌2'라고 불러도 무방하겠지만 일의 연속성을 보여줌과 동시에 새로움도 갖춰야 한다"며 "반도체 호황이 이어지면서 용인의 재정도 나아질 것으로 예상되는 만큼 민선 9기엔 도시의 필수 기반 시설 확충과 시민들의 삶의 질을 높이는 일에 보다 과감하게 투자할 필요가 있다"고 말했다.이 시장은 "선거 기간 중 만난 시민들이 다양한 고충을 토로했는데 이런 문제도 해결하고 시민 생활 향상에 보탬이 될 새로운 정책들을 발굴하는 노력도 기울여야 한다"며 "기획단이 선거 공약들의 우선순위도 잘 매겨서 예산도 확보하는 방안도 마련해 주길 바라고, 도시 발전을 위한 미래 비전도 잘 설정하는 등 민선 9기의 좌표가 될 로드맵을 짜임새 있게 만들어 주기 바란다"고 당부했다.이 시장은 이날 회의에서 폭염과 집중호우에 대비해 시민 안전을 지키기 위해 재난 대책을 체계적으로 이행해 줄 것을 주문하고, AI기반 스마트 횡단보도 확대 설치, 공동주택 건축계획 기준 개정, 처인구청 부지 활용 아이디어 공모전 등에 대한 안건을 논의했다.