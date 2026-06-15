시장실 1층으로... '고양대전환준비위' 출범

큰사진보기 ▲15일 오전 성사동 창조혁신캠퍼스성사에서 열린 민선 9기 고양특례시장직 인수위원회 '고양대전환준비위원회' 출범식에서 민경선 당선인과 위원들이 '교통혁신', '경제도약', '민생활짝' 등의 피켓을 들고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲출범식에서 인사말을 하고 있는 민경선 고양특례시장 당선인. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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민선 9기 고양특례시의 4년 밑그림을 그릴 '고양대전환준비위원회(아래 위원회)'가 15일 오전 덕양구 성사동 창조혁신캠퍼스성사 사무실에서 공식 출범식을 가졌다. 위원회는 '소통 행정'과 '자족도시'를 양대 축으로 삼고 실무 중심의 활동을 예고했다.출범식에는 민경선 고양특례시장 당선인과 김달수 위원장을 비롯해, 고양시 갑·을·병 지역구의 김성회, 한준호, 이기헌 국회의원 및 14명의 인수위원들이 참석해 새 시정부의 성공적인 출범을 다짐했다.이날 구성된 위원회는 기획행정, 환경경제, 건설교통, 문화복지 등 4개 일반분과와 미래산업·자족도시, 노후도시정비·철도교통 등 2개 특별분과로 촘촘하게 짜였다. 위원장을 포함해 총 15명 규모다.이어진 전체회의에서 민경선 당선인은 전임 시장 시절의 행정을 '불통'으로 규정하며 강도 높은 쇄신을 약속했다. 민 당선인은 "그동안 고양시가 전 시장의 민원, 독단, 불통 이미지가 크다 보니까 시민들은 실망감이 컸다"며 "멈춘 고양을 다시 뛰게 해달라는 준엄한 명령을 저희한테 하고 계신다"고 강조했다.그는 최우선 과제에 대해 "가장 중요한 것은 고양시가 베드타운의 오명을 벗기 위한 일자리 창출, 기업 유치에 대한 여러 가지 로드맵"이라며 "시장실 2층을 1층으로 낮추고 누구나 만날 수 있는 시정을 펼치겠다는 공약부터 실천하려고 하고 있다"고 현장의 생생한 목소리로 전달했다.김달수 위원장 역시 위원들에게 강한 책임감을 주문했다. 김 위원장은 "인수위는 당선자께서 제시하신 시민들과 약속한 정책을 실현할 수 있는 로드맵을 짜는 위원회"라며 "시장님이 100%가 아니라 120%의 일을 할 수 있도록 잘 만들어 보겠다"고 각오를 다졌다. 또한 "지금 계획은 오전 8시 반에 출근해서 밤 10시에 퇴근하는 걸로 하고 있다"며 "사활을 걸어 주셔야 된다"고 독려했다.행사에 참석한 국회의원들도 축사를 통해 주요 현안을 짚었다. 김성회 의원은 "두 달 전 특례시 특별법이 국회 본회의를 통과됐다"며 "이 선물을 민경선 시장님께 보내드리는 것이니까 본인의 권한을 잘 활용하셔서 베드타운을 벗어난 일자리 만드는 내용을 잘 만들어주시길 부탁드린다"고 당부했다.한준호 의원은 "고양시가 경기 북부 내에 고립된 도시로 남는 것이 아니라 새로운 희망과 더 젊고 역동적인 도시가 되길 바란다"고 기대감을 드러냈다. 이기헌 의원은 공직사회와의 화합을 강조하며 "절대 공무원의 마음이 다쳐서는 안 된다. 이 공직자들의 마음을 얻고 그들과 손잡고 4년을 튼튼히 보좌하는 게 인수위의 역할"이라고 뼈있는 조언을 남겼다.출범식을 마친 위원회는 곧바로 실무 논의에 착수했다. 위원들은 집행부의 일방적인 현황 보고를 지양하고, 위원들이 사전에 충분히 자료를 검토할 시간을 확보하기 위해 수일 내로 예정된 부서별 업무보고 일정을 현장에서 즉각 조정하는 등 철저한 검증을 예고하며 4년 시정의 첫 단추를 채웠다.