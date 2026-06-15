대통령 시계 차고 온 정청래, '거취' 묻자 "궁금하시냐" 웃음만

▲더불어민주당 정청래 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 강득구 최고위원의 발언을 듣고 있다. 정 대표는 손목에 이재명 대통령의 시계를 차고 있었다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기