윤종오 "홈플러스, 더 늦기 전에 국회가 정부 공적개입 이끌어야"

큰사진보기 ▲마트노조 홈플러스지부 울산본부 남구지회와 울산공동대책위가 1월 20일 홈플러스 울산 남구점 앞에서'울산 남구점 폐점 대응 고용안정 및 근거리 전환배치 쟁취'를 위한 기자회견을 하고 있다. ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기

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홈플러스 사태가 1년을 넘기면서 법원이 정한 회생 시한 7월 3일이 다가오고 있다. 전국 홈플러스37개 점포 영업중단과 폐점이 통보되고 노동자 3500명이 실직 위기에 놓였다.이에 진보당 윤종오 원내대표(울산 북구)가 15일 홈플러스 사태해결을 위한 국회 차원의 논의기구 구성을 촉구하고 나섰다. "정부가 더 늦기 전에 유암코(연합자산관리)를 통한 공적개입을 하도록 이끌어야 한다"고 주문했다. 현재 윤종오 원내대표의 지역구에서도 홈플러스 울산북구점이 울산남구점과 함께 폐점된 상태다.윤종오 원내대표는 이날 진보당 대표단회의 모두발언에서 "이대로 두면 회생은커녕 MBK 먹튀에 길을 터주는 청산으로 이어질 수 있다"며 "홈플러스 청산은 MBK와 일부 채권단에게만 이익을 주고, 수조 원에 달하는 막대한 비용을 사회에 떠넘기는 일"이라며 이같이 요구했다.윤 원내대표는 "약탈적 차입매수와 알짜 점포 매각, 수조 원 배당잔치로 MBK는 막대한 수익을 챙겼다"며 "투기자본의 탐욕을 위해 노동자와 입점업체 등 그 가족들이 더 이상 희생되어서는 안된다"고 강조했다.그러면서 "사람이 먼저 살아야한다. 진보당은 홈플러스를 살리는 길에 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.한편 윤종오 원내대표는 단식에 나선 노동자들과의 면담 결과를 전하며 "농성 때마다 숱한 약속을 했던 정치인들이 원망스럽다고 한탄하고 있다"며 "단식 때마다 정부·여당이 찾아와 사태 해결을 말했지만 지금까지 바뀐 것이 없다"고 지적했다.