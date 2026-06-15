태안~안성 민자고속도로, KDI 민자적격성 조사 통과

큰사진보기 ▲성일종 국회의원 ⓒ 성일종 의원사무실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

태안과 서산을 거쳐 경기 안성을 잇는 '태안∼안성 민자고속도로' 건설사업이 정부의 민자적격성 조사를 통과했다. 고속도로망에서 상대적으로 소외돼 왔던 태안 지역의 수도권 접근성이 개선될 수 있을지 주목된다.성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)은 15일 "태안∼안성 민자고속도로 건설사업이 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터(PIMAC)의 민자적격성 조사를 통과했다"고 밝혔다.이 사업은 충남 태안군에서 서산시를 거쳐 경기 안성시까지 연결하는 총연장 94.6㎞ 규모의 고속도로 건설사업이다. 총사업비는 약 3조 7000억 원으로 추산된다.민자적격성 조사는 민간투자사업 추진 여부를 판단하기 위한 주요 관문이다. 이번 조사를 통과하면서 사업은 전략환경영향평가와 민간사업자 선정, 실시설계, 실시계획 승인 등 후속 절차로 넘어가게 된다.태안∼안성 고속도로가 개통되면 서해안권과 수도권 내륙을 잇는 교통축이 새로 형성돼 태안·서산지역의 물류 이동과 관광 접근성이 개선될 것으로 기대된다. 특히 고속도로 직접 연결망이 부족했던 태안의 경우 관광객 유입과 산업·물류 기반 확충에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 전망이 나온다.다만 실제 착공까지는 환경성 검토와 사업자 협상, 설계 및 인허가 등 절차가 남아 있다. 현재 정부는 2031년 착공을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.성 의원은 "고속도로가 없던 태안에 수도권과 곧바로 연결되는 교통 대동맥이 마련될 수 있는 중요한 계기가 됐다"며 "국토교통부와 관계기관 협의를 통해 후속 절차가 속도감 있게 진행되도록 챙기겠다"고 말했다.성 의원은 이어 "정부 목표는 2031년 착공이지만, 국회 차원에서 적극적으로 협의하면 2029년 착공도 가능할 것으로 본다"며 "태안 접근성 개선과 물류·관광 활성화가 지역경제 도약으로 이어질 수 있도록 끝까지 살피겠다"고 밝혔다.