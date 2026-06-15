민형배 전남광주특별시장 당선인, 2주간 타운홀 미팅

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 당선인들과 만난 민형배 당선인민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 지난 9일 전남 영암군 호텔현대 바이라한 목포에서 열린 통합특별시의회 당선 의원 사전 간담회에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 민형배 당선인 측 제공 관련사진보기

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민형배 초대 전남광주통합특별시장 당선인이 핵심 공약인 '시민주권' 실현의 첫걸음으로 시민과의 직접 소통에 나선다.민형배 당선인 인수위원회 '전남광주대전환기획위원회'는 15일 "통합특별시 출범을 앞두고 시민과 직접 소통하는 권역별·분야별 타운홀미팅을 본격적으로 추진한다"고 밝혔다.타운홀미팅은 단순한 의견수렴을 넘어 시민이 통합특별시의 방향과 의제를 함께 만들어가는 장이 될 전망이다.민형배 당선인은 앞으로 2주 동안 동부권·서부권·중남부권 등을 돌며 창업, 농민, 여성, 문화 등 다양한 의제를 중심으로 시민과 직접 대화하는 자리를 갖는다.오는 19일부터 다음 달 3일까지 모두 7회 진행한다.위원회는 이번 타운홀미팅을 통해 제안된 의견들을 통합특별시 시정기획서와 핵심 전략과제에 반영할 계획이다.통합특별시의 비전과 목표, 슬로건 논의도 본격화한다.대전환기획위원회는 대한민국 최초 통합특별시의 정체성과 미래 비전을 담아낼 수 있는 새로운 상징체계 마련에 나설 예정이다.아울러 통합특별시 출범 이후 재정 운영 방향과 기업 유치 전략, 필수 조례 정비 등 출범 직후 시민들이 체감할 수 있는 실행과제 점검도 병행한다.대전환기획위원회는 "통합특별시는 행정 통합만으로 완성될 수 없다"며 "지역과 계층, 세대와 산업 현장의 다양한 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하는 과정 자체가 통합의 시작"이라고 설명했다.