봉은사에 DJ가? MZ세대가 불교에 빠진 이유, 따로 있습니다

사람들은 무엇에 빠지고, 왜 그것에 열광하는 걸까요? 선택에는 늘 이유가 있습니다. SNS에서 화제가 되는 아이템부터 대중의 소비와 행동까지, 눈에 보이는 유행의 장면을 따라가며 그 너머의 이유와 배경을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲고리타분한 종교의 틀을 깨고 MZ세대의 놀이터가 된 불교, 이 열풍은 어디서부터 시작된 것일까요? ⓒ Created with Gemini 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울국제불교박람회와 연계 행사, 체험 프로그램 등이 유튜브와 SNS를 통해 확산되며 젊은 세대의 관심을 모으고 있습니다. ⓒ 유튜브갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지친 일상을 치유하고 쉼을 얻기 위해 절을 찾는 사람들이 늘고 있습니다. 불교가 종교를 넘어 삶의 균형을 잡아주는 하나의 라이프스타일로 받아들여지고 있습니다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

큰사진보기 ▲오늘날 불교의 메시지는 일상 속에서 직접 경험하고 유용하게 적용할 수 있는 삶의 태도로 수용되고 있습니다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

큰사진보기 ▲과거에는 '어떻게 더 성공할 것인가'가 핵심 질문이었다면, 지금은 '어떻게 해야 무너지지 않고 살아갈 것인가'가 화두로 떠올랐습니다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그와 브런치에도 실립니다.

요즘 MZ세대에게 가장 '힙한' 축제를 꼽으라면 불교박람회를 들 수 있겠습니다. 지난해에 이어 올해도 문을 연 불교박람회는 연일 화제였습니다. 행사장은 발 디딜 틈 없이 붐볐고, 불교 관련 굿즈를 구매하려는 사람들로 부스마다 긴 줄이 늘어섰습니다. 봉은사에서 열린 반야심경을 주제로 한 EDM 공연에는 유명 DJ와 래퍼가 참가하여 콘서트장을 방불케 하는 환호가 쏟아졌습니다.불교의 인기는 비단 박람회에만 국한되지 않습니다. 유튜브와 SNS에는 마음 챙김과 자기 성찰을 주제로 한 콘텐츠는 물론, 스님의 고민 상담 영상이 많은 공감을 얻고 있습니다. 템플스테이와 사찰음식 체험, 명상과 참선 프로그램 등 관련된 다양한 활동 또한 젊은 세대에게 꾸준한 관심을 끌고 있습니다.고리타분한 종교의 틀을 깨고 젊은 세대의 놀이터가 된 불교, 이 열풍은 어디서부터 시작된 것일까요?물론 이러한 변화의 배경에는 불교계의 적극적인 노력이 있었습니다. 엄숙한 이미지를 덜어내고 대중에게 친숙하게 다가가기 위해 캐릭터 굿즈 개발, 체험형 박람회 개최, EDM이나 댄스 공연 기획 등 다양한 시도를 이어온 것입니다. 그 결과 젊은 세대의 관심과 참여를 이끌어내는 데 상당한 성과를 거두었습니다.하지만 이 현상을 단지 성공적인 마케팅의 결과로만 설명하기는 어렵습니다. 소통을 위한 노력이 통한 것도 사실이지만, 여기에는 젊은 세대가 종교를 수용하는 방식이 달라진 측면도 존재합니다.이들이 절을 찾는 이유는 꼭 신자가 되기 위해서만은 아닙니다. 불교를 종교적 관점에서 받아들이기보다 자신들만의 방식으로 해석하고 소비합니다.템플스테이에서는 예불보다 고요한 산사에서 누리는 쉼에 더 큰 의미를 둡니다. 법문을 종교적 가르침으로 듣기보다 삶에 대한 조언과 위로를 얻는 강연처럼 듣습니다. 명상과 참선은 마음을 돌보고 스트레스를 관리하는 방법으로 활용합니다. 불교가 제안하는 삶의 방식에 공감하며 그 안에서 자신에게 필요한 부분만을 선택해 일상에 적용합니다.젊은 세대는 불교를 단순한 종교로 대하기보다, 자신이 추구하는 삶의 방향과 태도를 표현하는 하나의 '라이프스타일'로 받아들이는 것처럼 보입니다.불교가 이처럼 폭넓은 공감을 얻을 수 있는 이유는 종교와 철학의 경계에 서 있는 독특한 성격 때문입니다. 불교는 초월적 존재에 대한 믿음만을 요구하기보다 인간의 고통을 어떻게 이해하고 다룰 것인가에 더 중점을 둡니다. 삶이 뜻대로 흘러가지 않을 때 느끼는 불안과 괴로움이 어디에서 비롯되는지 살피고, 끊임없이 무언가를 원하고 집착하는 마음이 고통을 키울 수 있음을 이야기합니다. 따라서 모든 것을 내 뜻대로 통제하는 대신, 있는 그대로를 받아들이고 현재에 집중하는 삶의 태도를 강조합니다.이는 먼 미래의 구원을 기다리기보다 '지금 이 순간을 어떻게 살아갈 것인가'에 대한 실천적 지혜로 이어집니다. 그리하여 불교의 메시지는 추상적인 관념에 머물지 않고, 오늘을 살아가는 우리의 삶에 밀접하게 다가옵니다. 명상과 참선, 마음챙김처럼 불교에 뿌리를 둔 여러 활동들이 종교의 울타리를 넘어 널리 받아들여지는 이유도 누구나 일상 속에서 유용하게 적용할 수 있기 때문입니다.그런데 이러한 불교의 메시지는 사실 새로울 것이 없습니다. 수천 년에 걸쳐 이어져 온 오래된 가르침입니다. 그렇다면 왜 지금에 와서야 이 오래된 메시지가 다시 주목받는 것일까요?'노 페인, 노 게인(No pain, no gain)', 즉 '고통 없이는 얻는 것도 없다'는 사고방식은 오랫동안 우리 사회에 깊이 뿌리내려 왔습니다. 산업화와 경제성장을 거치며 성공과 성취는 삶의 중요한 목표가 되었으며, 무조건 열심히 일하고, 부족한 부분은 악착같이 노력해 극복하는 것이 미덕으로 여겨졌습니다.오늘날에도 이러한 인식은 유효합니다. '갓생'이라는 이름 아래, 자기 계발과 생산성 향상, 성공을 향해 내달리는 삶의 방식이 여전히 추앙받습니다. 하지만 더 나은 성과를 위해 끊임없이 자신을 채찍질하는 삶은 동시에 엄청난 피로감을 안겨줍니다. 그 결과, 번아웃과 불안, 우울 등의 문제가 수면 위로 떠올랐습니다.사람들은 성공 지향적 삶이 반드시 행복을 보장하지는 않는다는 사실을 체감했습니다. 과거에는 '어떻게 더 성공할 것인가'가 핵심 질문이었다면, 지금은 '어떻게 해야 무너지지 않고 살아갈 것인가'가 화두로 떠올랐습니다.이제 사람들은 자신을 돌보고 마음의 균형을 지키는 삶에도 관심을 기울이기 시작했습니다. 이러한 인식의 변화 속에서 불교가 오래전부터 이야기해 온 가치들이 새로운 의미로 읽히고 있습니다. 불교의 가르침이 새로워진 것이 아니라, 변화한 시대가 그 가치를 다시 주목하게 된 것입니다.'갓생'을 향해 달리다 숨이 턱 끝까지 차오른 순간, 이 오래된 종교가 가장 트렌디한 위로로 찾아왔습니다. 이 열풍을 우리 사회가 성취만큼이나 성찰을, 성장만큼이나 회복을 중요하게 여기기 시작했다는 반가운 신호로 보아도 좋을 것 같습니다. 성공을 향해 달려가는 법을 충분히 배운 우리에게 이제 정말 필요한 것은, 지치지 않고 살아가는 법에 귀를 기울이는 일이 아닐까요?