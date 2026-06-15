광주승마협회 이정우 선수, 대통령기 전국대회 우승

큰사진보기 ▲광주광역시승마협회 소속 이정우 선수(광주고 3학년)가 제42회 대통령기 전국승마대회 장애물 경기에서 통합 1위에 올라 메달을 목에 걸고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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광주광역시승마협회 소속 이정우 선수(광주고 3학년)가 지난 2026 춘계 전국학생승마대회에 이어 제42회 대통령기 전국승마대회에서 우승하는 쾌거를 거뒀다.15일 광주시승마협회에 따르면 이 선수는 지난 12일부터 28일까지 경북 상주시 상주국제승마장에서 열린 제42회 대통령기 전국승마대회 장애물 경기 120클래스(Class) 종목에 출전해 고등부 1위(통합 1위)를 차지했다.이 선수는 마명 '차코레시아'와 함께한 120클래스 경기에서 감점 없이 54.18초를 기록했다.특히 일반동호인부와 대학부, 고등부, 중등부가 함께 참가한 이번 경기에서 성인 선수를 제치고 가장 좋은 기록으로 통합 1위에 올랐다.110클래스와 130클래스에서도 각각 고등부 3위와 2위를 기록했다.승마 장애물 종목은 장애물의 높이에 따라 클래스가 정해진다. 120클래스(class)는 120㎝ 높이 장애물을 뛰어넘는다.장애물 하나가 낙하할 때마다 4점이 감점되며, 제한 시간을 1초 초과할 때마다 1점씩 감점된다.이 선수는 앞서 열린 2026 춘계 전국학생승마대회에서도 마명 '차코레시아'와 ▲고등부 장애물 120클래스(class) 1위 ▲중고등부 장애물 135클래스 1위 ▲고등부 장애물 140클래스 부문 1위를 차지하며 통합 1위에 올랐다.이 선수는 "우승에 만족하지 않고 앞으로도 꾸준히 노력하며 더욱 발전하는 선수가 돼 더 높은 목표에 도전하겠다"고 밝혔다.최철원 광주승마협회장은 "이정우 선수의 활약을 전남광주특별시민 모두 지켜볼 수 있도록, 협회에서도 아낌없는 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.