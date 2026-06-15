이남오 함평군수 당선인, 민선 9기 인수위 공식 출범

큰사진보기 ▲이남오 전남 함평군수 당선인이 15일 오전 함평군 함평읍 나비어울림센터에서 열린 민선 9기 함평군수 직 인수위원회 '함평대전환 발전위원회'의 출범식에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ 함평군 관련사진보기

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이남오 전남 함평군수 당선인이 15일 공식 인수위원회인 '함평대전환 발전위원회' 출범식을 열고 본격적인 활동에 나섰다.민선 9기 함평군수 직 인수위원회 '함평대전환 발전위원회'는 이날 오전 함평군 함평읍 나비어울림센터에서 출범식을 개최했다.출범식에는 이남오 함평군수 당선인을 비롯해 인수위원과 자문위원, 강하춘 함평군 부군수 등 200명이 참석했다.출범식 직후 인수 절차를 시작한 함평대전환 발전위원회는 각계각층의 전문가 15명으로 구성됐다.인수위원장으로는 김형모 전 함평군의회 의장을, 부위원장에는 옥부호 전 전남도의회 의원을 선임했다.인수위는 군정 업무보고를 통해 분야별 정책을 검토하고 현안 분석에 나선다.인수위 운영 기간 전반적인 군정 현황을 파악하고 민선 9기 공약 이행을 위한 군정 목표를 정립한다.또 앞으로의 군정 운영 방향을 구체화하고 핵심 공약 실행 계획을 체계화해 함평 대전환의 기틀을 마련할 방침이다.이남오 함평군수 당선인은 "인수위를 통해 군정 현안을 꼼꼼히 살펴 운영 방향을 구체화하겠다"며 "군민들에게 약속한 공약들을 실현해 농업과 지역경제를 살리고 청년이 돌아오는 지속 가능한 함평의 미래를 열겠다"고 말했다.