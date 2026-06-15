음성중 석축 붕괴위험... "장마 오기 전 빨리 신축해야"

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큰사진보기 ▲학교측이 제시한 석축 누수 현장 모습학교측이 제시한 석축 누수 현장 모습 ⓒ 음성타임즈 관련사진보기

큰사진보기 ▲음성중학교 내 설치되어 있는 석축. 한국농어촌공사가 시멘트로 임시 보수에 나섰으나 이후 누음성중학교 내 설치되어 있는 석축. 한국농어촌공사가 시멘트로 임시 보수에 나섰으나 이후 누수는 계속되고 있다. ⓒ 음성타임즈 관련사진보기

충북 음성군 소재 음성중학교 학교 부지 내 석축 상부를 통과하는 농업용 용수로에서 누수현상이 발생해 학생들의 안전이 위협받고 있다. 장마철 석축붕괴라는 대형사고도 배제할 수 없는 상황이다.학교측에 따르면 석축 규모는 90m×2m(길이×높이)이며 설치연도에 대한 구체적인 자료는 없는 것으로 확인됐다. 다만, 1986년 음성중.고에서 현 위치로 분리 이전될 당시 설치된 것으로 추정될 뿐이다.앞서 음성중학교는 지난해 11월 18일 한국농어촌공사에 '학생 안전 확보 및 용수로 이설 검토'를 요청했다.이에 한국농어촌공사는 지난 4월 26일 현장 확인 후 일부 구간에 대한 임시 보수 조치를 실시했다.그러나 최근 현장 확인 결과, 용수로 누수가 완전히 해소되지 않아 석축 일부 구간에서 지속적인 누수가 발생하고 있는 것으로 확인됐다.해당 용수로는 석축 상부를 통과하고 있어 누수 발생 시 석축 안정성 저하, 지반 약화 및 구조물 손상 등의 우려가 상존하고 있는 상태가 지속되는 상황이다.특히 집중호우 및 자연재해 발생 시 학생과 교직원의 안전을 위협하는 큰 위험요인으로 작용할 수 있다는 우려도 나온다.지난 10일 음성군의회 박흥식 의원을 비롯 음성군청 관계자들이 긴급 현장점검에 나섰다.이 자리에서 박흥식 의원은 "침출수와 함께 백화현상으로 붕괴위험에 처해 있다"면서 "그러나 음성군, 교육청, 농어촌공사 등 3개 기관은 직접적인 책임을 서로 회피하는 모양새"라고 지적했다.그러면서 "석축은 학교운동장과 인접해 있어 학생들의 안전과 직결되는 사안이다. 하루빨리 신축할 필요가 있다"며 "3개 기관이 (장마철이 오기 전) 빠른 시간 내 협의해 나가야 할 것"이라고 강조했다.이후 박 의원은 기자에게 "예산은 약 5~6억 원으로 예상되지만, 지금은 예산 타령을 하때가 아니다"라고 거듭 강조했다.박용필 교장도 "누수 문제가 반복적으로 발생하고 있는 점을 고려할 때 단순 보수만으로는 근본적인 안전 확보에 한계가 있을 것으로 판단된다"며 "누수 원인에 대한 정밀조사와 함께 근본적인 보수대책을 조속히 시행해 줄 것"을 요청했다.이어 "장기적인 학생 안전 확보를 위하여 현재 학교 부지를 통과하는 용수로를 학교 외부 구간으로 우회하거나 이설하는 방안을 적극 검토해 주길 바란다"고 말했다.박 교장은 "학생의 생명과 안전을 최우선으로 보호하여야 할 책무가 있는 교육시설이다. 학교 부지 내 위험요인을 최소화하기 위한 선제적 조치가 필요하다"면서 "단순 유지 보수 차원이 아닌 학생 안전 확보를 위한 시설개선 사항으로 적극 검토해 줄 것"을 거듭 요청했다.학생들의 안전사고 방지를 위한 선제적 안전 휀스 조치, 용수로 누수에 관한 근본적인 대책 마련, 학교 외부 구간으로 용수로 우회 및 이설 방안에 대한 조치가 시급해 보인다.