4선 중진 김미경 의원, 수원특례시의회 의장 출마 선언

큰사진보기 ▲김미경 수원특례시의회 의원(가운데) 의장 출마선언15일 시의회 1층 다목적실에서 의장 출마 기자회견을 열고 제13대 수원특례시의회 전반기 의장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 김 의원은 4선 경험을 바탕으로 의회 정상화와 시민 신뢰 회복을 약속했다. ⓒ 정은아 관련사진보기

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4선 중진인 김미경 수원특례시의회 의원이 제13대 수원특례시의회 전반기 의장 선거 출마를 공식 선언했다.김 의원은 시의회 1층 다목적실에서 열린 출마 기자회견에서 "AI 대전환과 민생경제 위기, 저출생·고령화라는 구조적 문제 앞에서 수원시의회는 개혁하고 혁신하는 의회, 일하는 의회가 돼야 한다"며 "그 중심에서 책임 있게 의회를 이끌 의장이 필요하다"고 밝혔다.그는 자신을 "말보다 성과로, 약속보다 실천으로 검증받아 온 사람"이라고 소개하며, 4선 의원으로서 쌓아온 의정 경험과 책임감을 바탕으로 의회 정상화와 시민 신뢰 회복에 나서겠다고 강조했다.김 의원은 의장에 선출될 경우 추진할 핵심 과제로 ▲결과로 증명하는 민생 의회 ▲민의를 대변하는 의회 ▲시민이 신뢰하는 청렴 의회 ▲수원 발전을 위한 원팀 의회 ▲미래를 준비하는 실력 있는 의회를 제시했다.우선 김 의원은 "7월 중 원구성을 마무리하고 민생 현안과 관련 예산, 정책을 신속히 처리하겠다"며 "말이 아닌 결과로 시민께 평가받는 의회를 만들겠다"고 밝혔다.또한 다수당의 일방적 운영이나 무조건적인 발목잡기를 지양하고, 시민의 뜻을 기준으로 협력과 견제를 균형 있게 수행하겠다는 입장도 내놨다.특히 김 의원은 "지난 제12대 의회가 파행과 분열, 청렴도 최하위라는 부끄러운 성적표를 받았다"며 "제13대 의회는 강력한 청렴 시스템 구축과 투명한 의회 운영으로 시민 신뢰를 반드시 회복해야 한다"고 강조했다.이어 "정당과 이념을 넘어 37명의 의원 모두가 존중받고 역량을 발휘할 수 있는 협치의 의회를 만들겠다"며 "수원시민의 행복과 수원시 발전을 위해 함께 뛰는 원팀 의회가 필요하다"고 말했다.김 의원은 AI 대전환과 반도체·신산업 경쟁 시대에 맞춰 의원들의 정책연구 역량을 강화하고, 전문가 네트워크를 구축해 미래 전략을 선도하는 정책 중심 의회로 나아가겠다는 구상도 밝혔다.그는 "수원시민께서 네 차례에 걸쳐 보내주신 선택은 위기의 시대에 누구보다 먼저 나서라는 준엄한 명령이었다"며 "12년의 의정 경험과 4선의 책임감으로 시민이 자랑스러워하는 의회, 의원의 자부심이 되는 의회를 반드시 만들겠다"고 말했다.한편 수원특례시의회는 제13대 전반기 원구성을 앞두고 의장 선거가 본격화되고 있다. 김 의원을 비롯해 3선 이희승, 조미옥 의원이 출마 의사를 밝히면서 의회 정상화와 시민 신뢰 회복, 여야 협치가 차기 의장의 핵심 과제로 부상하고 있다.