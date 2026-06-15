비 오는 날 기다리는 지경... 인간답게 살고 싶습니다

최저임금위원회가 '도급노동자 최저임금 별도 적용'을 부결했습니다. 특수고용 플랫폼 노동자도 최저임금 적용해야 한다는 절박한 목소리를 전해드립니다.

큰사진보기 ▲홍창의 위원장이 최저임금 보장 및 안전배달료 도입을 촉구하며 행진하고 있다 ⓒ 배달플랫폼노조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲배달플랫폼노동조합이 정부서울청사 앞에서 최저임금 확대 촉구를 위한 기자회견을 열었다 ⓒ 배달플랫폼노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025.7.16. 라이더대행진 "최저임금도 못받는다! 안전배달료 도입하라!" ⓒ 배달플랫폼노조 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 홍창의는 민주노총 배달플랫폼노동조합 위원장입니다

지난 4월 고용노동부는 배달종사자 유해·위험 요인 실태조사 연구 최종보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 배달의민족, 쿠팡이츠 등 배달플랫폼 기업들이 운영하는 시간제한 미션, 등급제 미션, 페널티 정책 등의 각종 앱 알고리즘이 배달노동자의 산업재해 위험을 구조적으로 높일 수 있다고 분석했습니다.그동안 배달노동자들이 현장에서 체감하며 느꼈던 문제가 정부 연구를 통해 공식적으로 확인된 것입니다. 결국 이번 연구 결과는 배달플랫폼 기업이 자신의 책임을 외면할수록, 그리고 더 많은 이익을 추구할수록 그 부담과 위험을 배달노동자에게 전가하고 있다는 사실을 밝힌 셈입니다.배달의민족과 쿠팡이츠 등 플랫폼 기업들이 본격적으로 배달시장에 뛰어든 것은 코로나19 이후입니다. 그 이후 배달시장은 급격하게 변화했습니다. 과거 3천 원 수준이었던 기본 배달료를 2천 원대로 낮추었고, 거리요금 체계 역시 여러 차례 개편하며 실제 배달노동자가 받는 단가가 지속적으로 하락했습니다. 플랫폼 기업들은 그렇게 단가를 서서히 낮추는 한편 바쁜 시간에는 배달료를 올리거나, 각종 시간제한 미션과 프로모션을 제공하는 방식으로 배달노동자를 길들여왔습니다. 안정적인 배달료를 지급하는 대신 불규칙한 인센티브와 경쟁 구조를 만들어 노동자들을 플랫폼에 더욱 의존하도록 만든 것입니다.코로나 이전만 하더라도 비가 오거나 눈이 오면 되도록 일을 쉬는 분위기가 있었습니다. 누가 봐도 오토바이를 운전하기 위험한 환경에서 배달을 할 이유가 크지 않았기 때문입니다. 그런데 지금은 상황이 완전히 달라졌습니다. 플랫폼 기업들이 생태계를 교란시켜 바쁠 때 배달료를 높게 쳐주고 높은 가격의 시간제한 미션을 주다 보니 이제는 노동자들이 비가 오기를 기다릴 지경이 되었습니다. 위험한 날씨가 더 많은 수입을 얻을 수 있는 기회가 되어 버린 것입니다.시간제한 미션 역시 갈수록 강화되고 있습니다. 과거에는 한 시간에 3~4건 정도 수행하면 달성할 수 있는 수준이었다면, 최근에는 5건 이상을 요구하는 경우가 흔해졌습니다. 정해진 시간 안에 목표를 달성하려면 더 빠르게 움직여야 하고, 신호를 서두르거나 무리하게 운행해야 한다는 압박을 받게 됩니다. 결국 사고 위험이 커질 수밖에 없는 상황에서 배달노동은 어느새 산업재해의 대명사가 되었습니다. 배달노동자가 사고를 내고 다치는 것은 개인의 부주의 때문만이 아니라 이러한 구조적 압박 때문이라는 사실이 점점 더 분명해지고 있습니다.아침마다 오늘도 무사히 퇴근하기를 빌면서 일을 시작한다는 한 조합원의 말이 떠오릅니다. 이러한 문제의 근본 원인은 배달노동자가 근로기준법상 근로자로 인정받지 못하고 있다는 점에 있습니다. 플랫폼 기업은 배달노동자에게 직접 업무지시를 하지 않는다고 주장합니다. 하지만 그렇게 말하는 동시에 책임지지 않으면서 원하는 시간에 배달노동자를 일하게 만들 수 있도록 알고리즘과 시스템을 만들었습니다. 원하는 시간대에 노동자를 집중시키기 위해 미션을 만들고, 특정 행동을 유도하기 위해 보상과 페널티를 설계합니다. 책임은 지지 않으면서 통제만 하는 구조가 만들어진 것입니다.배달료가 지나치게 낮고 들쭉날쭉 변동이 크다 보니 배달노동자들의 수입은 매우 불안정합니다. 한 시간 넘게 대기해도 배달 한 건을 잡지 못하는 날도 있습니다. 안정적인 소득이 보장되지 않다 보니 노동자들은 부족한 수입을 메우기 위해 더 오래 일할 수밖에 없습니다. 장시간 노동이 구조적으로 강요되는 이유입니다. 실제로 배달노동자의 월 평균 근무일수는 26일에 달하고, 하루 평균 노동시간은 10시간을 넘습니다. 이는 단순히 개인의 선택이 아니라 현재 배달산업이 만들어낸 구조적 결과일 것입니다.최근 쿠팡이츠는 24시간 배달을 하겠다며 테스트를 시작했습니다. 늦은 밤이나 새벽 시간에는 차가 안막히고 거리에 사람이 없어 배달하기 편하다고 생각하는 노동자들이 밤에 일하는 경우가 늘어날 것으로 보입니다. 자신의 수명을 갉아먹는다는 사실을 인지하지 못한 채로요. 심야노동이 건강에 미치는 영향은 이미 수많은 연구를 통해 확인된 바 있습니다. 밤을 새워 일하고 낮에 잠을 자는 생활이 반복될수록 건강은 악화되고 사고 위험도 커집니다. 배달노동자가 또 한번 위험에 내몰리고 있습니다.이 모든 것이 배달노동자가 근로기준법상 근로자가 아니기 때문에 발생하는 문제입니다. 노동시간 제한도, 휴게시간 보장도, 적정한 임금 보장도 제대로 적용되지 않는 노동법의 사각지대에 놓여 있기 때문입니다.우리도 노동자로 인정받기를 원합니다. 우리도 최저임금의 보호를 받고, 안정적인 수입을 올릴 수 있기를 원합니다. 배달료의 최소 기준이 마련되어 위험한 날씨와 무리한 미션에 목숨을 걸지 않아도 되는 환경에서 일하고 싶습니다. 장시간 노동과 과도한 경쟁에서 벗어나 인간답게 살고 싶습니다.