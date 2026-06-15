정동영 "북한 침묵에 답답, 그럼에도 대화의 끈 놓을 수 없어"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 지난 5월 20일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 현안 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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정동영 통일부 장관은 15일 "위태로운 적대적 두 국가 관계를 평화적으로 공존할 수 있도록 관리하고 바꿔내는 것"이 지금 주어진 명확한 과제라고 강조했다.정 장관은 6.15 남북공동선언 26주년을 맞는 이날 오전 SNS에 올린 글을 통해 "이재명 정부는 지난 1년간 '선제적 평화 노력'을 쏟아부었지만, 돌아오는 것은 가혹하리만치 무겁고 차가운 침묵 뿐"이라며 이같이 밝혔다.그는 "고뇌와 답답함은 깊어만 간다. 그럼에도 불구하고 결코 대화의 끊을 놓을 수 없으며, 평화를 향한 걸음을 멈춰서도 안 된다"고 말했다.정 장관은 "6.15 정신은 계속 이어져야 한다"면서 개성공단 1호 입주기업이 생산한 냄비 세트를 들고 김대중 전 대통령을 찾았을 당시를 회고하기도 했다.정 장관은 이어 "역사의 수레바퀴는 순탄치 않았다"며 "박근혜 정부의 일방적 개성공단 폐쇄로 협력의 줄이 끊겼고 문재인 정부의 판문점 선언은 하노이 결렬이라는 암초를 넘기 못했다"고 아쉬움을 토로했다.그는 "그럼에도 결코 대화의 끈을 놓을 수 없으며, 평화를 향한 걸음을 멈춰서도 안 된다"며 "마침내 돌파구를 찾아내는 것이야말로 김대중 대통령께서 보여주신 6·15의 위대한 정신"이라고 강조했다.정 장관은 "비록 지금은 차디찬 겨울의 정점에 서 있지만, 해가 뜨기 전이 가장 어두운 법"이라며 "지치지 않고 인내하며, 적대를 걷어낸 평화적 공존의 토대 위에서 번영의 길을 열어가겠다"고 다짐했다.정 장관은 원효대사의 '불일불이' 지혜처럼 한반도의 운명을 책임진 우리가 먼저 지치지 않고 다음 세대를 위한 평화의 길을 끝끝내 예비해야 할 때라고 덧붙였다.