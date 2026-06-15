전문학 대전 서구청장직 인수위 출범... "주민 체감 변화 만들자"

큰사진보기 ▲15일 대전 서구의회 세미나실에서 열린 민선9기 서구청장직 인수위원회 출범식 장면. 사진은 전문학 대전 서구청장 당선인. ⓒ 전문학 관련사진보기

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큰사진보기 ▲15일 대전 서구의회 세미나실에서 열린 민선9기 서구청장직 인수위원회 출범식 장면. ⓒ 전문학 관련사진보기

민선 9기 전문학 대전 서구청장직 인수위원회가 공식 출범하고 본격적인 활동에 들어갔다.전문학 서구청장 당선인 인수위원회는 15일 서구의회 간담회장에서 출범식을 열고 민선 9기 구정 운영 방향 마련을 위한 활동을 시작했다.이날 출범식에는 전문학 당선인을 비롯해 최주환 인수위원장, 정명자 부위원장, 인수위원, 서구청 공무원 등이 참석했다. 참석자들은 현판 제막식을 갖고 인수위의 공식 출범을 알렸다.전 당선인은 인수위 운영 비용 역시 구민의 세금이라는 점을 고려해 별도의 사무실을 마련하지 않고 서구의회 공간을 활용하기로 했다. 불필요한 예산 지출을 줄이고 실무 중심의 인수위 운영에 집중하겠다는 취지다.인수위는 앞으로 구정 전반에 대한 업무 인수와 주요 현안 점검, 당선인 공약의 실행 방향 구체화 등을 맡게 된다.특히 단순한 업무 인수에 그치지 않고 민선 9기 구정 철학을 바탕으로 기존 정책을 면밀히 검토해 주민이 체감할 수 있는 변화와 혁신 방안을 마련하는 데 역량을 집중할 계획이다.인수위는 서구의 미래 성장동력 확보와 지역경제 활성화, 도시안전 강화, 복지체계 확충 등 핵심 정책 분야를 종합적으로 살펴볼 예정이다. 이를 통해 공약사업의 우선순위를 정하고 실현 가능한 추진 로드맵을 마련한다는 방침이다.또 분야별 업무보고와 현안 점검, 정책 토론 등을 통해 서구가 가진 강점과 한계를 객관적으로 분석하고, 지속가능한 발전 전략을 수립할 계획이다.인수위는 행정의 연속성을 유지하면서도 새로운 시대 변화와 주민 요구를 반영한 민선 9기 구정 운영 기반을 마련하는 데 주력할 예정이다.최주환 인수위원장은 "인수위원회는 새로운 구정의 밑그림을 그리는 중요한 과정"이라며 "현장의 목소리와 행정의 현실을 함께 살펴 실현 가능한 정책 대안을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.전문학 당선인은 인수위를 실무형 조직으로 운영해 향후 4년간 구정 운영의 밑그림을 촘촘하게 설계하겠다는 뜻을 밝혔다.전 당선인은 "인수위는 서구의 현재를 냉정하게 진단하고 미래를 준비하는 출발점"이라며 "위원들의 경험과 전문성을 바탕으로 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 달라"고 당부했다.이어 "정치의 언어를 행정의 언어로 바꾸고, 공약을 현실에서 작동하는 정책으로 만드는 것이 인수위의 가장 중요한 역할"이라며 "행정 공백 없이 새로운 구정의 방향을 함께 만들겠다"고 강조했다.민선 9기 전문학 서구청장직 인수위는 앞으로 주요 부서 업무보고와 현안 점검, 공약 검토 등을 거쳐 새 구정의 정책 방향과 실행 과제를 구체화할 예정이다.