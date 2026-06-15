진보당 "민주당, 전남광주시의회 독점 운영 중단하라"

큰사진보기 ▲진보당 전남광주통합특별시의원 당선자들이 15일 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 통합특별시의회의 더불어민주당 독점적 운영을 중단하고 시민주권을 보장할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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진보당 전남광주통합특별시의원 당선자들이 내달 1일 출범하는 통합특별시의회의 더불어민주당 독점적 운영을 중단하고 시민주권을 보장할 것을 촉구했다.당선자들이 15일 오후 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 "통합특별시의 시청·의회 소재지 결정과 의회 운영 등에 시민주권을 보장하라"고 밝혔다.이들은 "진보당 등이 참여하는 안건협의체를 구성하기로 협의했음에도 이를 어기고 100% 민주당만으로 안건협의체를 구성하고, 회의 내용을 당선자들에게도 공개하지 않고 있다"며 "이는 민주주의의 실종이자 독선적 의회 운영의 예고"라고 비판했다.이어 "안건협의체에 진보당을 포함하고 그간 협의 내용을 모든 당선자와 시민에게 공개하고, 광범위한 의견 수렴을 진행해야 한다"고 말했다.당선인들은 "특별시청과 시의회 소재지를 시민이 참여하는 방식으로 결정해야 한다"며 "행정기구 설치 등 중요 조례는 공청회를 거쳐 시민 뜻을 반영하고, 상임위 구성과 교섭단체 요건 등 의회 운영 계획을 시민에게 공개하고 민주적인 절차에 따라 결정해야 한다"고 요구했다.그러면서 "과거 통합 과정이 주민투표 없이 탑다운 방식으로 진행돼 아쉬웠다"며 "출범 준비단계부터 시민 주권을 강화하고 특권을 내려놓는 의회를 만들겠다"고 밝혔다.