충북도의회-청주시의회, 이상식-임은성 전반기 의장 선출

큰사진보기 ▲3선 이상식 (왼쪽) 충북도의원과 4선 임은성(오른쪽) 청주시의원이 차기 충북도의회와 청주시의회 전반기 의장 후보로 확정됐다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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3선 이상식 충북도의원과 4선 임은성 청주시의원이 차기 충북도의회와 청주시의회 전반기 의장으로 선출됐다.지난 12일 더불어민주당 소속 충북도의회의원 당선자 27명 전원은 '더불어민주당 충북도의회 제1차 당선자 총회'를 열고 의장단 후보 선출을 위한 투표를 진행했다.이날 총회에서 이상식, 이숙애, 이정태 당선자가 경합을 벌인 끝에 이상식 당선자가 충북도의회 전반기 의장 후보로 선출됐다.부의장 후보에는 심기보 당선자가 합의 추대됐고, 원내대표에는 최충진 당선자가 뽑혔다.의장 후보로 선출된 이상식 도의원은 "충북도의회는 집행부에 대한 견제와 감시를 넘어 조정과 중재, 나아가 '창조적 대안자'의 역할을 수행해야 한다"며 이를 위해 "늘 소통하고, 늘 귀를 열고 지혜를 모으겠다"고 밝혔다.같은 날 치러진 청주시의회 의장 후보 투표에서는 김은숙, 남일현, 임은성 당선자 중 임은성 시의원이 전반기 의장 후보로 결정됐다. 원내대표에는 재선 박승찬 시의원이 합의 추대됐다.14일에는 더불어민주당 '민선 9기 광역·기초의원 당선자 워크숍'을 개최하는 등 발빠른 행보를 보였다.이날 워크숍에는 김민석 국무총리, 황명선 민주당 최고위원, 임호선 도당위원장 직무대행, 이강일·이광희·이연희·송재봉 국회의원, 이재한 지역위원장이 참석했다.또 신용한 충북도지사 당선인, 이장섭 청주시장 당선인, 황규철 옥천군수 당선인, 김명식 진천군수 당선인과 충북지역 민주당 소속 광역·기초의원 당선인들이 워크숍에 참여했다.김민석 국무총리는 축사를 통해 당선자들에게 축하 인사를 전하며 "대한민국 정치의 풍향계라고 불려지는 충북에서 민주당이 거둔 성적은 평균 이상"이라며 "다시 힘을 내고 신발끈을 고쳐 매어 미래로 나아가야 한다. 그래야만 우리가 확실하고 지속적인 승리를 만들어 낼 수 있다"고 강조했다.이날 워크숍에서는 임호선 도당위원장 직무대행의 '고전에서 배우는 명품리더십 전략' 특강을 비롯해 서삼석 국회의원과 안진걸 민생경제연구소장의 교육이 진행됐다.임호선 도당위원장 직무대행은 "충북의 당선자 한 분 한 분이 민주당의 얼굴"이라며 "충북도민을 위해 더 치열하고, 더 책임있게 일해, 도민께서 민주당을 선택해주신 것에 대해 보답해야 한다"고 말했다.