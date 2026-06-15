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사회

26.06.15 11:48최종 업데이트 26.06.15 11:48

'수요일, 청주의 차를 멈춰라'... 자가용 대신 '대자보' 이용하세요

청주시민단체, 대자보(대중교통·자전거·보행) 캠페인 17일 오후 5시 '충북도청서문↔육거리' 도보 행진

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이번 주 수요일(17일) 오후 5시 청주에서 대자보행진이 열린다. ‘대자보’ 대중교통·자전거·보행의 줄임말이다.
이번 주 수요일(17일) 오후 5시 청주에서 대자보행진이 열린다. ‘대자보’ 대중교통·자전거·보행의 줄임말이다. ⓒ 충북인뉴스

ⓒ 충북인뉴스

"오늘 하루 만큼은 자가용을 멈추자"

충북지역 시민단체가 '대자보행진'을 통해 기후위기에 대한 화두를 던지고 있다.

이번 주 수요일(17일) 오후 5시 청주에서 대자보행진이 열린다.

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'대자보' 대중교통‧자전거‧보행의 줄임말이다.

대자보행진은 청주충북환경운동연합 등 충북지역 시민단체가 모여 구성한 '충북모두의공공교통'이 진행한다.

행진은 걷는 시위가 아니라, 자전거나 퀵보드 등 각자가 가지고 있는 친환경 이동수단을 활용한 퍼레이드 형식으로 진행된다.

참가자들은 기후위기에 대한 각자 생각하고 있는 것을 이미 사용한 종이박스에 적어, 캠페인 도구로 사용하기도 한다.

이들은 기후위기를 해결하는 대안으로 공공교통을 꼽는다.

청주시를 향해 무상버스 도입을 요구하고, 교통체계를 개선하라고 요구한다. 또 버스전용차로제를 실시하고 BRT(간선급행버스)를 도입해야 한다고 주장한다.

청주시에서 이를 시행하는 데 101억 원이면 된다며 "이게 정말 돈이 없어 못하는 겁니까?"라고 따진다.

충청북도와 청주시, 정치권이 추진하는 CTX(충청권광역급행철도) 청주도심통과에 대해서도 반대한다.

이들은 CTX를 건설하는데 1조 8000억 원이 들어가지만, 도심을 통과하는 순간 급행철도의 기능을 상실하고, 연간 수백억 원의 적자를 시민들의 세금으로 보전한다며 반대하고 있다.

그러면서 "CTX는 1조8000억 원을 땅속에 묻는 것"이라며 비판한다.

차라리 이 돈으로 전면 무상교통과 버스완전공영제를 실시하자고 주장한다.

기후위기에 대해 공감하지 않는 사람은 드물다. 다만 여러 생각의 차이가 있다.

'충북모두의공공교통'이 외치는 '대자보행진'에 대해 판단하는 것은 청주시민들의 몫이다.

공감하는 시민들은 이번 주 수요일(17일) 오후 5시 충북도청 서문 앞으로 모이면 된다.

ⓒ 충북인뉴스

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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