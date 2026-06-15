플랜트노조 "'SK하이닉스 사고조사위' 공동으로 구성하자"

큰사진보기 ▲올해 1월 SK하이닉스 청주공장에서 일하던 건설노동자들이 화학물질에 노출되는 사고가 발생하자, 플랜트 노조는 “SK하이닉스는 공사기관 단축에만 혈안이 돼 있다. 노동자의 안전보다 공기단축이 우선”이라며 “구조적 안전 경시가 만들어 낸 예견된 사고였다”고 지적했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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6월 들어 SK하이닉스 청주공장에서 두 차례 화재와 화학물질 누출사고가 발생한 가운데, 이곳에서 일하고 있는 건설노동자들이 공동으로 사고조사위원회를 구성하자고 요구했다.14일 전국플랜트건설노조강원충북지부(지부장 임휘성, 이하 플랜트노조)는 성명을 통해 "노동조합이 참여하는 사고위원회를 공동으로 구성하자"고 제안했다.플랜트노조에는 현재 SK하이닉스 M15X 청주 건설 현장 주요 하청업체 20여개(세보엠이씨, 세일이엔에스, 한양이엔지, 케이씨이앤씨, 창원기전, 우일계전공업, 중원엔지니어링 등)에서 일하는 노동자들이 가입돼 있다.이들은 "SK하이닉스 청주 현장에서 일하고 있는 우리 조합원들은 배관, 용접, 계전, 비계 직종 일을 하고 있다"며 "우리 조합원들은 SK하이닉스 청주 현장의 반복되는 안전사고로 위험에 내몰리고 있다"고 밝혔다.실제로 올해 1월 19일 오전 9시 50분경 SK하이닉스 청주공장 반도체클러스터 건설현장에서 배관 작업을 하던 노동자 5명이 상부 배관에서 떨어진 독성물질인 인산 약 30리터에 접촉하는 사고가 발생했다.당시 플랜트 노조는 "SK하이닉스는 노동자의 안전보다 공기단축이 우선"이라며 "구조적 안전 경시가 만들어 낸 예견된 사고였다"고 지적했다. 플랜트 노조는 "노동자의 안전보다 더 중요한 것은 없다"며 "시공사 SK에코플랜트는 노동조합이 참여하는 사고조사위원회를 공동으로 구성하고 책임있는 안전대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.한편 SK하이닉스 청주공장에선 올해 들어 화학물질 누출사고와 화재가 연이어 발생했다. 지난 6월 1일과 12일 화재사고가 발생해 직원 수천여명이 대피하기도 했다. 1일 화재사고 당시 독성화학물질이 누출돼 노동자들이 병원 치료를 받았다.