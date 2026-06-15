허태정 "현장 목소리 듣고 새 시정 정책에 담겠다"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장 당선인 ⓒ 허태정 관련사진보기

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허태정 대전시장 당선인이 당선인 신분으로 시민들을 직접 만나 현장의 목소리를 듣는 민생·소통 행보에 나선다.민선 9기 대전시장직 인수위원회는 14일 "허태정 당선인이 오는 17일부터 19일까지 3일간 청년·노동자·소상공인을 차례로 만나는 민생·소통 프로젝트 '시민의 광장'을 시작한다"고 밝혔다.'시민의 광장'은 당선인과 인수위가 직접 시민들을 찾아가 현장의 목소리를 듣고, 이를 새 시정의 정책에 반영하기 위해 마련된 프로젝트다.인수위에 따르면 이번 프로젝트에는 각 회차마다 70여 명의 시민이 참여할 예정이며, 허태정 당선인을 비롯해 박정현 인수위원장과 관련 인수위원들이 함께 참석한다.인수위는 경청회에서 나온 시민들의 제안과 요구를 분과별 정책 검토 과정에 반영하고, 민선 9기 출범 이후 실행 가능한 정책으로 구체화한다는 방침이다.첫 일정인 17일에는 '노동자와의 대화'가 열린다. 업종별·직종별 노동자 대표와 현장 근로자 등이 참여하며, 주제는 '노동이 존중받는 도시, 대전'이다.이 자리에서 허 당선인과 인수위는 노동 현장의 고충과 요구를 직접 듣고, 노동자 권익 보호와 현장 안전, 일자리 정책 등에 대한 의견을 나눌 예정이다.18일에는 '청년과의 대화'가 이어진다. 대학생과 청년 창업가, 대덕특구 연구자 등이 참여해 '직(職)·주(住)·락(樂) 청년특별시, 대전을 말하다'를 주제로 의견을 나눈다.허 당선인이 공약으로 제시한 '대한민국 최초의 청년특별시' 구상을 바탕으로 AI·반도체·바이오 등 미래산업 일자리, 역세권 중심 청년주택 공급, 청년문화 지원 등 청년정책 전반이 논의될 전망이다.19일에는 '소상공인과의 대화'가 원도심 일원에서 열린다. 주제는 '모두 잘사는 대전, 그리고 온통대전'이다.전통시장 상인과 골목상권 자영업자 등이 참여해 지역경제와 민생 현안을 전달하고, 허 당선인의 핵심 공약인 '온통대전 2.0' 조기 시행과 골목경제 활성화, 소상공인 지원 방안 등을 논의할 예정이다.인수위는 이번 '시민의 광장'이 민선 9기 대전시정의 운영 방향을 보여주는 상징적 현장 행보라고 설명했다.인수위 관계자는 "시민의 광장은 시민이 시정의 주인이라는 민선 9기의 기조를 보여주는 첫 현장 행보"라며 "현장에서 들은 목소리를 정책화해 시민이 체감하는 시정으로 보답하기 위한 프로젝트"라고 밝혔다.