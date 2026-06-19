대통령 경호 현장에 등장한 여성, 그들이 남긴 궤적

큰사진보기 ▲삼성서울병원에서 퇴원한 전직 대통령 박근혜씨가 24일 오후 대구 달성군 유가읍 자택에 도착해 인사말을 하던 도중 40대 남성이 소주병을 던져 경호원들이 박씨를 둘러싸고 있다.(영상 화면 캡쳐) ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해외 순방 경호에 나선 대통령 경호관들이 이동중인 기차에서 경호계획 관련 논의를 하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 여성 경호관이 참여한 가운데 종합상황조치 훈련을 하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

박근혜 전 대통령은 2022년 3월 24일 대구 달성 사저에 도착해 지지자들 앞에서 "정치적 고향이자 마음의 고향인 달성으로 돌아갈 날을 생각하며 견뎌냈다"고 말했다. 이 발언 직후, 한 남성이 가방에서 소주병을 꺼내 던지려는 움직임을 보이자 현장 경호 인력이 즉각 대응에 나섰다."기습"과 "엄호"를 알리는 경고와 동시에, 한 경호관이 신체를 확장해 투척 방향을 차단하며 방어 동작을 취했고, 낙하 지점을 확인한 뒤 추가 위해를 방지하는 조치를 취했다. 해당 행위자는 현장에서 제압되어 경찰에 인계되었다. 이 과정에서 물리적 위험을 직접 차단한 경호관이 여성 경호관이었다는 점은, 경호조직의 인적 구성 변화와 맞물려 주목을 받았다.여성 인력이 경호조직에 본격적으로 진입하기 시작한 시점은 2004년으로 거슬러 올라간다. 당시까지 '경호관'이라는 직무는 남성 중심의 이미지가 강했으나, 공개채용을 통해 여성 경호공무원이 선발되면서 조직 구성에 변화가 나타나기 시작했다. 물론 그 이전에도 경찰 인력이 파견되어 대통령 배우자 경호 업무를 수행한 사례는 존재했지만, 정식 경호공무원으로서 여성 인력이 임용된 것은 이 시기가 처음이었다.이는 경호 조직이 신체적 조건 중심의 선발 기준에서 벗어나, 직무수행 능력과 전문성을 폭넓게 고려하는 방향으로 전환되고 있음을 보여주는 변화였다. 이러한 인적 다양성의 확대는 현장 대응 방식과 조직 문화에도 점진적인 영향을 미치며, 경호 기능의 전문성과 유연성을 함께 강화하는 계기로 작용했다.경호처는 오랜 기간 남성 중심의 신체 조건과 군대식 위계 질서, 물리적 대응 등을 중시하는 조직 문화로 인식되어 왔다. 그러나 노무현 정부 시기 여성 경호관이 공개 채용되면서, 이러한 구조에는 점진적이지만 분명한 변화의 계기가 마련되었다. 여성 경호관의 진입은 단순한 인력 구성의 다양화를 넘어, 경호 활동을 바라보는 관점과 접근 방식의 확장을 의미했다.초기 선발된 여성 경호관들은 각기 다른 경험과 인식을 바탕으로 조직에 참여했으며, 이는 경호 환경을 해석하고 대응하는 방식에도 일정한 변화를 가져왔다. 경호 활동은 물리적 방어를 넘어, 미세한 징후와 환경 변화를 감지하는 고도의 감각을 요구하는 영역이기도 하다. 이러한 측면에서 여성이 예민한 직관의 영역에 들어온 것은 경호의 감각을 새롭게 쓰는 사건이기도 했다.다만 이러한 변화가 권력 주변의 언어를 바꾸고 조직 전반에 자연스럽게 정착되기까지는 일정한 시간과 과정이 필요했다. 초기에는 새로운 인력 구성에 대한 낯섦과 함께, 직무수행 가능성 등에 대한 의문이 제기되는 등 다양한 반응이 공존했다. 교육과 훈련 과정에서 동일한 기준이 적용되었음에도, 현장에서는 기존 인식과의 간극이 드러나기도 했다. 그럼에도 여성 경호관들은 별도의 예외적 존재가 아니라, 동일한 선발 절차와 훈련 과정을 거친 구성원으로서 역할을 수행해 나갔다.사격, 근접경호, 야간 근무, 해외 순방 수행 등 다양한 임무를 반복적으로 수행하는 과정에서, 이들의 존재는 점차 조직 내 일상적 요소로 자리 잡았다. 이는 특정한 방식의 '증명'이라기보다, 축적된 경험과 실무 수행을 통해 조직 구성의 일부로 정착해 가는 과정이었다.여성 경호관으로 공개 채용되어 대통령 배우자 차량의 문을 담당했던 순간을 회고하는 한 여성 경호관의 증언이다. "방탄 차량의 문은 예상보다 훨씬 무거웠다. 훈련장에서 경험한 것과는 다른 종류의 긴장과 부담이 있었다. 그 무게를 버티는 순간, 바로 옆에 서 있던 동료의 조심스러운 거리감도 함께 느껴졌다." 이러한 상황 속에서 '이 자리에 있어도 된다'는 조직 내부의 암묵적 수용이 형성되기까지는 일정한 시간이 필요했다. 다만 경호 임무의 수행 기준 자체는 동일하게 적용되었다. 실제 위험 상황에서는 대응의 속도와 정확성이 우선되며, 개인의 배경은 판단 기준이 되기 어렵다. 경호 현장에서 요구되는 것은 결국 훈련과 숙련에 기반한 즉각적 대응 능력이며, 이는 성별과 무관한 전문성의 영역에 속한다.더불어 경호 현장의 운영 방식에도 점진적인 변화가 나타났다. 대통령과 배우자, 해외 정상 및 수행단 등과 관련된 근접 경호에서 여성 경호관의 배치는 보안과 의전을 동시에 고려하는 하나의 기준으로 자리 잡았다. 특히 검색 절차, 동선 관리, 긴급 상황 대응 등에서 더욱 세밀한 접근이 가능해졌다. 초기에는 경험 축적의 한계로 인해 일부 역할이 제한적으로 보일 수 있었으나, 이는 갈수록 다양한 임무 수행으로 확장되었다. 경호관은 원칙적으로 눈에 띄지 않으면서도 상황을 통제해야 하는 위치에 있다. 이러한 역할 속에서 여성 경호관 역시 존재 방식을 정립해 나갔다. 이는 조직 내에서 기능과 역할의 범위를 확장하는 과정이자, 경호 방식 자체를 더욱 정교하게 만드는 변화로 이어졌다.여성 경호관들은 소음 속에서 표정을 읽었고, 기류의 변화에서 위험을 감지했다. 이는 단순히 감성의 작동이 아니라 전문가적 촉이었다. 비언어적 위협 감응에서 역할을 확장할 수 있게 되었다. 오랜 시간 남성의 물리적 역량에 의존하던 현장에서 여성 경호관들이 도드라져 보이는 것은 유사한 물리적 역량을 갖추고 섬세하게 분위기를 파악할 수 있었기 때문이다. 긴장된 권력의 공간에서 '심리적 완화효과'가 서서히 나타나기 시작했다. 무장된 방벽에서 친밀한 안전구역으로 바뀌는 순간 경호대상자 역시 긴장이 낮아질 수도 있었을 것이다.이러한 변화는 경호의 성격을 보다 복합적인 공적 기능으로 확장시키는 계기가 되었다. 경호는 단순한 차단과 통제를 넘어, 대상자의 안전과 함께 현장의 질서와 상호작용의 맥락을 고려하는 활동으로 이해되기 시작했다. 다양한 인력이 참여하는 환경에서는 경호 방식도 더욱 유연하고 정교하게 조정될 필요가 있었다. 이에 따라 현장의 긴장도를 완화하고 안정감을 높이는 데 기여할 수 있었다. 특히 대통령 배우자나 주요 인사와의 근접 경호 상황에서, 과도한 위압감을 줄이면서도 필요한 보호 수준을 유지하는 방식이 중요해졌다. 이러한 흐름은 경호가 물리적 안전 확보라는 감시의 시선을 넘어, 심리적 안정과 공적 공간의 질서를 형성하는 '교감의 시선'으로 역할을 수행할 수 있음을 보여준다.여성 경호관의 역할이 '분위기 조성'에 국한된 것은 아니었다. 2008년 9월 6일 청와대 연무관에서 열린 '경호무도 및 상황조치 시범 행사'에서 여성 경호관들은 고난도 동작을 포함한 제압 기술을 선보이며, 물리적 대응 역량에서도 높은 수준의 전문성을 입증했다. 공중회전 후 위해 요소를 제압하는 시연은 여성 경호관도 경호 임무 수행에 필요한 체력과 기술을 갖추고 있음을 보여주는 사례로 평가되었다.같은 날 기자간담회에서 한 여성 경호관은 "친구와 엘리베이터를 타면 먼저 내려서 문을 잡은 채 주위를 살피고, 약속할 때도 '19시 30분'이라고 하는 등 직업병도 있다"는 에피소드를 소개하기도 했다. 이는 경호관으로서의 역할이 단순한 직무 수행을 넘어, 지속적인 훈련과 생활 속 습관 형성을 통해 체화되는 과정임을 시사한다.이후 시간이 흐르면서 여성 경호관들은 다양한 직무를 수행하며 조직 내에서 갈수록 역할과 책임의 범위를 확대해 나갔다. 일부는 중간관리자로 성장하여 현장 지휘와 의사결정 과정에도 참여하게 되었으며, 이는 조직의 운영 방식에도 일정한 변화를 가져왔다. 특히 기존의 위계 중심 문화 속에서, 직무 수행과 관련된 의견을 제시하고 합리적 판단을 강조하는 모습이 서서히 나타나기 시작했다. 물론 초기에는 조직 내에서 할 말을 하는 여성 경호관에 대해 '튀는 후배' 같은 반응을 불러일으키기도 했으나, 반복되는 실무 경험과 성과를 통해 정착되는 양상을 보였다. 어쩌면 특정 집단의 특성이 아니라, 전문성과 역할 수행 능력을 중심으로 조직이 재편되는 과정의 일환이었는지도 모른다.여전히 충성은 조직의 절대적인 가치로 유지되었으나, 구현 방식은 다층적으로 재구성되었다. 무조건적인 헌신의 형태를 넘어, 전문성·절차 준수·팀워크를 통해 국가에 기여하는 방향으로 의미가 확장된 것이다. 격년 혹은 해마다 일정 비율의 여성 인력이 신규 채용되면서 조직 구성은 다양해졌다. 이에 따라 구성원들의 역할 인식과 조직 적응 방식도 일률적으로 유지되기 어려워졌다. 일부는 기존의 위계 질서에 안정적으로 편입되는 경로를 선택한 반면, 다른 일부는 새로운 업무 방식과 조직 문화를 모색하는 데 관심을 보였다. 이러한 변화 속에서 조직문화 역시 점진적으로 다양성을 확보해 나갔으며, 전통적인 단선적 위계 질서를 유지하되 상황에 따라 유연한 대응과 협업을 중시하는 중층적 분위기가 형성되기 시작했다.한편 경호처는 여전히 공채 기수에 기반한 수직적 계층 구조가 뚜렷한 조직이었다. 이러한 구조 아래에서는 공식적인 직무 수행 능력과 더불어, 조직 내 협력과 적응을 의미하는 비공식적 역량, 즉 조직융화력이 중요한 요소로 작용했다. 여성 경호관들은 경력이 축적됨에 따라 단순한 역할 수행을 넘어 조직 구성원으로서의 책임과 기대를 함께 요구받게 되었다. 특히 기존에 비교적 동질적으로 형성되어 있던 비공식 의사소통 구조에 다양한 인력이 참여하면서, 초기에는 인식 차이에서 비롯된 긴장이나 조정 과정이 나타나기도 했다. 일부에서는 조직 문화 변화에 대해 "경호의 본질이 약화되는 것 아니냐"는 우려가 제기되기도 했다. 하지만 이는 경호조직의 정체성과 운영 원칙을 재확인하고 조정해 나가는 과정으로 이어졌다고 볼 수 있다.실제 현장에서는 다른 양상이 관찰되었다. 위기 상황에서의 침착한 판단, 군중 속에서의 미세한 징후 포착, 돌발 상황에서의 유연한 대응은 성별이 아니라 반복된 훈련과 경험의 축적에 기반한다는 점이 지속적으로 확인되었다. 여성 경호관들이 축적해 온 현장 경험은 조직의 실질적 자산으로 자리 잡았다. 이는 경호 역량의 범위를 확장하는 요소로 평가되었다. 또한 기수 중심의 비공식적 질서가 작동하는 환경 속에서도, 일부 여성 경호관들은 다양한 의견을 수렴하고 내부 소통을 촉진하는 데 기여하는 역할을 수행했다. 이에 따라 조직 내 긴장이나 불만이 극단적으로 표출되기 이전에 조정되는 등, 완충적 기능이 나타나는 사례도 확인되었다.이러한 변화는 단순한 인력 구성의 문제가 아니라, 경호조직이 스스로 역할과 정체성을 어떻게 규정하는가와 맞닿아 있었다. 경호는 권력 핵심을 보호하는 기능을 수행하는 동시에, 민주적 통치 구조 속에서 공공성을 지닌 서비스로 작동해야 하는 이중적 성격을 갖는다. 여성 경호관의 참여 확대는 경호가 특정 집단에 한정된 영역이 아니라, 다양한 전문성과 역량이 결합되는 분야임을 보여주는 계기가 되었다. 일부 현장에서는 업무 수행 과정에서 목적과 맥락에 대한 이해를 중시하는 경향이 강화되면서, 경호 방식 또한 서서히 조정되는 양상이 나타났다. 다만 이러한 변화는 단기간에 완결되는 성격의 것이 아니라, 기존 조직 문화와의 조화를 거치며 갈수록 축적되는 과정으로 이해할 필요가 있다.현재 여성 경호관이 조직 전체에서 차지하는 비율은 약 10% 내외로 알려져 있다. 1세대 여성 경호관들이 중간 간부로 성장해 일정한 역할을 수행하고 있으나, 조직 전반의 방향성을 주도할 정도의 규모에는 아직 이르지는 못했다. 이는 특정 집단의 영향력 문제라기보다, 경호 조직의 본질적 기능이 유지되는 구조적 특성과도 관련이 있다. 세대 교체를 통해 조직 문화의 표현 방식은 변화할 수 있으나, 경호의 핵심 목표인 안전 확보와 위험 관리의 원칙 자체는 크게 달라지기 어렵기 때문이다. 그럼에도 향후 여성 경호관의 비중과 경험이 축적될 경우, 조직 운영 방식에서 설득과 조정, 구성원 간 상호 이해를 중시하는 리더십이 가시화될 가능성은 존재한다. 이는 위기 대응 과정에서도 일방적 지시보다 상황 공유와 심리적 안정 확보를 병행하는 방식으로 나타날 수 있다.대통령을 둘러싼 공간은 본질적으로 높은 긴장 상태가 상존하는 영역이다. 권력의 중심에 선다는 것은 다양한 정치적·사회적 변수에 동시에 노출된다는 의미이다. 그 속에서 경호는 어떠한 상황에서도 안전을 최우선으로 확보해야 하는 책무를 지닌다. 이러한 환경에서는 누구도 긴장에서 완전히 자유로울 수 없으며, 조직 내부의 신뢰와 협력이 중요한 작동 기반이 된다. 명시적 지시 이전에 상호 간의 이해와 신뢰가 형성될 때, 경호는 단순한 명령 수행을 넘어 정교한 협업 체계로 기능하게 된다. 이 과정에서 중요한 것은 개인의 속성보다는 역할 수행 능력과 팀워크이며, 성별 차이는 이러한 기준을 대체하는 요소로 작용하기 어렵다. 경호대상자의 안전이 '명령의 결과'가 아니라 '인간의 조율'로 작동하는 순간, 남과 여의 차이가 들어설 틈은 없다.대통령 경호 현장에 여성 경호관이 등장한 지 20여 년이 경과했다. 그 사이 1기 여성 경호관 4명 중 절반은 경호 현장을 떠났으며, 초기 입직자 가운데 한 명은 직무 수행 중 뇌출혈로 쓰러져 생을 마감하는 안타까운 일도 있었다. 각기 다른 사정으로 현장을 떠났지만, 이들이 남긴 경험과 궤적은 경호의 의미를 다시 생각하게 하는 계기가 되었다. 즉 경호가 단순한 물리력의 행사나 위력의 과시가 아니라, 위기 상황을 조율하고 신뢰를 유지하는 과정이라는 점을 실무를 통해 보여준 것이다. 이러한 맥락에서 여성 경호관의 등장은 조직 내 소수 구성원의 확대를 넘어, 경호가 작동하는 방식과 언어에 변화를 가져온 사례로 평가될 수 있다.역사철학자 미셸 푸코가 언급했듯, 권력은 특정 개인이나 집단에 고정된 실체라기보다 사회 전반에 걸쳐 형성되는 관계 속에서 작동하는 힘으로 이해할 수 있다. 이러한 관점에서 경호 역시 단순한 보호 행위를 넘어, 다양한 행위자 간 상호작용 속에서 구성되는 역동적 과정으로 볼 수 있다. 즉 경호는 일방적으로 주어지는 기능이 아니라, 권력의 중심과 주변, 조직 내부와 외부, 그리고 제도와 현실 사이에서 끊임없이 조정되고 재구성되는 실천의 영역에 가깝다. 이러한 맥락에서 경호조직의 변화는 단순한 인력 구성의 문제가 아니라, 권력 관계의 미묘한 재배치를 반영하는 현상으로 이해될 수 있다.경호조직에 유입된 새로운 인력과 관점은 기존의 관행과 결합하거나 긴장 관계를 형성하며 점진적인 변화를 이끌어 왔다. 특히 여성 경호관의 등장은 기존의 경호 방식과 조직 문화에 새로운 균열과 가능성을 동시에 제시한 사례로 볼 수 있다. 이들은 낯선 요소로서 기존 질서에 질문을 던지는 한편, 새로운 상호작용 방식을 매개하며 경호 수행의 범위와 방식을 확장하는 데 기여해 왔다. 이러한 변화는 단선적인 진보나 대체의 과정이라기보다, 다양한 조건과 맥락 속에서 조정되고 재구성되는 연속적인 흐름에 가깝다. 앞으로도 경호는 고정된 형태로 수렴되기보다, 권력과 조직, 그리고 사회적 요구가 교차하는 지점에서 계속해서 새로운 균형을 모색해 나갈 가능성이 크다.20세기만 해도 낯선 존재로 받아들여졌던 여성 경호관들은 이제 조직 내에서 자연스러운 구성원으로 자리 잡았다. 특정한 수식어로 구분하기보다, 동일한 직무를 수행하는 '경호관'으로 이해되는 것이 보다 적절한 상황이 되었다. 그 변화의 성과를 단일한 개념으로 규정하기는 쉽지 않지만, 분명한 것은 이들이 현장에서 축적한 경험이 경호의 수행 방식에 일정한 변화를 가져왔다는 점이다. 생명을 보호하는 긴박한 현장에서 냉정한 판단을 유지하는 동시에, 상황과 대상에 대한 세밀한 인식을 결합하는 경향이 갈수록 강화되었다. 이러한 변화는 경호 조직이 스스로의 역할과 방식을 성찰하는 계기를 제공하며, 새롭게 균형 잡힌 운영을 모색하도록 하는 요인으로 작용했다.충성과 권력, 그리고 조직 구성의 다양성이 교차하는 지점에서 나타난 경호조직의 변화는 급격한 전환이라기보다 점진적 조정의 과정에 가깝다. 다만 그 축적의 결과로, 경호는 단순한 보호 기능을 넘어 공공성과 관계성을 함께 고려하는 영역으로 확장되고 있다. 이는 조직이 스스로를 재정의하는 과정이기도 하며, 변화의 방향이 일회적 사건이 아니라 지속적으로 이어지는 흐름임을 시사한다. 이러한 흐름 속에서 경호는 권력을 둘러싼 긴장을 관리하는 기술을 넘어, 민주적 질서의 안정적 작동을 뒷받침하는 제도적 장치로 자리매김해 가고 있다. 결국 충성의 의미도 특정 대상에 대한 일방적 헌신이 아니라, 공공의 안전과 신뢰를 유지하는 책임으로 점차 정교화되고 있다고 볼 수 있다.