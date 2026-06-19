군중 속으로 직접 걸어 들어간 노무현 대통령, 그리고 경호

큰사진보기 ▲노무현 대통령이 2003년 3월29일 경호실 상황센터를 방문해 김세옥 경호실장의 설명을 듣고 있다. ⓒ 노무현사료관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲노무현 대통령이 2004년 탄핵 기간 중 청와대 관저에서 창밖을 바라보며 생각에 잠겨 있다. 노 대통령은 책을 읽거나 권양숙 여사와 경내를 산책하며 시간을 보냈다. ⓒ 노무현사료관 관련사진보기

큰사진보기 ▲노무현 대통령이 2004년 5월 14일 헌법재판소의 탄핵 소추안 '기각' 결정에 따라 참모진들의 환영을 받으며 집무실을 향하고 있다. ⓒ 노무현사료관 관련사진보기

큰사진보기 ▲노무현 대통령이 2007년 3월12일 염상국 신임 경호실장에게 임명장을 수여하고 있다. ⓒ 노무현사료관 관련사진보기

큰사진보기 ▲해외 순방 경호에 나선 대통령 경호관들이 이동중인 기차에서 경호계획 관련 논의를 하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

2003년 2월 25일 노무현 대통령의 취임식이 종료되고 차량이 청와대 경내로 진입하던 시점, 경호실 내부에서는 이미 새로운 통치 환경의 변화를 실감하는 분위기가 형성되고 있었다. 취임사에서 반복적으로 제시된 핵심어는 '국민', '참여', '소통' 등이었다. 대통령은 권위의 형식을 완화하고 시민과의 직접적 접촉을 확대하겠다는 의지를 밝혔다. 그러나 경호 활동은 위험의 예방, 접근의 관리, 상황의 통제 등을 기본 요소로 한다. 이처럼 상이한 지향이 교차하는 지점에서, 현장 경호요원들은 '탈권위' 기조에서 경호 방식 또한 일정한 조정이 불가피할 수 있음을 인식하기 시작했다. 취임 당시 경호실장은 김대중 정부에서 임명된 안주섭이었으나, 조직 내부에서는 기존 체제가 그대로 유지될 것이라고 여기지는 않았다.노무현 정부 초기 청와대는 권력 운영 방식의 변화를 모색하는 과정에 있었다. 그 변화가 가장 민감하게 작용하는 영역 중 하나가 경호 기능이었다. 기존에는 동선 관리와 위해 요소 차단을 중심으로 정밀하게 운영되던 체계가, '권력은 낮은 곳으로 흐른다'는 국정 철학과 병존해야 하는 상황에 놓이게 된 것이다. 경호의 기본 원리가 안전 확보를 위한 관리와 제한에 있다면, 대통령의 국정 기조는 개방성과 접근성의 확대를 지향하고 있었다. 이에 따라 경호조직은 대통령 개인의 신변 안전을 확보해야 하는 책무와, 시민과의 접점을 넓히려는 정책적 방향을 조화시키는 과제를 동시에 안게 되었다. 이러한 맥락 속에서 경호실은 조직의 역할과 기능, 운영 원칙 등을 재정립해야만 했다.노무현 대통령은 취임 일주일여 만에 경찰청장을 역임한 김세옥을 경호실장으로 임명했다. 경찰 간부후보생 출신 인사를 국가 최고 권력의 경호 책임자로 발탁한 것은 당시 기준으로도 이례적이었다. 이는 단순한 인사 교체를 넘어, 참여정부가 지향하는 정치·사회적 전환의 방향을 상징적으로 드러내는 조치로 받아들여졌다. 특히 1961년 5·16 군사정변 이후 40여 년간 군 장성 출신이 사실상 독점해 온 경호실의 수장이 민간출신이라는 점에서 '군사정권 시기의 제도적 유산'으로 인식되던 경호 체계를 문민 중심으로 전환하려는 의지를 분명히 한 사례로 해석될 수 있었다. 아울러 경찰 조직 입장에서는, 이승만 정부 시기 대통령 경호를 담당했던 곽영주 경무대 경무관이 4·19혁명 이후 자리에서 물러난 이래 40여 년 만에 다시 경찰 출신이 경호 책임을 맡게 되었다는 상징적 의미가 부여되었다.다만 이러한 인사의 본질적 의미는 단순한 출신 배경의 변화에 그치지 않았다. 이는 노무현 정부가 추구한 통치 철학, 즉 탈권위적 리더십과 맞물린 구조적 재편의 신호로 볼 수 있었다. 군 조직을 중심으로 형성되어 온 위계적 충성 체계에서 벗어나, 법치와 제도, 그리고 시민사회와의 관계 속에서 정당성을 확보하는 새로운 형태의 공적 충성으로의 전환을 시도한 것이다. 다시 말해, 특정 권력 주체에 대한 일방적이고 폐쇄적인 충성에서, 헌정 질서와 국민에 대한 책임을 기반으로 하는 개방적이고 민주적인 충성 개념으로의 재구성이었다. 이러한 변화는 경호조직에도 예외 없이 적용되는 과제로서, 단순한 인사 조치를 넘어 조직 문화와 운영 원리 전반에 걸친 점진적 조정과 적응을 요구하는 출발점이 되었다.김세옥의 취임은 경호 조직 내부에 잠재해 있던 '충성의 기준'을 재정의해야 하는 상황을 촉발했다. 경찰 출신 인사의 경호실장 임명에 대해 군 출신 구성원들의 공개적인 반발이 표면화되지는 않았으나, 조직 내부에서 적지 않은 긴장과 인식의 변화를 동반한 것은 사실로 평가된다. 기존 경호실은 군 경력을 중심으로 형성된 인적 네트워크와 조직 문화가 강하게 작동해 왔으며, 비공식적 관계망 또한 일정한 영향력을 행사하고 있었다. 이러한 구조 속에서 경찰 출신 수장의 등장은 조직 운영의 기준과 인사 질서에 변화를 예고하는 신호로 받아들여졌고, 결과적으로 군 중심의 결속 구조에 점진적인 균열을 가져오는 계기로 작용했다. 동시에 이는 경호 기능을 더욱 제도적·직무 중심으로 재편하려는 초기 조건을 형성하며, 이른바 '문민화'로 지칭되는 변화의 단초를 제공했다.이 변화는 단순한 인적 구성의 이동을 넘어, 경호조직이 의존해 온 권위의 성격 자체를 재구성하는 과정과 맞닿아 있었다. 과거 박종규, 차지철, 장세동 등으로 이어지는 경호실의 권위는 대통령 개인의 리더십과 군 조직의 위계적 충성이 결합된 형태로 이해되어 왔다. 반면 김세옥의 발탁은 특정 인물이나 군 경력에 기반한 권위에서 벗어나, 법적 근거와 제도적 정당성에 기반한 권위로의 이행 가능성을 시사하는 조치였다. 이는 개인적 카리스마에 의존하는 통치 방식이 지니는 변동성과 불확실성을 완화하고, 조직 운영을 보다 예측 가능하고 규범화된 틀 안에 두려는 시도로 해석될 수 있다. 나아가 경찰 조직이 축적해 온 행정적 전문성과 절차 중심의 운영 경험을 경호 체계에 접목함으로써, 충성의 대상과 방식 역시 개인이 아닌 헌정 질서와 공적 책임으로 재정립하려는 방향성이 점진적으로 모색되었다고 볼 수 있다.이러한 맥락에서 김세옥이 이끄는 경호실은 대통령 개인에 대한 충성의 표현을 넘어, 공공성과 민주적 정당성에 기반한 경호 기능으로의 재편을 모색할 필요에 직면했다. 이는 군 중심의 카리스마적 권위에 의존하던 기존 운영 방식에서 벗어나, 직무와 법규, 절차에 기반한 합리적 충성 체계로 전환하는 과제를 의미했다. 다시 말해 경호의 목적과 기준을 개인이 아닌 헌정 질서와 공적 책임에 두는 방향으로 재정립해야 하는 상황이었다. 이러한 전환 과정에서 김세옥에게 요구된 것은 권위적 통솔이 아니라, 법적 절차의 준수와 전문적 훈련, 조직 규율을 통해 정당성을 확보하는 운영 원리의 확립이었다.그러나 개방성과 안전이라는 상이한 가치가 동시에 요구되는 현실 속에서 균형을 설정하는 문제는 결코 단순하지 않았다. 김세옥이 퇴임 이후 한 비공식 간담회에서 "대통령의 철학을 존중하지 않는 경호는 존재 이유가 없지만, 위험을 방치하는 경호 역시 존재할 수 없다"고 언급한 것으로 전해진다. 이는 경호의 구조적 긴장을 집약적으로 보여주는 대목이다. 경호가 단순한 기술적 대응이나 물리적 방호를 넘어, 정치적 가치와 행정적 책임이 교차하는 영역에 위치해 있음을 시사한다. 결국 경호조직은 상충하는 요구를 이분법적으로 선택하기보다, 상황에 따라 위험을 관리하면서도 개방의 수준을 조정하는 정교한 판단 체계를 구축해야 하는 과제에 직면하게 되었다.참여정부 출범 초기에는 군 중심의 위계적 충성 문화를 완화하고, 더욱 개방적인 경호 방식으로 전환하려는 시도가 점진적으로 가시화되었다. 청와대 인근 공간의 단계적 개방과 통행 여건의 조정 등 이른바 '슬림 경호'로 지칭된 정책 기조 속에서, 경호실은 내부 결속을 유지하는 한편 과잉 대응을 자제해야 하는 이중의 과제를 안게 되었다. 이는 경호의 성격이 단순한 물리적 보호를 넘어, 시민과의 접점을 고려한 공적 서비스로 확장되는 과정이기도 했다. 동시에 조직 내부에서는 권한 집중을 완화하고 기능별 책임을 분산하는 운영 방식이 논의되면서, 경호실장 중심의 의사결정 구조에도 일정한 조정이 이루어졌다. 이러한 변화는 충성의 개념이 절대적 복종에서 벗어나, 민주적 통제와 공적 책임을 전제로 한 '수호'의 의미로 재해석되는 흐름과 맞물려 진행되었다.이처럼 노무현 정부는 경호의 밀도를 완화하고, 개방적인 접촉을 가능하게 하는 방향으로의 변화를 요구했다. 대통령이 군중 속으로 직접 걸어 들어가고 시민과의 접촉을 적극적으로 수용하는 상황에서, 경호는 물리적 차단선과 통제 범위를 최소화해야 했다. 그러나 경호의 관점에서 이는 잠재적 위해 요소가 노출되는 범위를 확대하는 결과를 수반할 수밖에 없었다. 즉, 개방성의 확대는 곧 위험 관리의 난이도를 높이는 요인으로 작용했다. 대통령의 돌발적 동선 변경이나 예고되지 않은 시민 접촉, 사전에 계획되지 않은 일정의 추가 등은 기존의 경호 매뉴얼과 절차만으로 대응하기 어려운 상황을 빈번하게 발생시켰다. 이에 따라 경호 활동은 사전 계획 중심에서 현장 판단과 즉각 대응 능력이 강조되는 방식으로 점차 이동하게 되었다.김세옥의 경호실은 대통령의 국정 철학을 존중하면서도, 동시에 그로 인해 발생할 수 있는 위험을 관리해야 하는 이중적 책무를 부담하게 되었다. 대통령의 개방적 리더십은 경호 운영의 전제 조건이 되었지만, 그 자체가 새로운 위험 요인을 내포한다는 점에서 경호조직의 판단을 더욱 복잡하게 만들었다. 결과적으로 충성의 개념은 단일한 방향으로 수렴되기 어려웠고, 대통령의 의지를 구현하는 것과 신변 안전을 확보하는 책무 사이에서 지속적인 긴장 관계가 형성되었다. 이 과정에서 경호 활동은 단순한 보호를 넘어, 상충하는 가치들을 조정하고 위험을 관리하는 고도의 전문 영역으로 재규정될 필요가 있었다.이러한 긴장은 특정 상황에서 선명하게 드러났고, 개방적 행보가 실제 경호환경에서 어떤 부담을 수반하는지를 시험하는 계기가 되었다. 2003년 7월 17일 진행된 프로야구 올스타전 시구는 이른바 '열린 경호'가 직면한 현실적 한계를 가늠해 볼 수 있는 대표적 사례로 언급된다. 당시 노무현 대통령은 시구자로 나섰으며, 사방이 개방된 운동장이라는 공간적 특성은 경호 측면에서 높은 난도를 수반하는 환경이었다. 은폐와 엄폐가 제한되는 조건에서 다수의 관중이 밀집한 상황은 잠재적 위해 요소를 사전에 통제하기 어렵게 만들었고, 통상적인 경호 방식만으로는 충분한 대응이 곤란한 측면이 있었다.당시 관중석 곳곳에 경호 인력이 배치되었음에도, 마운드에 단독으로 위치한 대통령을 근접 보호하는 데에는 물리적 제약이 따를 수밖에 없었다. 이러한 상황에서 일부 경호 인력은 현장 여건에 맞추어 역할을 변형하는 방식으로 대응해야 했다. 예컨대 경기 진행 요원으로 위장하여 경계 임무를 수행하는 사례도 있었다. 이는 형식적 권위를 드러내지 않으면서도 경호 기능을 수행해야 했던 당시의 운영 기조를 단적으로 보여주는 장면으로 해석될 수 있다. 특히 이러한 방식은 물리적 차단을 최소화하는 대신, 비가시적 영역에서의 대응 역량을 강화하는 방향으로 경호의 중심이 이동하고 있음을 시사한다.당시 2루심 역할을 수행했던 한 퇴직 경호관은 "현장 상황에 맞게 경호 임무를 수행하는 것이 기본이며, 행사 성격과 환경, 참석 대상의 특성을 종합적으로 고려해 적절한 복장과 방식으로 임무를 수행했다"고 설명했다. 이런 대응 방식은 경호 실무에서 전혀 새로운 개념이라기보다, 기존에도 제한적으로 활용되던 방법의 연장선상에 있었다. 다만 해당 사례가 언론을 통해 이른바 '그라운드 위장침투'로 보도되면서 대중적 관심을 환기시켰다는 점에서 의미가 있었다. 과거와 달리 보도 자제를 요청하지 않은 것은 정보 통제보다는 운영 방식의 정교화를 통해 위험을 관리하려는 기조와 맞닿아 있는 것으로 볼 수 있다. 이는 가시적 통제는 완화하되, 보이지 않는 영역에서의 준비와 대응을 강화하는 '열린 경호'의 특징을 보여주는 사례로 평가될 수 있다.노무현 대통령은 취임 초기 경호 활동에 대해 일정한 거리감을 드러내기도 했다. 2003년 5월 29일 경호실의 경호무도 시범을 참관한 자리에서 그는"그동안 경호를 귀찮게 생각하기도 했지만 앞으로 경호와 호흡을 맞추겠다"면서 "경호를 준비할 시간을 주고 내가 어느 방향으로 갈 건지 예견하도록 하겠다"고 덧붙였다. 이는 경호 활동의 필요성을 수용하고, 상호 협력의 관계를 형성하려는 인식 변화로 해석될 수 있다. 또한 위해 상황을 가정한 시범 과정에서 경호 인력이 몸을 던져 대응하는 장면을 접한 뒤, 1974년 육영수 여사 피격 사건 당시의 대응을 언급하며 "위험 상황에서는 신속하게 몸을 낮추는 것이 필요하다"는 취지로 발언하기도 했다. 해당 발언은 위기 대응에 대한 인식이 현실적으로 조정되는 계기를 보여주는 사례로 여겨진다.경호 활동은 사전 계획과 준비를 중심으로 이뤄지며, 경호 대상자의 이동 경로와 일정에 맞춰 정교한 대응 체계가 구축된다. 이 과정에서 가장 큰 변수로 작용하는 요소는 사전에 예정되지 않은 동선의 변화이다. 경호 대상자가 즉흥적으로 시민이나 행사 참석자와 접촉할 경우, 물리적 위험뿐 아니라 상황 인지와 대응 체계 전반에 걸쳐 긴장이 높아질 수밖에 없다. 특히 이러한 돌발적 상황은 기존의 경호 계획이 전제하고 있던 안전 범위를 벗어날 가능성을 내포하며, 현장 판단에 의존하는 비중을 급격히 증가시킨다. 그 결과 경호는 계획 중심의 관리 영역을 넘어, 실시간 위험 평가와 즉각적 대응이 결합된 복합적 활동으로 전환될 수밖에 없다.이런 장면은 '소통하는 대통령'이라는 긍정적 이미지로 조명될 수 있으나, 다른 한편으로는 경호의 적정 수준에 대한 문제 제기로 이어질 가능성도 존재한다. 실제로 개방적 행보를 둘러싸고 "과도한 노출이 아니냐"는 우려와 경호의 안정성을 강조하는 비판이 병존하는 환경이 형성되었다. 이는 경호가 단순히 물리적 안전 확보를 넘어, 공적 이미지와 정치적 메시지와도 긴밀히 연결되어 있음을 보여준다. 이러한 여건 속에서 김세옥 경호실장은 외부의 평가나 비판은 일정 부분 감내할 수 있으나, 안전에 대한 위험만큼은 허용될 수 없다는 원칙을 기준으로 경호 운영을 조정할 수밖에 없었다.김세옥 경호실장의 원칙적 태도 견지에는 결정적인 계기가 있었다. 취임 약 3개월 후, 노무현 대통령이 '5·18 광주민주화운동 기념식' 참석을 위해 광주를 방문했을 당시, 한총련 소속 대학생들의 기습 시위로 국립묘지 정문 진입이 지연되면서 부득이하게 출입 동선이 변경되는 상황이 발생했다. 대통령의 이동 경로가 계획과 다르게 조정된 사례로, 경호 및 경비 체계 전반에 걸쳐 부담을 초래한 사건으로 평가된다. 일반적으로 행사 전반의 안전 확보에 대해서는 경호와 경비 기능이 유기적으로 결합되어 작동하며, 경호실장은 그 총괄적 관리 책임에서 자유로울 수 없다.당시에도 일정 수준의 인사 책임론이 제기되었으나, 청와대는 기능별 역할을 구분하여 판단하는 입장을 취했다. 즉, 근접 경호 영역보다는 외곽 통제와 집회 관리에 해당하는 경비 기능의 대응을 중심으로 책임을 물은 것이다. 그 결과 전남경찰청장으로 현지 경비 책임자였던 김세옥의 동생 김옥전이 직위에서 해제되면서 사안은 일단락됐다. 이 과정은 조직 간 역할 분담과 책임 경계에 대한 논쟁을 불러일으켰다. 경찰 출신 경호실장이 임명된 이후 양 조직 간 협력과 긴장이 공존하던 상황에서, 외곽 경비를 담당한 경찰 조직이 상대적으로 더 큰 책임을 지는 결과가 나타났기 때문이다.특히 "경찰의 정보판단에 착오가 있었던 것 같다"는 김세옥 실장의 발언이 알려지면서 정보 판단과 초기 대응에 대한 경찰 내부의 부담감이 부각되기도 했다. 그러나 동시에 현장 대응 전반을 둘러싼 한계가 복합적으로 작용했다는 점에서, 특정 조직에 책임을 단선적으로 귀속시키기는 어렵다는 시각도 제기되었다. 실제로 시위대가 통제선을 넘어 행사장 접근을 시도하는 과정에서, 상황 전개를 조기에 차단하지 못한 점은 경호와 경비 기능 모두에 과제로 남게 되었다. 결과적으로 해당 사건은 정보 판단, 현장 통제, 기관 간 협조 체계가 맞물려 작동해야 하는 경호 시스템의 특성을 드러내면서, '열린 경호' 기조가 갖는 구조적 취약성과 운영상의 한계를 함께 환기시키는 계기가 되었다.이날 사태를 계기로 청와대 내부에서는 집회·시위의 자유 보장과 불법 행위에 대한 대응 기준을 더욱 명확히 정립해야 한다는 문제의식이 제기되었다. 참여정부의 기조가 기본권 보장을 중시하는 데에 있었던 만큼, 적법한 집회·시위는 최대한 존중되어야 한다는 원칙에는 변함이 없었다. 다만 물리력을 동반한 통제선 침범과 같은 행위는 법질서의 범위를 벗어나는 것으로서, 이에 대한 대응 기준을 분명히 할 필요성이 부각되었다. 이는 시민의 권리 존중이 무제한적 허용으로 이해되어서는 안 되며, 권리 보장과 공공의 안전이 조화되어야 한다는 점을 재확인하는 계기로 작용했다.이러한 인식 속에서 김세옥은 직원들에게 "보이는 통제는 줄이고, 보이지 않는 통제는 정교하게 하라"면서 "만에 하나의 돌발사태를 막아내는 경호를 실시하라"는 취지로 조직 운영 방향을 제시하며, 돌발 상황에 대한 예방적 대응 역량 강화를 강조했다. 결과적으로 이는 '열린 경호'라는 정책 기조가 조직 내부의 기존 운영 관행과 접합되는 과정에서 드러난 긴장을 제도적 기준으로 정리하려는 시도로 볼 수 있다. 이 과정에서 충성의 의미 또한 대통령의 소통 의지를 단순히 수용하는 차원을 넘어, 안전을 전제로 그 의지가 안정적으로 구현되도록 설계하는 전문적 역량으로 재해석될 필요가 제기되었다.5·18 기념행사에서 발생한 사례는 충성 개념이 갖는 구조적 딜레마를 선명하게 드러낸다. 경호·경비 기능은 대통령의 개방적 국정 철학을 존중하는 방향에서 운영되었으나, 대통령의 신변 안전과 국가 공식 행사의 질서 유지 측면에서 일정한 부담을 초래한 것도 사실이다. 특히 집회·시위의 자유를 폭넓게 보장하는 정책 환경 속에서, 불법적 물리력 행사에 대해 어디까지 허용하고 어디에서 제지할 것인지에 대한 기준 설정이 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 이러한 상황에서는 대통령 개인의 안전을 최우선으로 하는 접근과, 대통령의 정치적 철학을 구현하려는 접근이 서로 다른 대응을 요구할 가능성이 존재한다. 전자가 위험의 최소화를 지향한다면, 후자는 개방성과 소통의 확대를 전제로 하기 때문이다.이후 김세옥의 경호실은 경호의 원칙과 현실 사이의 간극을 관리하는 것을 조직 운영의 중요한 축으로 삼아야 했다. 이는 단순한 현장 대응의 문제가 아니라, 경호의 기준과 범위를 어디까지 설정할 것인지에 대한 구조적 판단을 요구하는 사안이었다. 특히 대통령의 개방적 국정 철학이 지속되는 한, 경호조직은 사전 통제 중심의 기존 방식에서 벗어나 유연한 대응 체계를 병행해야 하는 상황에 놓이게 되었다. 그 과정에서 경호 인력의 현장 판단 권한, 기관 간 협조 체계, 정보 수집과 분석 기능의 정교화 등이 동시에 요구되었다. 결국 경호실은 안전을 절대적 가치로 유지하면서도, 개방성과 접근성을 일정 수준 수용하는 균형점을 모색해야 했으며, 이러한 긴장 속에서 조직 운영의 기준과 절차를 지속적으로 조정해 나갈 수밖에 없었다.2004년 3월 12일 국회에서 대통령 탄핵소추안이 가결되면서 정국은 중대한 변곡점을 맞이했다. 이는 헌정사상 처음 있는 일이었으며, 정치적 긴장과 사회적 갈등이 급격히 증폭되는 계기가 되었다. 국회와 광화문 일대에서는 찬반 집회가 연일 이어졌고, 일부 현장에서는 과격한 구호와 물리적 충돌 가능성에 대한 우려가 제기되었다. 이런 가운데 청와대 경비 수준을 대폭 강화해야 한다는 의견도 제시되었다. 다만 노무현 대통령은 "국민과의 접촉을 회피하는 모습은 바람직하지 않다"는 취지에서 일정 축소에 신중한 태도를 유지한 것으로 알려졌다. 헌법재판소가 5월 14일 탄핵 기각 결정을 내리기까지 두 달여의 기간 동안 대통령의 외부 일정은 최소화되었다. 어쩌다 참모 혹은 기자들과 북악산에 오르거나 상춘재에서 회동한 것 말고는 63일 동안 관저를 벗어나지 않았다. 청와대에 유폐된 대통령이었지만 경호실은 탄핵 반대 촛불시위에 촉각을 곤두세워야 했다.이 시기 나타난 또 하나의 특징은, 대통령을 지지하는 집단 역시 경호 관점에서는 잠재적 위험 요소로 관리될 수밖에 없다는 점이었다. 정치적으로는 우호적인 세력이더라도, 대규모 인원이 밀집하고 감정이 고조된 상황에서는 예기치 못한 돌발상황이 발생할 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 탄핵 기각 이후 청와대에서 5·18 관계자들을 만난 노무현은 "전부 힘으로 하려고 하니 대통령이 모두 양보할 수도 없고, 이러다 대통령을 못 해 먹겠다는 생각이 든다"는 널리 회자된 발언을 남겼다. 두 겹의 피로감이 묻어 있는 이 발언은 통치자의 복합적인 부담을 보여주는 사례로 자주 언급된다. 해당 발언은 집단적 의사 표출이 정치 과정에 미치는 영향에 대한 고민과 함께, 개방성과 법질서 사이에서 균형을 유지해야 하는 통치 행위의 어려움이 반영되어 있었다고 볼 수 있다.노무현 정부의 경호 철학은 시민을 잠재적 위해 요소로 일률적으로 간주하기보다, 기본적으로 신뢰의 대상으로 전제하는 인식에 기반하고 있었다. 그러나 실제 정치·사회적 환경에서는 동일한 시민 집단이 상황에 따라 급격한 행동 변화를 보일 가능성 또한 배제할 수 없었다. 이 같은 조건에서 경호 임무는 시민과 대통령 사이에 형성될 수 있는 긴장과 불확실성을 완충하는 기능을 수행해야 했다. 경호조직은 개방성과 접근성을 유지하면서도, 동시에 잠재적 위험을 상정하고 대비해야 하는 이중적 기준을 적용할 수밖에 없었다. 이는 충성의 대상과 방식이 단일하게 규정되기 어려운 구조적 조건을 의미하며, 경호 실무에서는 이러한 긴장을 전제로 한 판단과 대응이 요구되었다.김세옥 경호실장이 "위험은 객관적으로 평가하되 정치적 판단은 경호의 영역이 아니다"라는 취지로 언급한 것으로 전해지는 대목은, 경호 기능의 한계와 역할을 구분하려는 인식을 보여준다. 그는 위험 요소를 계량적·사례 중심으로 분석하는 한편, 대통령의 국정 철학을 훼손하지 않는 범위 내에서 경호 임무를 수행하는 방식을 모색해야 했다. 참여정부 경호실이 추진한 '열린 경호'의 구현 과정에서 나타난 긴장은 특정 사건에 국한되지 않고, 일상적인 동선과 접촉 속에서도 반복적으로 드러났다. 대통령의 공개 일정과 이동 과정에서는 사소한 변수 하나가 경호 환경 전반에 영향을 미칠 수 있었으며, 이러한 상황은 언론 보도를 통해 확대 해석되기도 했다.2006년 9월 13일 미국 순방 중 워싱턴 D.C.에서 한국전 참전비 헌화를 위해 이동하다가 수행 차량의 이동 경로 착오로 경호실장이 일정 거리 떨어진 지점에 하차하는 일이 발생했다. 당시 대통령이 탑승한 차량에는 근접 경호 체계가 유지되고 있었던 만큼, 즉각적인 신변 보호 공백이 발생한 상황으로 보기는 어려웠다. 그럼에도 일부 언론에서는 이를 '10분간의 경호 공백'으로 표현하면서 논란이 확산되었다. 이는 경호 체계의 다층적 구조와 운영 방식에 대한 이해 부족에서 비롯된 측면이 있었다. 경호라인에 대한 몰이해가 빗은 해프닝에 가까웠던 것이다. 이러한 사례는 경호 활동이 실제 위험뿐 아니라, 인식과 평가의 영역에서도 영향을 받는다는 점을 보여준다.충성의 딜레마는 날것의 형태로 드러나기도 한다. 경호요원들에게 주어진 지침이나 명령이 모순적인 데서 비롯된다. 대체로 대통령을 최대한 '보이지 않게' 지키면서도 시민에게는 '보이도록' 열어두라는 식이다. 은밀하게 경호하면서도 확실하게 통제하라는 의미다. 대통령이 예기치 않게 시민들 사이로 들어갈 때, 경호관이 물리적으로 시민을 막아서는 순간 대통령의 이미지를 해칠 수밖에 없다. 그렇다고 그대로 두면 경호상의 위협을 감수할 수밖에 없다. 어떤 선택을 해도 누군가는 불만을 품게 되고, 특정 가치는 훼손된다. 이 순간 충성의 딜레마는 현장의 체감할 수 있는 압력으로 경호관들의 몸에 새겨질 수밖에 없다.약 4년 동안 경호 책임을 수행한 김세옥은 큰 과오 없이 직무를 수행했다는 평가에도, 2007년 3월 물러나고, 당시 차장이던 염상국이 사사상 최초로 내부 승진을 통해 경호실장에 임명되었다. 남은 임기 동안 조직 운영의 안정성과 연속성을 도모하기 위해 새로운 지휘 체제로 전환할 필요가 있다는 판단이 작용한 조치로 여겨졌다. 염상국은 1982년 경호실에 입직한 이후 경호부장, 부산 APEC 경호안전통제실장, 경호실 차장 등을 역임하며 현장 경험과 전문성을 축적한 인물로 평가되었다. 또한 대통령 당선자 시절 수행부장을 맡아 노무현 대통령의 경호 철학에 대한 이해를 공유하고 있었다는 점에서, 기존 정책 기조를 이어가면서도 조직의 전문성을 강화할 적임자로 인식되었다. 이는 경호실을 특정 배경에 기반한 조직이 아니라, 직무 전문성을 중심으로 운영되는 기관으로 정립하려는 흐름과도 맞닿아 있었다.당시 청와대는 염상국의 경호실장 임명에 대해 '문민적 성격을 강화한 첫 내부 승진 사례'라는 상징적 의미를 부여하기도 했다. 과거 김영삼 정부 시기의 사례와 비교할 때, 현직 경호관으로서 조직 내부에서 성장한 인물이 최고 책임자로 임명되었다는 점은 분명한 차별성을 지닌다. 경호실 내부에서도 이를 계기로 조직이 명실상부한 경호 전문기관으로 자리매김하고 있다는 인식이 확산되었다.염상국은 <한겨레21>의 인터뷰 요청을 거절하면서 "참여정부의 국정 목표 중 하나인 '국민과 함께하는 민주주의'에 걸맞게 국민을 고객으로 생각하는 국민 친화적인 경호를 하겠다"는 메시지를 보냈다. 이는 경호 활동을 일방적 통제 기능에 한정하지 않고, 공공서비스의 일환으로 재인식하려는 시도로 해석될 수 있으며, 경호실이 국민을 대상으로 책임을 지는 공적 기관이라는 점을 분명히 하는 메시지로 받아들여졌다.염상국 경호실 체제는 이전 시기와 구별되는 개방성과 공공성에 대한 인식을 바탕으로, 더욱 민주적이고 유연한 경호 운영을 지향했다. 특히 2006년 도입된 본부-팀제는 기존의 직급 중심 수직 구조를 완화하고, 성과와 역량을 중시하는 운영 방식으로 전환하려는 시도의 일환이었다. 이를 통해 경호 업무의 전문성과 효율성을 제고하는 한편, 변화하는 경호환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 전략기획 기능을 강화하는 데에도 주력했다. 또한 조직 내 의사소통 구조를 개선하여 기관장과 실무자 간의 거리감을 줄이고, 현장 중심의 의견이 더욱 원활하게 반영될 수 있는 기반을 마련한 점도 의미 있는 변화로 평가된다. 나아가 캄보디아 경호 인력에 대한 교육 지원을 실시하는 등, 경호 역량의 대외적 확장 가능성을 모색한 사례는 이른바 'K-경호'의 초기 확산 시도로 해석될 수 있다.그러나 이러한 제도적·운영적 진전에도, 경호 현장에서의 구조적 긴장이 완전히 해소된 것은 아니었다. 특히 남북 관계와 같이 고도의 정치·군사적 변수가 결합된 상황에서는 그 긴장이 더욱 선명하게 드러났다. 2007년 10월 2일, 노무현 대통령이 군사분계선을 도보로 넘어 북측 지역으로 이동한 장면은 상징성과 함께 높은 불확실성을 내포한 사건이었다. 군사분계선 일대는 물리적·제도적 통제가 제한되는 특수한 공간으로, 통상적인 경호 체계만으로는 모든 위험 요소를 사전에 제거하기 어려운 환경이었다. 경호실은 2000년 정상회담 당시의 경험을 참고해 북측 경호 인력과의 협조 체계를 사전에 조율해, 공동 경호가 안정적으로 이루어지도록 했다. 그럼에도 예측 가능한 범위를 넘어서는 변수들이 항상 존재할 수밖에 없었다. 경호가 단순한 물리적 보호를 넘어, 역사적 의미를 지닌 장면의 안전한 구현까지 포함하는 복합적 과제일 수밖에 없기 때문이다.염상국 경호실은 남북정상회담이 마무리되기까지 외부로 드러나지 않는 긴장 상태를 지속적으로 관리해야 했다. 협상의 상대이자 동시에 군사적 대치 관계에 놓인 대상과 마주하는 상황에서, 경호 활동은 감정이나 인식을 표출하기보다 철저히 절차와 역할에 따라 수행될 필요가 있었다. 물리적 충돌 가능성은 통제된 상태였지만, 상호 간 신뢰가 충분히 제도화되었다고 보기 어려운 조건에서 경호 협력은 제한된 신뢰와 엄격한 경계가 병존하는 형태로 이뤄졌다. 북한 경호당국과의 협조는 전통적 안보 인식과 외교적 의전이 동시에 작동하는 특수한 환경 속에서 진행되었으며, 경호조직은 위험을 최소화해야 하는 책무와 일정 수준의 위험을 수용하려는 정치적 판단 사이에서 균형을 유지해야 했다.이러한 조건 속에서도 염상국 경호실은 정상회담 일정을 안정적으로 관리해 고위급 접촉 상황에서의 경호 협력 가능성을 확인하는 계기를 마련했다. 이는 남북 간 경호 당국이 상호 이해의 폭을 일정 부분 확장하는 데 기여한 사례로 평가될 수 있다. 2007년 남북정상회담을 전후로 경호 분야에서의 교류 가능성에 대한 기대도 제기되었다. 10월 3일 평양 백화원초대소에서 열린 회담을 계기로 남북 경호 책임자 간 접촉이 이루어졌으며, 양측은 정상회담의 안전한 진행을 최우선 과제로 공유한 것으로 알려졌다. 다만 이러한 접촉이 제도화된 협력 체계로 이어지지는 못했고, 이후에도 상호 교류는 제한적인 수준에 머물렀다.한편 정상회담 기간 중 평양 시내 이동 과정에서 남측 경호 인력이 차량 외부에서 경계 임무를 수행하는 모습이 관찰되었는데, 이는 경호 방식의 차이를 보여주는 사례로 회자되었다. 당시 정상회담 일정 중 평양 시내 카퍼레이드 과정에서 경호관이 탑승한 대형SUV 경호차량 위로 상반신을 드러내는 이른바 '선루프 경호'를 선보였던 것이다. 이때 합동경호를 수행하던 북측 경호요원이 "남측은 그런 것도 합네까?"라며 놀라움을 감추지 못했다는 후일담이 전해진다. 이러한 장면은 동일한 경호 목적을 공유하면서도, 운용 방식과 문화적 배경에 따라 접근 방식이 상이할 수 있음을 시사한다.노무현 정부의 경호실은 대통령의 국정 철학을 이해하고 이를 경호 운영에 반영하려는 과정 속에서, 민주적 환경에서의 위험을 관리하는 조직으로 점진적인 변화를 모색했다. 대통령의 즉흥적 행보, 시민 참여의 확대, 국제정치적 긴장, 국내 여론의 변동성 등이 중첩되는 상황에서 경호의 기준과 대응 방식을 일관되게 유지하는 일은 결코 간단하지 않았다. 기존에 통제와 차단을 통해 안전을 확보해 온 조직이, 개방성과 접근성을 전제로 한 환경에서 오히려 더 정교한 준비와 판단을 요구받는 구조로 전환된 것이다. 이러한 변화는 경호조직이 직면한 충성의 딜레마를 드러내는 동시에, 그 딜레마를 통해 새로운 역할과 가능성을 모색하는 계기가 되었다.대통령의 신변 보호가 곧 공공의 안전과 직결된다는 점을 재확인하는 한편, 시민에게 열린 국정 운영을 안정적으로 뒷받침하는 것이 경호의 중요한 책무로 자리매김하게 되었다. 이러한 맥락에서 노무현 정부의 경호실은 충성의 의미를 개인에 대한 헌신을 넘어, 제도와 공공성에 기반한 책임으로 확장해 나갔다. 그러면서 대통령을 지키는 것이 곧 시민을 지키는 일임을 증명하고, 시민에게 열린 대통령을 지키는 것이야말로 최상의 경호임을 확인할 수 있었다. 이 과정은 경호가 권력의 보호 장치를 넘어 민주적 통치의 지속 가능성을 뒷받침하는 제도적 기반임을 드러내는 계기가 되었다. 그렇게 노무현 정부의 경호실은 충성의 의미를 확장하며 시대의 한복판을 통과했다.