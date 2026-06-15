36년 교사 생활 마치고 산 찾은 작가가 바위에서 그린 그림

큰사진보기 ▲숲속화실도봉산오봉 ⓒ 유덕철 작가 관련사진보기

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큰사진보기 ▲초기 숲속 화실청량산 ⓒ 유덕철 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲속화실설악산 공룡능선 ⓒ 유덕철 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲벡두대간순지에 묵 ⓒ 유덕철 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲속화실월악산 ⓒ 유턱철 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲백두대간순지에 먹 ⓒ 우덕철 작가 관련사진보기

유덕철 작가는 지난해 8월 제물포고등학교 미술 교사로 정년 퇴임을 했다. 36년 동안 교단에 몸담았던 그는 인천 미술계에서는 '미술 교사'로 더 많이 알려져 있다. 그러나 그의 삶을 조금 더 가까이 들여다보면, 교사라는 이름보다 더 오래되고 깊게 자리 잡은 정체성이 있다. 바로 자연 속에서 그림을 그려온 화가의 삶이다.지난 14일 인천 예술회관에서 유덕철 작가를 만나 작가와 미술교사로 지내온 얘기를 들어봤다.유 작가는 "이제는 교사보다 작가로 기억되고 싶다"라고 했다. 실제로 그의 예술 인생은 교육 현장과는 별개로 꾸준히 이어져 왔다. 충남 공주가 고향인 유 작가는 공주대학교 사범대학 미술교육과에 진학해 미술교육을 공부했지만, 대학 시절 만난 교수들은 교육자보다 작가의 길을 강조했다.한국화가 이석구 교수, 민중미술의 흐름을 이끌었던 김정헌 교수 등 현역 작가들이었던 스승들은 학생들에게 그림을 통해 자신의 세계를 구축하는 법을 가르쳤다. 유 작가 역시 그 영향 속에서 자연스럽게 작가의 꿈을 키워갔다. 그래서 교사가 된 이후에도 붓을 놓지 않았다.유 작가의 작품세계를 이해하는 핵심 키워드는 '숲속 화실'이다. 그가 직접 만든 이 표현은 단순한 작업 방식이 아니라 삶의 철학에 가깝다. 일반적인 화가들이 작업실에서 사진을 참고하며 그림을 완성한다면, 그는 실제 자연으로 들어간다. 산에 오르고 숲을 걷고 계곡에 머물며 그 자리에서 그림을 그린다.그 출발은 의외로 소박했다. 교직 생활 중 찾아온 스트레스와 우울감을 해소하기 위해 집 근처 청량산을 오르기 시작한 것이다. 일주일에 서너 번, 퇴근 후 두 시간씩 산을 걸었다. 처음에는 단순한 산책이었다. 그러나 어느 순간 눈앞의 풍경을 스케치하게 되었고, 그렇게 자연은 그의 그림 속으로 들어오기 시작했다.도토리 하나, 솔방울 하나, 이름 모를 들꽃과 나무 한 그루가 모두 작품의 소재가 되었다. 이후 그의 발걸음은 청량산을 넘어 인천의 산과 섬으로, 다시 전국의 산들로 이어졌다. 지금까지 직접 찾아간 산만 80여 곳에 달한다. 설악산과 지리산, 덕유산, 오대산 등 국립공원은 물론 인천의 월미산과 강화도의 산들까지 그의 화폭에 기록되었다. 이를 모아 2024년도에 '숲속 화실80'(도서출판 BOOKK)을 출판하기도 했다.특히 설악산은 그에게 특별한 의미를 지닌다. 그는 "설악산에 가면 몸이 충전되는 느낌을 받는다"라고 말한다. 수차례 찾은 공룡능선은 지금도 가장 강렬한 기억으로 남아 있다. 산이 품고 있는 거대한 에너지와 기운을 몸으로 체험하는 순간들이 그의 작품의 원천이 되는 셈이다.유 작가는 자신의 작품을 '진심경 산수화'라고 정의한다. 전통 산수화의 개념을 현대적으로 확장한 용어다. 실제 풍경을 눈으로 보고, 그것을 통해 움직인 자신의 마음을 다시 그림으로 표현한다는 의미를 담고 있다. 그는 "진경을 보고 진심을 그린다"라고 설명한다.그래서 그의 그림은 단순한 풍경 재현에 머물지 않는다. 화면 속 산과 나무는 실제 풍경이면서 동시에 작가의 내면 풍경이다. 어느 날 안개가 산을 감싸고 있으면 그 감동을, 바위틈에 홀로 선 나무를 만나면 자신의 삶을 투영한다. 자연은 대상이 아니라 대화의 상대가 된다.그는 그림을 그리는 과정을 두고 "나는 그림을 그린다고 말하지 않는다. 그림이 그려진다고 말한다"고 표현했다.그에게 현장 작업은 단순한 사생이 아니다. 바람 온도와 흙냄새, 나뭇잎이 흔들리는 소리, 햇빛의 방향과 공기의 습도까지 모두 작품의 일부다. 오감으로 자연을 받아들이는 순간, 그림은 작가 혼자 만드는 것이 아니라 자연과 함께 만들어진다고 믿는다.이러한 태도는 작품에 대한 그의 철학에서도 드러난다. 그는 그림을 통해 스트레스받은 적이 거의 없다고 말한다. 많은 작가가 작품에 대한 압박과 시장의 평가 때문에 고민하지만, 유 작가에게 그림은 치유와 자유의 공간이다. 실제로 그는 자신의 작품이 잘 팔릴지를 크게 고민하지 않았다고 한다. 오히려 자연 속에서 그림을 그리는 행위 자체가 가장 큰 행복이었다.그의 작업에는 어린 시절의 경험도 깊게 스며들어 있다. 그는 어려운 가정환경 속에서 성장했다. 집안의 갈등과 외로움 속에서 보낸 시간은 오랫동안 마음속에 남아 있었다. 혼자 있는 것이 편하고 산을 찾게 된 이유 역시 그 기억과 무관하지 않다. 자연은 그에게 세상과 거리를 두고 자신을 스스로 회복할 수 있는 안식처였다.그래서일까. 그의 작품에는 경쟁이나 과시보다 위로와 성찰의 정서가 짙게 배어 있다. 그는 예술의 가장 중요한 역할을 '감성의 회복'이라고 말한다. 사람들이 자연을 통해 삶의 순환과 이치를 배우고, 그 속에서 자신을 치유할 수 있기를 바란다.최근 유 작가는 새로운 작업 단계에 들어섰다. 정년 퇴임 이후 본격적으로 추진하고 있는 '숲속 화실 백두대간' 프로젝트가 그것이다. 백두대간을 직접 걸으며 우리 산하의 기운과 생명력을 기록하는 장기 프로젝트다. 그는 단순히 산의 모습을 그리는 것이 아니라 백두대간이 지닌 정신성과 에너지를 화폭에 담아내고자 한다.화풍 역시 변화하고 있다. 과거의 섬세한 묘사에서 벗어나 진한 먹과 강한 필력을 활용한 '초묵법' 중심의 작업을 시도하고 있다. 굵고 힘 있는 선, 강렬한 먹의 농담, 과감한 여백이 어우러지며 자신만의 독창적인 산수화 세계를 구축하고 있다.유덕철 작가는 앞으로 어떤 화가로 기억되고 싶으냐는 질문에 잠시 생각한 뒤 이렇게 답했다."자연을 사랑하고, 자연 속에서 그림을 그린 사람. 그리고 우리 산의 기운을 화폭에 담으려 했던 작가로 기억되면 좋겠습니다."36년의 교직 생활은 끝났지만, 그의 예술은 이제부터가 시작이다. 청량산에서 시작된 작은 산책은 백두대간을 향한 긴 여정으로 이어지고 있다. 그리고 그 길 위에서 유덕철은 오늘도 숲을 화실 삼아 자연과 함께 그림을 그리고 있다. 아니, 그의 표현대로라면 자연이 그리는 그림을 조용히 받아 적고 있는지도 모른다.