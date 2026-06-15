여름 입맛 돋는 시원한 레시피, 정말 간단합니다

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큰사진보기 ▲과일, 야채를 몽땅 넣은 샐러드 재료 준비 완료여름에 해먹기 좋은 샐러드 ⓒ 차상순 관련사진보기

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"이 조합 괜찮네."

"여름나기는 샐러드로 해야겠어요. 그냥 입맛이 살아나네요."

"엄지척이야."

"마요네즈만 넣으면 느끼했을 텐데 플레인 요거트와 섞으니 맛이 훨씬 깔끔하죠? 올케가 그렇게 하길래 따라해 봤어요."

"그렇네. 담백하면서 고소한 맛이 나네. 질리지 않는 맛이야."

큰사진보기 ▲‘과일·야채 듬뿍 샐러드’와 족발 샐러드여름나기에 이 보다 좋은 게 없을 것 같다. ⓒ 차상순 관련사진보기

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